ปลดล็อกวิธีการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ด้วย HeyGen

ตั้งแต่แคมเปญการตลาดและโมดูลการฝึกอบรมไปจนถึงวิดีโอโฆษณาและโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม AI อเนกประสงค์ของ HeyGen ช่วยให้ทุกไอเดียกลายเป็นวิดีโอที่มีชีวิตชีวา

เป็นส่วนตัวและปลอดภัย | การควบคุมการกำกับดูแล AI | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | มาตรฐาน AI Act
บริษัทชั้นนำระดับโลกไว้วางใจ HeyGen
สำรวจศักยภาพการใช้งานของ HeyGen ได้อย่างเต็มที่

ผู้ใช้ค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการใช้แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen อย่างต่อเนื่องเพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุน และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ รวมถึงการสร้างเทคสแตกด้านวิดีโอมาร์เก็ตติ้งขั้นสุดยอด นี่คือตัวอย่างเคสการใช้งานยอดนิยมบางส่วนที่เราเห็นในตอนนี้

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

วิดีโออบรมด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับอันตรายในที่ทำงาน การรับมือเหตุฉุกเฉิน หรือมาตรการความปลอดภัยเฉพาะอุตสาหกรรม HeyGen ช่วยให้ทีมสามารถสร้างวิดีโออบรมความปลอดภัยระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูง

โซเชียลมีเดีย

กลุ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเลื่อนฟีดกันเร็วมาก ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอ AI ที่สะดุดตาสำหรับ Instagram, LinkedIn, TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่ว่าจะกำลังเปิดตัวแคมเปญ โปรโมตสินค้า หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม โดดเด่นด้วยวิดีโอที่หยุดการเลื่อนฟีดได้จริง ทั้งรวดเร็ว ขยายการผลิตได้ง่าย และคุ้มค่า

สไตล์สารคดี

การผลิตวิดีโอสารคดีช่วยดึงดูดผู้ชมด้วยเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่กำลังมาแรง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือการเล่าเรื่องของแบรนด์ HeyGen ช่วยให้ครีเอเตอร์ ผู้สอน และแบรนด์สามารถสร้างวิดีโอสารคดีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรการผลิตที่มีต้นทุนสูง

การฝึกอบรมองค์กร

การทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับวิดีโอเทรนนิ่งในองค์กรเป็นเรื่องท้าทาย เอกสาร PDF สไลด์นิ่ง และวิดีโอเก่าๆ แบบเดิมไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้ HeyGen ช่วยให้การสร้างวิดีโอเทรนนิ่งองค์กรที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแบรนด์เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นคอร์สด้านกฎระเบียบหรือการพัฒนาภาวะผู้นำ ก็สามารถส่งมอบการเทรนนิ่งที่มีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการโปรดักชัน ดูสถิติการมีส่วนร่วมของวิดีโอเทรนนิ่งสำหรับองค์กร

การติดต่อเพื่อการขาย

การขายคือการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอขายแบบเฉพาะบุคคลได้ง่าย ดึงดูดความสนใจ มีส่วนร่วมกับลีด และขับเคลื่อนดีลให้เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเอง ตั้งแต่การนำเสนอแบบ outbound การแนะนำตัวก่อนคอล ไปจนถึงสรุปหลังการประชุม โดดเด่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีใช้ HeyGen สำหรับการทำ personalized sales outreach.

มิวสิกวิดีโอและภาพยนตร์

มิวสิกวิดีโอและภาพยนตร์สั้นดึงดูดผู้ชมด้วยภาพที่ชวนดื่มด่ำและเนื้อเรื่องที่น่าติดตาม ไม่ว่าคุณจะสร้างโปรเจกต์ด้วย AI music video creator ภาพยนตร์สั้นเชิงศิลปะ หรือคอนเทนต์ภาพยนตร์เชิงทดลอง HeyGen ช่วยให้ศิลปิน นักทำหนัง และครีเอเตอร์สร้างวิดีโอ AI คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว มาค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมิวสิกวิดีโอ และวิธีที่ AI กำลังพลิกโฉมโลกครีเอทีฟด้านนี้

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลก

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

แพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรคืออะไร

แพลตฟอร์มผลิตวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรคือตัวที่ผสานนวัตกรรม ความรวดเร็ว และความสามารถในการขยายการใช้งานเพื่อให้คุณนำหน้าคู่แข่ง HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรระดับโลก ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และทำโลคัลไลซ์วิดีโอในปริมาณมากด้วยอวตาร AI สมจริงและเทคโนโลยีการแปลขั้นสูง ต่างจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ HeyGen ส่งมอบคอนเทนต์วิดีโอสำหรับองค์กรได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจปล่อยแคมเปญได้เร็วขึ้น ปรับตัวได้ไว และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตาม SOC 2 และ GDPR HeyGen ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยในขณะที่เร่งการผลิตวิดีโอให้กับผู้ชมทั่วโลก

วิดีโอ AI สำหรับการตลาดช่วยโปรโมตธุรกิจของฉันได้อย่างไร?

วิดีโอ AI สำหรับการตลาดช่วยโปรโมตธุรกิจของคุณด้วยการสร้างคอนเทนต์ได้รวดเร็วขึ้น ส่งข้อความแบบเฉพาะบุคคล และขยายการสื่อสารได้ในระดับทั่วโลก แทนที่จะต้องพึ่งเอเจนซี่ราคาแพงหรือเพิ่มจำนวนพนักงาน HeyGen ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ปรับเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และนำวิดีโอไปใช้ซ้ำได้หลายช่องทาง สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเร่งการดำเนินแคมเปญ แต่ยังเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลงผลลัพธ์ด้วยการส่งมอบวิดีโอที่ใช่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

วิดีโอการตลาดด้วย AI คืออะไร และช่วยให้บริษัททำงานได้อย่างไร

การทำการตลาดวิดีโอ AI คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และกระจายวิดีโอการตลาดในระดับจำนวนมาก แบรนด์เพียงแค่ใส่สคริปต์หรืออัปโหลดคอนเทนต์ แล้วแพลตฟอร์มอย่าง HeyGen จะสร้างวิดีโอคุณภาพสูงที่มีอวตาร เสียงบรรยาย และคำแปลให้โดยอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการผลิต ย่นระยะเวลา และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในแต่ละภูมิภาค ทำให้การทำการตลาดวิดีโอ AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น

เครื่องสร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ทำงานอย่างไรในการสร้างวิดีโอสำหรับธุรกิจ?

เครื่องมือสร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ทำงานโดยแปลงข้อความหรือสไลด์พรีเซนเทชันให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยอวตารที่ขับเคลื่อนด้วย AI เสียงบรรยายธรรมชาติ และการตัดต่ออัตโนมัติ ด้วย HeyGen องค์กรสามารถใส่สคริปต์ เลือกอวตารหลากหลายรูปแบบ และสร้างวิดีโอที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับแคมเปญการตลาดได้ทันที กระบวนการนี้ช่วยตัดขั้นตอนการโปรดักชันที่ยาวนานออกไป และทำให้ทีมมีความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอขายด้วย AI สำหรับการทำ Outreach มีข้อดีอย่างไรบ้าง?

เครื่องมือสร้างวิดีโอขายด้วย AI ช่วยให้ทีมขายสร้างวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก เพิ่มทั้งการมีส่วนร่วมและอัตราการตอบกลับ แทนที่จะส่งอีเมลแบบเดิมๆ ทีมขายสามารถใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบัญชีหรือแต่ละลีด ระดับของการปรับให้เป็นส่วนตัวแบบนี้ทำให้การติดต่อด้านการขายดูเป็นมนุษย์มากขึ้น น่าจดจำมากขึ้น และท้ายที่สุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการนัดหมายและสร้างโอกาสทางการขาย โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ

แพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับองค์กรสามารถทดแทนเอเจนซี่แบบดั้งเดิมในการสร้างวิดีโอได้หรือไม่?

ได้ แพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับองค์กรสามารถทดแทนเอเจนซี่แบบดั้งเดิมหลายประเภทในการสร้างวิดีโอได้ แพลตฟอร์มอย่าง HeyGen ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ต้นทุนต่ำลง และยืดหยุ่นมากกว่าเอเจนซี่ที่มักต้องใช้เวลาวางแผนหลายสัปดาห์และใช้งบประมาณสูง ด้วยการผลิตวิดีโอด้วย AI องค์กรสามารถสร้างและอัปเดตวิดีโอได้ทันที ทำคอนเทนต์หลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก

แพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับองค์กรมีความปลอดภัยต่อข้อมูลของบริษัทและลูกค้ามากแค่ไหน?

แพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับองค์กรที่เชื่อถือได้ต้องมีความปลอดภัยครบถ้วนสำหรับข้อมูลของบริษัทและลูกค้า HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และ GDPR พร้อมการเข้ารหัสระดับองค์กร การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ปลอดภัย ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดลของเรา ซึ่งหมายความว่าองค์กรสามารถใช้วิดีโอ AI สำหรับการตลาด การฝึกอบรม การขาย และการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าข้อมูลสำคัญได้รับการปกป้องตลอดเวลา

การผลิตวิดีโอด้วย AI สามารถแปลและปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกได้หรือไม่?

ใช่แล้ว การผลิตวิดีโอด้วย AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลและโลคัลไลซ์เนื้อหาในระดับใหญ่ ด้วย HeyGen องค์กรสามารถแปลสคริปต์ โคลนเสียง และทำลิปซิงก์อวตารได้ทันทีในมากกว่า 40 ภาษา ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับวิดีโอคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนแบบการผลิตวิดีโอแบบเดิม ทำให้องค์กรส่งมอบวิดีโอสำหรับการเทรนนิง การตลาด และการสื่อสารไปยังผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ไหนที่เชื่อมต่อกับ CRM และเครื่องมือมาร์เก็ตติ้งอัตโนมัติได้ดีที่สุด?

แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรคือต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM และระบบการตลาดอัตโนมัติได้อย่างไร้รอยต่อ HeyGen เชื่อมต่อกับระบบอย่าง HubSpot ทำให้ทีมการตลาดและทีมขายฝังวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลลงในแคมเปญได้โดยตรง ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม และวัดผล ROI ได้ตลอดทุกช่วงของเส้นทางลูกค้า

การทำการตลาดด้วยวิดีโอ AI ปลอดภัยและสอดคล้องข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเข้มงวดหรือไม่?

ใช่ การทำการตลาดด้วยวิดีโอ AI มีความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเข้มงวดเมื่อใช้แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร HeyGen ผ่านการตรวจสอบโดยอิสระตามมาตรฐาน SOC 2 และ GDPR เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลและการกำกับดูแลที่เข้มงวด องค์กรในภาคการเงิน การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบอื่นๆ จึงสามารถสร้างและเผยแพร่วิดีโอได้อย่างมั่นใจโดยไม่กระทบต่อมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ฉันสามารถสร้างวิดีโอแบบไหนได้บ้างด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอขายด้วย AI?

ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอขายด้วย AI องค์กรสามารถสร้างวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละลูกค้า วิดีโอเดโมสินค้า วิดีโอสอนการเริ่มต้นใช้งาน วิดีโอเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า และแคมเปญการตลาดแบบเจาะบัญชีเฉพาะ (account-based marketing) ไลบรารีอวตารและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอขายที่ดึงดูดผู้ชมได้ง่ายในทุกช่วงของเส้นทางการตัดสินใจซื้อ

บริษัทจะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากแพลตฟอร์มวิดีโอ AI สำหรับองค์กรได้เร็วแค่ไหน?

องค์กรขนาดใหญ่มักเห็นผลตอบแทนจากแพลตฟอร์มวิดีโอ AI สำหรับองค์กรภายในไม่กี่วัน ด้วยการทดแทนเอเจนซีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ลดระยะเวลาการผลิต และรองรับการทำโลคัลไลเซชันทั่วโลก HeyGen ช่วยลดต้นทุนพร้อมเร่งการดำเนินแคมเปญ ความเร็วในการออกสู่ตลาดที่สูงขึ้น การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ช่วยให้องค์กรสร้างผลกระทบต่อรายได้ที่วัดผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

