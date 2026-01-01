AI-відео з продакт-плейсментом для брендованих, готових до полиці роликів
Перетворіть будь-який продуктний асет на відшліфоване, брендоване відео за допомогою HeyGen's AI Product Placement Video. Завантажте пакшот, оберіть сцену — і платформа розмістить продукт у реалістичному оточенні з коректним освітленням, масштабом і рухом. Без фотосесій, без CGI-пайплайна, без досвіду монтажу. Підходить для ecommerce, UGC-реклами, контенту для соцмереж і запусків на кількох ринках.
Можливості відео з розміщенням продуктів зі ШІ
Завантаження зображення продукту та аватара
Завантажте фото продукту та фото обличчя — Ваше власне або зразок — і HeyGen поєднає їх у відео-презентацію, яке вигідно підкреслить Ваш продукт. Зображення продукту має бути у роздільній здатності 720p або вище, з продуктом по центру кадру. На зображенні аватара обличчя має бути чітко видно. Жодних студійних налаштувань, жодного green screen, жодних зйомок не потрібно.
Озвучення продукту за сценарієм
Додайте сценарій до свого продуктового відео, і HeyGen створить синхронізовану озвучку голосом Вашого аватара. Напишіть або вставте текст, що описує характеристики, переваги чи заклик до дії для Вашого продукту, і ШІ узгодить аудіо з подачею ведучого на екрані. Доступно понад 175 мов із клонуванням голосу на основі ШІ та lip-sync для глобальних кампаній.
Комбіноване створення зображень
Після завантаження фото Вашого продукту та аватара HeyGen створює комбіноване зображення, на якому ведучий розміщений поруч із продуктом. Перегляньте цей композиційний кадр, перш ніж переходити до повного рендеру відео. На цьому етапі Ви можете переконатися, що поєднання виглядає правильно, перш ніж переходити до повного продакшну.
Високоякісний відеоконтент для маркетингу продуктів
Сфери використання
Запуски товарів для електронної комерції
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
UGC-реклами у стилі користувацького контенту без технічних завдань для креаторів
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
Оновлення сезонних кампаній
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Соціальні шорти для TikTok і Reels
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Роздрібна торгівля та інстор-дисплеї
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
B2B демо продукту та презентації
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Як це працює
Створюйте відеорекламу з AI-продакт-плейсментом у чотири прості кроки — від фото продукту до відшліфованого відеооголошення, готового до публікації на будь-якій платформі.
Завантажте свій продукт
Додайте пакшот, 3D-модель або чисте зображення продукту. Підтвердьте категорію, розмір і будь-які бренд-деталі, які Ви хочете зберегти.
Виберіть сцену
Виберіть шаблон або опишіть сцену. Перевірте освітлення та композицію, перш ніж зафіксувати результат.
Удоскональте розміщення
Відкоригуйте позицію та масштаб. Додайте субтитри, закадровий голос і застереження. Перегляньте повну версію перед фінальним рендером.
Рендерте та публікуйте
Створюйте в HD та експортуйте у Ваш DAM, рекламну платформу або вітрину. Повторно використовуйте цей шаблон для всіх майбутніх варіантів.
Поширені запитання
Що таке відео з розміщенням продукту за допомогою ШІ та чим воно відрізняється від CGI?
AI Product Placement Video — це відеореклама, у якій Ваш продукт цифровим способом розміщується в реалістичній, створеній ШІ сцені, а не знімається фізично у студії. Ви завантажуєте фото продукту, ШІ від HeyGen створює навколо нього середовище з коректним освітленням і глибиною, додає рух і озвучення та формує готове відео. У результаті Ви отримуєте відеорекламу продукту, яка виглядає як професійно відзнятий ролик, але без жодного фізичного продакшену.
Наскільки реалістичним є фінальне розміщення порівняно зі справжньою фотосесією?
Рендеринг-движок HeyGen узгоджує напрямок освітлення, розташування тіней, відбиття від поверхонь і просторовий масштаб із створеним середовищем. Продукти інтегруються в сцени на рівні пікселів, а не накладаються зверху. Результат відповідає вимогам якості платних рекламних платформ і сторінок із переліком товарів, де глядачі очікують бездоганну, студійну візуальну якість.
Чи можу я використовувати власну сцену, чи лише стандартну бібліотеку?
Так. Вам потрібне лише фото продукту, яке може бути рендером, зразком зображення від виробника або 3D-макетом. Це робить відео з розміщенням продукту за допомогою ШІ особливо корисним для передрелізних кампаній, краудфандингових промоакцій і анонсів продукту, коли фізичний товар ще недоступний для традиційних зйомок.
Чи може він працювати з кількома продуктами в одному відео?
Фіксованого ліміту немає. Ви можете створити десятки варіацій, змінюючи оточення сцени, мову озвучення та візуальний стиль. Це дає змогу практично створити повний набір рекламних креативів для A/B-тестування з одного зображення продукту — все в межах однієї сесії.
Чи можу я створювати відео про продукт різними мовами?
Так. Напишіть свій сценарій один раз, і HeyGen створить озвучення більш ніж 175 мовами та діалектами з природною паузою та вимовою. Ви також можете клонувати фірмовий голос бренду й застосувати його до кожної мовної версії. У поєднанні з локалізованими субтитрами одне відео з розміщенням продукту перетворюється на повноцінний глобальний рекламний актив без повторного запису чи перезйомки.
Скільки часу займає створення відео з продакт-плейсментом?
Традиційна зйомка продуктового відео вимагає оренди студії, найму фотографа та команди, підбору реквізиту й оформлення локації, зйомки з кількох ракурсів і монтажу на етапі постпродакшену. Зазвичай цей процес коштує тисячі доларів і триває днями або тижнями. AI Product Placement забезпечує порівняну візуальну якість лише з одного фото продукту за лічені хвилини за невелику частину вартості, а кожна варіація чи оновлення не потребують повторної зйомки й нічого не коштують.
Чи можу я пакетно створювати багато відео про товари для каталогу?
HeyGen експортує відео з розміщенням продукту у форматі MP4. Співвідношення сторін вихідного відео відповідає вихідному зображенню Вашого продукту, а роздільну здатність можна налаштовувати для кожного рендера. Субтитри можна експортувати як файли SRT для забезпечення доступності та відповідності вимогам платформ.
Скільки коштує відео з AI Product Placement у HeyGen?
HeyGen пропонує безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, який дає змогу ознайомитися з робочим процесом розміщення продукту та створювати відео. Платні тарифи, починаючи від $24 на місяць, відкривають доступ до експорту у вищій роздільній здатності, довших відео, клонування голосу та повної бібліотеки шаблонів сцен і візуальних стилів.
Як забезпечити, щоб кожен варіант чітко відповідав нашому бренду?
Так. Відео, які створює HeyGen, розроблені для комерційного використання на всіх основних рекламних платформах. Результат відповідає технічним вимогам Meta Ads, Google Ads і TikTok Ads Manager, зокрема щодо роздільної здатності, співвідношення сторін і розміру файлу. Ви володієте створеним контентом і можете публікувати його безпосередньо у своїх рекламних акаунтах.
Чи можу я використовувати створені продуктові відео в платній рекламі та роздрібній торгівлі?
Налаштуйте брендований шаблон із Вашим логотипом, кольоровою палітрою, шрифтами, вступними та фінальними картками, а також бажаним візуальним стилем. HeyGen застосовує ці налаштування до кожного відео, яке Ви створюєте, забезпечуючи єдиний вигляд у всьому Вашому продуктовому каталозі та кампанії. Оновлення шаблону автоматично застосовуються до нових рендерів без необхідності заново збирати наявні відео з нуля.
