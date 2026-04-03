Виберіть цільову роздільну здатність перед обробкою. Модель ШІ приймає відео з будь-якою початковою роздільною здатністю від 360p і вище та масштабує його до 1080p або 4K. Двигун Precise коригує інтенсивність реконструкції залежно від якості вхідного матеріалу: застосовує сильніше створення деталей до джерел із нижчою роздільною здатністю та м’якше доопрацювання до відео, яке вже близьке до цільового рівня. Результат можна завантажити, готовий до публікації, вбудовування або архівування, без додаткового етапу кодування. Використовуйте його після рендера Text to Video, щоб підвищити роздільну здатність AI-відео до рівня телевізійної якості.