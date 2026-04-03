Додаток для покращення AI-відео до якості 4K
Покращуйте будь-яке відео до 4K за допомогою дифузійного ШІ, вбудованого безпосередньо в додатки HeyGen. Обирайте між стандартним і точним рушіями, виводьте відео в 1080p або 4K, налаштовуйте частоту кадрів до 120fps і завантажуйте файли MP4, MOV або WEBM. Вартість розраховується за тривалістю відео (списання кредитів за секунду).
Можливості AI-відео апскейлера
Стандартні та високоточні рушії масштабування
Два рушії задовольняють різні потреби. Standard забезпечує швидке, акуратне збільшення роздільної здатності для масових робочих процесів, де важлива швидкість. Precise працює на основі дифузійної моделі, яка відтворює дрібні деталі, природну текстуру обличчя, читабельний текст, а також реалістичні тканини й рослинність на рівні пікселів. Precise дає зображення з найвищою точністю для фінальних матеріалів, клієнтських проєктів і контенту, який переглядають на великих екранах. Перемикайтеся між рушіями в будь-якому проєкті без повторного завантаження. Поєднайте збільшене зображення з будь-якимAI-відео генераторомробочим процесом — і фінальний рендер виглядатиме бездоганно на будь-якій відстані перегляду.
Вихідна роздільна здатність 1080p та 4K
Виберіть цільову роздільну здатність перед обробкою. Модель ШІ приймає відео з будь-якою початковою роздільною здатністю від 360p і вище та масштабує його до 1080p або 4K. Двигун Precise коригує інтенсивність реконструкції залежно від якості вхідного матеріалу: застосовує сильніше створення деталей до джерел із нижчою роздільною здатністю та м’якше доопрацювання до відео, яке вже близьке до цільового рівня. Результат можна завантажити, готовий до публікації, вбудовування або архівування, без додаткового етапу кодування. Використовуйте його після рендера Text to Video, щоб підвищити роздільну здатність AI-відео до рівня телевізійної якості.
Керування частотою кадрів до 120 fps
Встановіть вихідну частоту кадрів на Original, 30, 60, 90 або 120 fps. Інтерполяція кадрів на основі ШІ створює плавні, природні проміжні кадри, тож рване відео стає суцільним, динамічні сцени відтворюються без ривків, а уповільнений рух виглядає по-кіношному. Вищі частоти кадрів у поєднанні з роздільною здатністю 4K дають результат, який сприймається як преміальний на моніторах, проєкторах і великих екранах. Застосуйте підвищення частоти кадрів, щоб згладити AI Video Editor експорти або надати AI-створеним кліпам бездоганне відтворення.
Інтегроване шумозаглушення та усунення артефактів
Двигун Precise під час одного проходу масштабування одночасно прибирає шум, згладжує аліасинг і підвищує різкість. Зернистість, хроматичний шум, смуги від компресії, «рвані» краї та сходинкоподібні артефакти виправляються покадрово без окремого етапу обробки. Модель розрізняє справжню текстуру й шум, тож шкіра виглядає природно, текст залишається чітким, а краї — чистими. Жодних додаткових фільтрів чи плагінів не потрібно. Пропустіть результат через Генератор субтитрів — і Ваші оверлеї будуть розміщені на кадрах без артефактів.
Часова узгодженість між кадрами
Окреме масштабування кадрів призводить до мерехтіння, тремтіння зображення та «повзучих» артефактів під час відтворення. Модель ШІ аналізує рух і зміну деталей між кадрами, щоб зберегти повну часову узгодженість. Рухомі об’єкти залишаються стабільними, рівні фони — чистими, без смуг і мерехтіння, а колір зберігається від першого до останнього кадру. У поєднанні з інтерполяцією кадрів це дає плавне відтворення без мерехтіння за будь-якої роздільної здатності та частоти кадрів для контенту на кшталт відео демонстрації продукту як фінальних матеріалів.
Сфери використання
Покращуйте відео зі ШІ з 720p до 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Відновлюйте старі записи з VHS, miniDV та 8mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Зробіть ривчасте відео плавним із частотою 60 або 120 кадрів/с
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Покращуйте якість записів з вебкамери та екрана
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
Очистіть темне та зашумлене відео
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Покращуйте якість перекладеного або дубльованого відео
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Як це працює
Завантажте відео, налаштуйте рушій, роздільну здатність і частоту кадрів, а потім створіть фінальний ролик у 4K. Без програмного забезпечення, без GPU, без навичок монтажу.
Завантажте Ваше відео
Перетягніть файл MP4, MOV або WEBM в область завантаження або натисніть «Вибрати файл». Підтримуються всі вхідні роздільні здатності.
Виберіть рушій та налаштування
Оберіть Standard або Precise. Встановіть роздільну здатність 1080p або 4K. Встановіть частоту кадрів на Original, 30, 60, 90 або 120fps.
Дозвольте ШІ покращити кожен кадр
ШІ по кадру зменшує шум, підвищує різкість і масштабує зображення, автоматично відновлюючи деталі, текстури та чіткість.
Завантажте та опублікуйте
Отримайте вдосконалене відео, повністю готове до використання. Без додаткового кодування, без монтажу — просто публікуйте.
Поширені запитання
Що таке механізм Precise upscale і як він працює?
Двигун Precise працює на базі Topaz Labs Starlight Precise 2.5 — дифузійної моделі масштабування, натренованої на мільйонах відеокадрів. Вона відтворює тонкі текстури, природні риси обличчя, структуру тканин і читабельний текст на рівні пікселів. На відміну від стандартної інтерполяції, яка лише розтягує пікселі, дифузійна модель створює правдоподібні нові деталі з урахуванням контексту сцени, тож фінальне відео виглядає так, ніби його спочатку зняли в більшій роздільній здатності.
У чому різниця між стандартним і точним рушіями?
Standard забезпечує швидке, акуратне підвищення роздільної здатності, оптимальне для масштабних робочих процесів, де швидкість важливіша за піксельну точність. Precise запускає дифузійну модель для максимально детальної реконструкції. Precise рекомендовано для фінальних матеріалів, контенту для клієнтів і всього, що переглядається на великих екранах. Standard ідеально підходить для чернеток, внутрішніх переглядів і пакетної обробки.
Чи можу я підвищити роздільну здатність відео зі ШІ, створеного в Sora, Kling або Veo?
Так. Двигун Precise спеціально оптимізований для відео, створеного за допомогою генеративного ШІ, яке має ледь помітну м’якість, аліасинг і нестабільність між кадрами, що стандартне масштабування лише підсилює. Він виправляє ці артефакти, зберігаючи творчий задум, і виводить Script to Video та промпт-орієнтовані створення у чистий, природний на вигляд 4K.
Які формати відео та вхідні роздільні здатності підтримуються?
Інструмент підвищення роздільної здатності приймає файли MP4, MOV і WEBM з будь-якою вхідною роздільною здатністю від 360p і вище. Ви задаєте вихідну роздільну здатність 1080p або 4K. Модель ШІ автоматично підбирає інтенсивність відновлення залежно від початкової якості: застосовує сильніше покращення до джерел із нижчою роздільною здатністю та м’якше до матеріалу, який уже близький до цільової якості.
Як працює налаштування частоти кадрів?
Ви обираєте вихідну частоту кадрів: Original, 30, 60, 90 або 120fps. AI-інтерполяція кадрів аналізує рух між наявними кадрами та створює плавні проміжні кадри. Для контенту в соцмережах добре підходять 30 або 60fps. Для динамічних сцен, кінематографічного або великоформатного контенту 90 чи 120fps забезпечують помітно плавніший рух.
Чи інструмент масштабування автоматично прибирає шум і артефакти стиснення?
Так. Двигун Precise виконує шумозаглушення, усунення аліасингу та видалення артефактів як інтегровану частину процесу збільшення роздільної здатності. Він відрізняє справжню текстуру від зернистості, хроматичного шуму та смуг від стиснення, видаляючи небажані елементи й водночас зберігаючи чіткість контурів і деталей. Окремий етап шумозаглушення чи додатковий плагін не потрібні.
Скільки коштує кожне покращення роздільної здатності?
Ціноутворення для підвищення роздільної здатності базується на тривалості відео — кредити списуються за кожну секунду вихідного матеріалу з Вашого спільного пулу кредитів. Ваш баланс відображається на таймлайні в редакторі HeyGen. Платні плани від $24 на місяць включають преміум-кредити для підвищення роздільної здатності разом із функціями на кшталт AI Voice Cloning та Face Swap.
Чи можу я переглянути результат покращення якості перед тим, як витратити кредити?
Так. Інструмент підвищення роздільної здатності спочатку обробляє короткий прев’ю у вибраному Вами рушії, роздільній здатності та частоті кадрів, перш ніж Ви підтвердите. Налаштовуйте параметри та порівнюйте вхідне й вихідне відео, доки результат не відповідатиме Вашим вимогам. Кредити списуються лише тоді, коли Ви підтверджуєте повний рендер.
Чи можу я покращити роздільну здатність відео після перекладу або дубляжу?
Так. Відео, оброблені через Video Translator або AI Lip Sync конвеєр, втрачають якість через повторне кодування. Обробка локалізованого файлу за допомогою апскейлера відновлює чіткість і гарантує, що кожна мовна версія відповідає оригіналу. Вартість кожного варіанта залежить від його тривалості.
Чи потрібно мені встановлювати програмне забезпечення або мати потужний GPU?
Ні. Upscaler повністю працює у браузері через HeyGen Apps. Увесь рендеринг виконується хмарними GPU. Нічого не потрібно встановлювати, немає системних вимог і не потрібна локальна GPU. Завантажте свій MP4, MOV або WEBM, налаштуйте параметри, перегляньте попередній результат — і хмара виконає весь рендеринг.
