HeyGen คืออะไร?
HeyGen เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในปริมาณมาก รองรับมากกว่า 170 ภาษาและสำเนียง ไม่ว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์สำหรับการตลาด การฝึกอบรม อีเลิร์นนิง หรือการขาย HeyGen ช่วยให้การผลิตวิดีโอเป็นเรื่องรวดเร็ว ขยายผลได้ง่าย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
ผู้ใช้ HeyGen
อวตารจากภาพถ่ายที่สร้างแล้ว
สร้างอวตารได้ทันที
ทำให้การเล่าเรื่องด้วยวิดีโอเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
HeyGen ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อเรียบง่ายข้อหนึ่ง: การสร้างวิดีโอควรทำได้ง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูง ใช้เวลานาน และน่ากังวลสำหรับผู้ใช้ ผู้ก่อตั้งของเรา Joshua Xu มองเห็นว่าการใช้ AI เพื่อตัดกล้องออกจากกระบวนการสามารถปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้ ทุกวันนี้แค่มีสคริปต์ ใครๆ ก็สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ ตัดต่อ หรือกังวลเรื่องงบประมาณ
ใช้เวลาหลังการถ่ายทำน้อยลง
ประหยัดต่อวิดีโอหนึ่งรายการ
ลดต้นทุนการแปล
พาร์ตเนอร์ของคุณในการสร้างวิดีโอ AI
แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเล่าเรื่องสมัยใหม่ในระดับที่ขยายได้ ตั้งแต่การสร้างวิดีโอด้วยอวตารแบบครบวงจรไปจนถึงการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ การแปลภาษา และการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทุกผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และง่ายดาย
ไม่ต้องใช้เครื่องมือวิดีโอ AI กระจัดกระจายอีกต่อไป
ชุดผลิตภัณฑ์ AI ล้ำสมัยของ HeyGen รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหล ออกแบบมาเพื่อการสเกลและการเล่าเรื่อง HeyGen ช่วยลดความยุ่งยากจากการใช้หลายเครื่องมือกระจัดกระจาย พร้อมตอบโจทย์มาตรฐานคุณภาพที่ผู้ชมคาดหวังอย่างแนบเนียน เป็นโซลูชันทางเลือกที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับสิ่งที่วิดีโอ AI ทำได้
ดูว่าลูกค้าใช้ HeyGen อย่างไร
แพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุมทุกการใช้งาน
การตลาด
HeyGen มอบอิสระให้ทีมการตลาดสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ตามต้องการ เพียงมีสคริปต์และคลิกไม่กี่ครั้ง ก็สามารถเปลี่ยนทุกแอสเซ็ตตั้งแต่ไฟล์ PDF บล็อก ไปจนถึงสไลด์เด็ค ให้กลายเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแบรนด์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ทำให้เกินงบประมาณ
โฆษณาวิดีโอ
สร้างโฆษณาที่สะดุดตาได้ในเวลาเพียงเสี้ยวเดียว และขยายคอนเทนต์ที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มหรือล้าไปกับการทำงานของทีม
โซเชียลมีเดีย
โดดเด่นด้วยวิดีโอที่สะดุดตา หยุดการเลื่อนหน้าจอได้ทันที รวดเร็ว ขยายการใช้งานได้ง่าย และคุ้มค่าบนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง LinkedIn, TikTok, Instagram และอื่นๆ
การเรียนรู้และพัฒนา
HeyGen ช่วยให้ทีมสร้างประสบการณ์การฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละองค์กรได้ตั้งแต่ด้านกฎระเบียบ การพัฒนาพนักงาน ไปจนถึงการยกระดับทักษะอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของเราช่วยให้ขยายการเรียนรู้ที่มีผลลัพธ์สูงได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องลดทอนคุณภาพหรือความรวดเร็ว
คอร์สเรียนรู้
ข้ามขั้นตอนการผลิตที่ยืดเยื้อแล้วสร้างคอร์สเรียนคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย วิดีโอสอน หรือคู่มือแบบทีละขั้นตอน
การฝึกอบรมตามทักษะ
สร้างวิดีโอ AI สำหรับการฝึกอบรมทักษะได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเรียนรู้มีความโต้ตอบ น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเรียนจบและผลลัพธ์โดยรวมดีขึ้น
การขาย
HeyGen ช่วยให้ทีมขายส่งมอบการเข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลได้ในระดับใหญ่ ตั้งแต่การหาลีด การติดตามผล ไปจนถึงเดโมสินค้า แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของเราช่วยให้เซลส์โดดเด่นท่ามกลางกล่องอีเมลที่แน่นขนัด เร่งรอบการปิดดีล และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
งานพรีเซนเทชั่นด้านการขาย
สร้างพรีเซนเทชันการขายที่ปรับขยายได้และทรงพลัง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ซื้อและขับเคลื่อนดีลให้เดินหน้าต่อไปได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มคุยกันทางโทรศัพท์
การติดต่อขาย
ตั้งแต่การนำเสนอแบบ outbound การแนะนำตัวก่อนคอล ไปจนถึงสรุปหลังการประชุม โดดเด่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล
ใช้ HeyGen API เพื่อผสานการสร้างวิดีโอ AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างราบรื่น
API แบบจ่ายตามการใช้งานสำหรับสร้างวิดีโอด้วย Video Agent แปลวิดีโอด้วย Video Translation สร้างเสียงพูดด้วยโมเดล Text-to-Speech และเร่งความเร็วเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยการสร้างอวตาร สร้างวิดีโอผ่าน Studio API และสร้างเทมเพลต
คำถามที่พบบ่อย
HeyGen คืออะไร
HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ทันทีในปริมาณมาก โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือมีประสบการณ์ตัดต่อ รองรับมากกว่า 170 ภาษาและสำเนียง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านการตลาด การเรียนรู้และพัฒนา การขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
อะไรที่ทำให้ HeyGen แตกต่างจากเครื่องมือวิดีโอ AI อื่นๆ?
HeyGen คือแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่รวมการเขียนสคริปต์ อวตาร การตัดต่อ และการทำโลคัลไลเซชันไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวอย่างลื่นไหล แตกต่างจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายหรือแพลตฟอร์มที่เรียนรู้ยาก HeyGen ใช้งานง่าย รวดเร็ว และออกแบบมาสำหรับคอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่ขยายการใช้งานได้ตามความต้องการของคุณ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม
ไม่เลย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ HeyGen ช่วยให้ทุกคนสร้างวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่คลิก
สามารถสร้างอวตารแบบกำหนดเองด้วย HeyGen ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถเลือกจากไลบรารีอวตารสมจริงขนาดใหญ่หรือสร้างโฆษกดิจิทัลของคุณเองให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ โดยคุณจะควบคุมโทนเสียง ท่าทาง และสไตล์การพูดนำเสนอได้อย่างเต็มที่
การแปลวิดีโอใน HeyGen ทำงานอย่างไร?
ด้วยฟีเจอร์แปลวิดีโอในตัวของ HeyGen คุณสามารถแปลคอนเทนต์ของคุณเป็นมากกว่า 170 ภาษาและสำเนียง พร้อมเสียงพากย์สมจริง การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และสคริปต์ที่แก้ไขได้ เป็นวิธีทำโลคัลไลซ์วิดีโอที่คุ้มค่า โดยไม่ต้องอัดใหม่หรือจ้างนักพากย์เสียง
วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคืออะไร และนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลช่วยให้คุณสร้างวิดีโอเฉพาะสำหรับผู้ชมแต่ละคนโดยใช้ข้อมูลจาก CRM หรือข้อมูลตัวแปรอื่นๆ เช่น ชื่อ บริษัท หรือสถานที่ เป็นเครื่องมือทรงพลังในการเพิ่มการมีส่วนร่วมสำหรับการทำการตลาด การติดต่อหาลูกค้า การออนบอร์ด และการดูแลความสำเร็จของลูกค้า
Interactive Avatar คืออะไร?
อวตารแบบโต้ตอบคือผู้บรรยายเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้แบบเรียลไทม์ สามารถตอบคำถาม นำทางผู้ใช้ หรือส่งมอบคอนเทนต์แบบไดนามิกได้โดยเชื่อมต่อกับสคริปต์หรือคลังความรู้ เปลี่ยนคอนเทนต์แบบสแตติกให้กลายเป็นประสบการณ์แบบโต้ตอบสองทาง
บริษัทประเภทไหนที่ใช้ HeyGen?
มีบริษัทมากกว่า 85,000 แห่งตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงแบรนด์ระดับองค์กรที่ใช้ HeyGen ในหลายแผนก ทั้งการตลาด L&D การดูแลลูกค้า และการขาย ลูกค้าที่โดดเด่นได้แก่ OpenAI Pepsico Samsung HubSpot Shopify trivago Ogilvy และอื่นๆ อีกมากมาย
HeyGen ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากแค่ไหน?
โดยเฉลี่ยผู้ใช้รายงานว่าสามารถลดเวลาโพสต์โปรดักชันได้ 50% ประหยัดเวลา 3 ชั่วโมงต่อวิดีโอ และลดต้นทุนการแปลได้ถึง 80% ใช้เครื่องคำนวณ ROI ของเราเพื่อประเมินการประหยัดต้นทุนที่ทีมของคุณอาจได้รับ
สามารถเชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับเครื่องมือที่ใช้อยู่แล้วได้ไหม
ได้ HeyGen มีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม ระบบ CRM และระบบการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณปรับเวิร์กโฟลว์ให้เป็นอัตโนมัติและปรับแต่งคอนเทนต์ในระดับใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ