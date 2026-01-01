Mabilis na gumawa ng mga product video para turuan ang iyong audience

Pasimplehin ang mga komplikadong ideya at pataasin ang engagement ng mga customer gamit ang HeyGen. Kung maglulunsad ka man ng bagong produkto o gagabay sa mga user sa isang workflow, tinutulungan ka ng HeyGen na gumawa ng propesyonal at on-brand na explainer videos sa loob lamang ng ilang minuto, nang hindi kailangan ng production team o kumplikadong editing.

Mga benepisyo at halaga

Ipaliwanag ang mga komplikadong feature gamit ang mga nakakaengganyong product video

Create product videos without the bottlenecks

Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.

Elevate your how-to guides with engaging visual templates

Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.

Iterate, scale, and translate videos faster than ever before

Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.

Alamin kung paano tinuturuan ng mga marketing team ang mga user

Tomorrow.io

Learn how Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation.

Pyne

Discover how Pyne achieve 4x faster time-to-value and 2.3x more conversions.

“Nagse-serve kami ng maraming iba’t ibang business units. Kailangan naming mag-stand out tulad ng kahit anong marketing team. Pero dahil na rin sa laki namin, kailangan din naming maging sobrang madiskarte. Kaya namin talagang niyakap at pinili ang AI, imbes na basta na lang mag-react nang pasibo.”

Kelly Peters

VP ng Marketing sa Tomorrow.io

Paano gumawa ng mga product video gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Mag-log in sa HeyGen at maghanda nang gumawa ng mga kahanga-hanga, propesyonal na kalidad na product video sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gumawa ng product explainer video.

  1. Maghanap ng perpektong template para sa product video o magsimula mula sa simula
  1. I-record ang iyong screen gamit ang HeyGen Chrome extension
  1. Magdagdag ng talk track at avatar sa iyong product video
  1. I-customize ang iyong product video
  1. Maging malikhain gamit ang mas maraming design elements
  1. I-submit ang iyong product video

Mga Madalas Itanong

Ano ang HeyGen, at paano ito makakatulong sa paggawa ng mga product explainer?

Ang HeyGen ay isang AI video generation platform na lumilikha ng propesyonal at nako-customize na mga video gamit ang AI avatars. Pinapasimple nito ang proseso ng paggawa ng product explainer videos sa pamamagitan ng pagpayag sa iyo na gumawa ng kaakit-akit at nagbibigay‑impormasyong content nang hindi na kailangan ng buong production team.

Paano naiiba ang HeyGen product videos sa tradisyonal na mga video?

Gumagamit ang HeyGen ng AI avatars, kaya hindi na kailangan ng mga live na aktor, kumplikadong kagamitan, o mahahabang production cycle. Pinapadali ng platform ang mabilis na paggawa ng video, madaling pag-update, at pag-localize para sa mga global na audience.

Maaari ko bang i-customize ang mga AI avatar sa mga product video ko?

Oo! Pinapayagan ka ng HeyGen na i-customize ang mga avatar para maipakita ang personalidad ng iyong brand. Maaari kang pumili mula sa iba’t ibang avatar, baguhin ang kanilang itsura, at isulat ang kanilang sasabihin para tumugma sa iyong mensahe.

Ang mga HeyGen product videos ba ay angkop para sa multilingual na audience?

Oo naman. Sinusuportahan ng HeyGen ang maraming wika, kaya makakagawa ka ng explainer videos na angkop sa iba’t ibang merkado. Maaari kang magbigay ng lokal na content na may de-kalidad na voiceover sa wikang gusto mo.

Paano ko maa-update ang product video kung magbabago ang produkto ko?

Ang pag-update ng mga video gamit ang HeyGen ay mabilis at diretso. Baguhin lamang ang script o mga visual sa platform, at magiging handa na ang iyong na-update na video sa loob ng ilang minuto.

Pwede bang gamitin ang HeyGen product videos sa iba’t ibang platforms?

Oo, ang mga product video ng HeyGen ay maraming gamit at maaaring i-optimize para sa paggamit sa mga website, social media, email campaign, o mga internal na training platform.

Gaano katagal bago makagawa ng product explainer video gamit ang HeyGen?

Sa HeyGen, makakagawa ka ng propesyonal na kalidad na product video sa loob lamang ng ilang oras, depende sa kung gaano kakomplikado ang script mo at ang mga visual na kailangan mo.

Kailangan ko ba ng production skills para makagawa ng product video gamit ang HeyGen?

Hindi naman. Ang madaling gamitin na interface ng HeyGen ay dinisenyo para sa mga marketer, guro, at mga negosyo na walang teknikal na kaalaman. Ginagabayan ka ng platform sa proseso ng paggawa ng video, hakbang-hakbang.

Aling mga industriya ang pinakakinabangan ng mga product video ng HeyGen?

Ang HeyGen ay mainam para sa mga industriya tulad ng SaaS, e-commerce, edukasyon, healthcare, at iba pa—kahit saan na mahalaga ang malinaw na pagpapaliwanag ng produkto at pakikipag-ugnayan sa mga customer.

Paano ako makakapagsimula sa HeyGen para sa mga product explainer?

Madali lang magsimula! Mag-sign up sa HeyGen, i-explore ang mga tool nito para sa paggawa ng video, at simulan nang buuin ang iyong unang AI-powered na product video ngayon.

