Komprimera videostorlek online

Komprimera videostorlek online på några sekunder och behåll skärpan i bilden. Ladda upp valfri MP4-, MOV-, MKV- eller AVI-fil och skapa en mindre version som laddar snabbare och är enklare att dela. HeyGen gör det enkelt, säkert och snabbt att minska stora videofiler utan att installera programvara eller förlora kvalitet.

Exportera videor i den upplösning du behöver

Du ska kunna styra din videokvalitet utan att behöva krångla med avancerade inställningar. HeyGens onlinevideokompressor låter dig exportera i den upplösning som passar bäst för ditt projekt, oavsett om du ändrar storlek på HD-material eller förbereder en lättare fil för snabb delning.

Ladda upp din video och välj mellan upplösningar som 4K, 1080p eller 720p för att hantera filstorleken samtidigt som du behåller skarp bild. Det är ett enkelt sätt att optimera innehåll för e-post, mobil eller webb utan att göra avkall på tydligheten.

Om du vill förbättra din video innan du komprimerar den kan du använda Lägg till foto i video-verktyget för att lägga till bilder, överlägg eller grafik som gör ditt innehåll mer engagerande.

Best practice för att använda en videokompressor online för att minska filstorleken

En mindre fil behöver inte tappa visuell effekt. Med några enkla justeringar kan du komprimera dina videor och ändå behålla dem rena, jämna och redo att delas. HeyGen rekommenderar att du klipper bort överflödig inspelning innan du exporterar för att minska den totala filstorleken och väljer 1080p eller 720p för bästa balans mellan skärpa och komprimering.

Om du använder avatarer, grafik eller voiceovers, håll dina scener enkla så att komprimeringen kan arbeta effektivt. Förhandsgranska alltid din video innan du laddar ner den för att säkerställa att allt ser rätt ut. De här arbetssätten hjälper dig att skapa videor som laddar snabbt och är lätta att dela på alla enheter.

Snabbare delning med videokompressorn online

Det blir enklare att dela när din videofil är mindre. Att komprimera online hjälper dig att korta ned uppladdningstider, undvika storleksgränser i e‑post och ge dina tittare en jämnare uppspelning. Det är särskilt användbart när du skickar uppdateringar, delar marknadsföringsklipp eller förbereder innehåll för sociala plattformar.

HeyGen hjälper dig att skapa en lättare version av din video utan att tumma på skärpan. Exportera filen, kopiera den delbara länken och skicka den direkt i appar, mejl eller på vilken plattform som helst utan att behöva vänta på tunga uppladdningar.

Så här fungerar det

Så komprimerar och delar du din video enkelt

Att komprimera din video online tar bara några enkla steg. Ladda upp din fil, välj dina inställningar och dela den optimerade versionen utan att behöva hantera stora bilagor eller långa uppladdningar.

Steg 1

Ladda upp din video

Dra och släpp din video i full upplösning i HeyGen-arbetsytan. Uppladdaren stöder MP4, MOV, MKV, AVI och fler format.

Steg 2

Gör snabba ändringar

Trimma längre partier eller ta bort oanvända klipp för att minska den slutliga filstorleken och hålla din video ren.

Steg 3

Välj din upplösning

Välj 1080p, 720p eller en annan exportstorlek som passar dina behov. Verktyget anpassar filstorleken utifrån ditt val

Steg 4

Dela direkt

Ladda ner din komprimerade video eller använd en delbar länk för att skicka den via e-post, meddelanden eller sociala plattformar.

Vanliga frågor om videokomprimering

Vad är HeyGen Video Size Compressor?

Video Size Compressor är ett onlineverktyg som minskar filstorleken samtidigt som dina visuella element förblir skarpa och tydliga. Det hjälper dig att exportera videor i 4K, 1080p eller 720p så att de blir enklare att ladda upp, dela eller skicka via e‑post. Prova det här: Video Size Compressor.

Försämras kvaliteten när du komprimerar en video?

Komprimering kan minska kvaliteten något, men HeyGen optimerar ditt material så att det förblir skarpt och jämnt även i lägre upplösning. Om du väljer 1080p eller 720p håller du videon tydlig samtidigt som filstorleken minskar avsevärt.

Vilka videoformat kan jag komprimera?

Du kan ladda upp MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP och flera andra populära format. Verktyget optimerar automatiskt varje format för snabb uppspelning och kompatibilitet på olika enheter.

Kan jag komprimera stora filer som 1 GB eller 2 GB?

Ja. HeyGen hanterar stora videofiler utan problem och konverterar dem till mindre, delningsvänliga versioner utan att frysa eller kräva installationer. Du kan komprimera långa videor, kameramaterial eller högupplösta klipp.

Hur lång tid tar komprimeringen?

De flesta komprimeringar blir klara på några sekunder, beroende på filstorlek och internetuppkoppling. När bearbetningen är klar kan du direkt ladda ner din optimerade video eller dela den med en länk.

Kan jag redigera min video innan jag komprimerar den?

Ja. Du kan klippa bort onödiga delar för att minska storleken ännu mer. För mer exakt redigering, använd Online Video Trimmer innan du kör komprimeringen.

Kan jag lägga till grafik eller overlays innan jag komprimerar?

Absolut. Om du vill lägga in bilder, logotyper eller klistermärken före komprimering kan du förbättra ditt material med avatars‑verktyget för ett mer polerat resultat.

Är videokompressorn gratis att använda?

Ja. Många av de viktigaste komprimeringsfunktionerna är gratis, och du kan komprimera videor utan att installera någon programvara. Ladda bara upp, välj upplösning och ladda ner din optimerade fil.

