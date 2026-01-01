วัดผลกระทบที่แท้จริง

ของการผลิตวิดีโอ AI

ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ

ค้นหาว่าทีมของคุณสามารถประหยัดเวลาและงบประมาณได้มากแค่ไหนด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen ของเราเครื่องคำนวณ ROI วิดีโอ AIจะแสดงให้เห็นว่างบประมาณที่คุณประหยัดได้มีเท่าไร ไม่ว่าคุณจะกำลังผลิตวิดีโอการตลาดแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลหรือเร่งการสร้างคอนเทนต์ e-learning ด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถวัดการลดต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต และศักยภาพในการสร้างรายได้ได้

ถามอวตารเชิงโต้ตอบของเรา
136,956,623วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,529,061อวตารที่สร้างแล้ว
18,864,612วิดีโอที่แปลแล้ว
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกในการถ่ายทอดเรื่องราวให้มีชีวิต

คำนวณ ROI ของคุณ

HeyGen ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณได้อย่างไร

เร่งความเร็วเวลาในการผลิต

ด้วย HeyGen การสร้างวิดีโอทำได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดต้นทุน แทนที่จะต้องพึ่งพากระบวนการตัดต่อที่ล่าช้าหรือการประสานงานไปมาระหว่างทีมโปรดักชัน ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย การอัปเดตทำได้รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสคริปต์ สลับภาษา หรืออัปเดตแบรนด์ก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIของเรา ประสิทธิภาพนี้ช่วยลดชั่วโมงทำงานที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายและลดความล่าช้า ทำให้ทีมทำงานได้อย่างคล่องตัวและควบคุมงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น

ตัดค่าใช้จ่ายแบบเดิมออกไป

แทนที่ความจำเป็นในการถ่ายทำที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยการสร้างวิดีโอทั้งหมดผ่าน AI เลิกกังวลเรื่องต้นทุนกล้อง สตูดิโอ ระบบไฟ และทีมงานหน้างาน อวตารและเสียง AI สมจริงของ HeyGen ยังช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนักแสดงและงานพากย์เสียง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องฉากหรือโลเคชันจริง ธุรกิจจึงลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากพร้อมยังคงส่งมอบวิดีโอคุณภาพสูงวิดีโอที่สร้างจาก AI.

สร้างวิดีโอจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HeyGen ช่วยให้ทีมภายในทุกระดับประสบการณ์สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้เองโดยไม่ต้องจ้างเอเจนซีหรือฟรีแลนซ์ราคาแพง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติของเราช่วยให้ผลิตคอนเทนต์ได้ในปริมาณมาก รวมถึงวิดีโอหลายภาษาผ่านการพากย์เสียงด้วย AIและการโคลนเสียง เมื่อรวมทุกอย่างไว้บนแพลตฟอร์มเดียว บริษัทจึงประหยัดต้นทุนซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อ แอนิเมชัน และเครื่องมือโลคัลไลเซชันได้ สำรวจข้อดีของการสร้างวิดีโอหลายภาษาได้เลย

เรื่องราวจากลูกค้า

ค้นพบว่าธุรกิจประหยัดเวลาและต้นทุนได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI

Würth ลดต้นทุนการแปลวิดีโอลง 80% และลดเวลาในการทำงานลง 50%

Würth ลดต้นทุนการแปลวิดีโอลง 80% และลดเวลาในการทำงานลง 50%

ด้วย HeyGen บริษัท Würth ผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้มากกว่า 10 ภาษา พลิกโฉมวิธีการอบรมพนักงานและการสื่อสารกับทีมงานทั่วโลก

Trivago ประหยัดเวลาได้ 3-4 เดือนและปรับโฆษณาให้เหมาะกับท้องถิ่นสำหรับ 30 ตลาด

Trivago ประหยัดเวลาได้ 3-4 เดือนและปรับโฆษณาให้เหมาะกับท้องถิ่นสำหรับ 30 ตลาด

ค้นพบว่าทีมครีเอทีฟของ trivago ใช้ HeyGen เพื่อลดเวลาโพสต์โปรดักชันลง 50% และทำให้การปรับโฆษณาสำหรับแต่ละประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้อย่างไร โดยยังคงความสม่ำเสมอของแบรนด์ไว้ครบถ้วน

Sibelco ลดต้นทุนวิดีโอฝึกอบรมลง €1,000 ต่อนาที

Sibelco ลดต้นทุนวิดีโอฝึกอบรมลง €1,000 ต่อนาที

ด้วย HeyGen ทีม Learning & Development ของ Sibelco สามารถสร้างคอนเทนต์การฝึกอบรมได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมลงอย่างสิ้นเชิง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องคำนวณ ROI วิดีโอ

แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen ช่วยเร่งการผลิตวิดีโอได้อย่างไร?

HeyGen ช่วยให้การสร้างวิดีโอรวดเร็วขึ้นด้วยการใช้เทมเพลตและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ลดเวลาการทำงานลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม สมัครใช้งานตอนนี้ แล้วสัมผัสประสบการณ์ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของ HeyGen ได้ด้วยตัวคุณเอง!

การใช้ HeyGen เพื่อการผลิตวิดีโอมีประโยชน์ทางการเงินอย่างไรบ้าง?

HeyGen แทนที่การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมที่มีต้นทุนสูงด้วยโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยประหยัดค่าอุปกรณ์ นักแสดง และทีมงาน พร้อมมอบวิดีโอคุณภาพสูงเครื่องคำนวณ ROIเพื่อดูว่าคุณสามารถประหยัดได้มากแค่ไหน!

ธุรกิจสามารถสร้างวิดีโอได้หลายภาษาด้วย HeyGen ได้หรือไม่?

ได้ HeyGen มีระบบพากย์เสียงและโคลนเสียงด้วย AI ช่วยให้สร้างวิดีโอหลายภาษาได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการสร้างวิดีโอหลายภาษา

HeyGen ช่วยทีมการตลาดและอีเลิร์นนิงได้อย่างไรโดยเฉพาะ

ทีมการตลาดสามารถขยายการทำวิดีโอแบบ personalize ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ทีม e-learning ก็อัปเดตคอนเทนต์ได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งกองถ่ายหรือสตูดิโอจริง เริ่มต้นใช้งานฟรีและดูว่า HeyGen จะช่วยทำให้โปรเจกต์ของคุณลื่นไหลขึ้นได้อย่างไร!

มีเครื่องมือคำนวณ ROI จากการใช้ HeyGen ไหม

ใช่ HeyGen มีROI Calculatorเพื่อช่วยคำนวณมูลค่าการประหยัดต้นทุน เวลา และทรัพยากรในการผลิตที่ธุรกิจของคุณอาจได้รับ

ใช้ HeyGen เพื่อการผลิตวิดีโอแล้วได้ผลตอบแทน (ROI) แค่ไหน?

เครื่องคำนวณ ROI ของ HeyGen ช่วยให้คุณประเมินมูลค่าการประหยัดต้นทุนการผลิต เวลา และทรัพยากรที่เป็นไปได้ เพื่อใช้ตัดสินใจเชิงธุรกิจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยดาต้า

มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงในการใช้ HeyGen หรือไม่

ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง HeyGen ใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก ทำให้คุณคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ง่าย ปรับขยายได้ และไม่ต้องกังวลกับต้นทุนการผลิตที่ไม่คาดคิด