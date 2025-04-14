Lägg till valfritt foto, PNG, logotyp eller grafik i din video på nolltid. Ladda upp din video, placera bilderna exakt där du vill ha dem och anpassa allt i en enkel onlineeditor som fungerar på alla enheter.
Tips för att använda foton effektivt med HeyGen
Förbättra dina videor genom att lägga till foton, transparenta PNG-filer, klistermärken eller grafiska element med din profil – allt på bara några klick. För ännu mer kreativa inslag kan du också använda verktyg som Add Stickers to Video Tool för att anpassa ditt visuella innehåll.
Ladda upp valfritt bildformat, inklusive PNG, JPG, SVG eller WebP, och placera och ändra storlek på din bild var som helst på tidslinjen. Oavsett om du behöver en logotyp, produktbild eller instruktionsgrafik ger editorn dig full kontroll över placering, storlek och opacitet.
Eftersom allt körs online behövs ingen programvara. Det fungerar på iPhone, Android, Mac och Windows, håller dina filer privata och exporterar skarpa videor i hög kvalitet. Hela processen är snabb, enkel och lätt att komma igång med även för nybörjare.
Du kan också lägga till visuella element för extra kreativitet.
Förvandla dina videor till engagerande upplevelser
Att lägga till foton i videor är enkelt, och med några smarta tekniker kan du få slutresultatet att se rent och professionellt ut:
• Använd bilder av hög kvalitet: Välj HD-PNG eller JPG för att undvika pixlighet, särskilt på större skärmar.
• Placera visuellt innehåll noggrant: Placera foton så att de inte täcker ansikten eller viktiga händelser. Hörn fungerar ofta bäst för logotyper eller mindre grafik.
• Använd transparens för mjukare övergångar: Sänk opaciteten eller använd transparenta PNG-filer för att integrera logotyper naturligt i scenen.
• Välj rätt storlek: Se till att fotot är tillräckligt stort för att synas tydligt på mobil utan att ta över hela bildrutan.
• Använd B-roll och visuella accenter: Lägg till kompletterande foton, stockbilder eller ikoner för att lyfta fram idéer och göra innehållet mer engagerande.
• Förhandsgranska på mobil: Säkerställ synlighet, linjering och korrekt placering för vertikala eller horisontella format.
• Finjustera tajmingen i tidslinjen: Justera start- och sluttider så att foton visas exakt när de behövs för ett jämnt tempo.
Öka engagemanget med fotoförbättrade videor
HeyGen gör det enkelt att lägga till och anpassa bilder i dina videor med enkla, professionella kontroller.
• Lägg till bildöverlägg: Ladda upp foton eller PNG-filer och placera dem var du vill. Ändra storlek, rotera eller justera opacitet på några sekunder.
• Infoga logotyper och vattenstämplar: Lägg till varumärkesprofilering med rena, transparenta PNG-logotyper.
• Använd stickers och grafik: Lägg till ikoner eller visuella element för att lyfta fram viktiga punkter, eller utforska mer avancerad varumärkesprofilering med Personalized Video Platform.
• Lägg till flera foton: Skapa enkla bildspel eller visa flera steg genom att placera flera bilder på tidslinjen.
• AI-medieförbättringar: Skapa bilder, föreslå B-roll eller justera placering automatiskt med AI-verktyg.
• Bild-i-bild: Lägg till små flytande bilder för reaktioner eller guider.
• Full formatkompatibilitet: Fungerar med PNG, JPG, SVG, WebP och GIF och lägger till dem i MP4-, MOV-, AVI- eller WebM-videor utan att tappa kvalitet.
Lägg till foton i din video i 4 enkla steg
Skapa visuellt engagerande videor genom att enkelt lägga till bilder – ingen redigeringsvana behövs. Redigera i webbläsaren och exportera i hög kvalitet utan vattenstämpel. Börja nu och upplev hur snabbt det går att lägga till ett foto i din video.
Ladda upp MP4, MOV eller ett annat format som stöds.
Lägg till din bild, logotyp eller grafik.
Dra och släpp för att placera bilden. Ändra storlek, rotera, beskära eller justera opacitet. Ställ in timing på tidslinjen.
Exportera i HD eller 4K och dela på TikTok, Instagram eller YouTube.
Ladda upp din video, lägg in din bild och dra den på plats i HeyGens enkla redigeringsverktyg i webbläsaren. Du kan enkelt ändra storlek, position och timing för ditt foto. Prova det medverktyget Lägg till foto i video.
Ja. Du kan lägga till foton, PNG-filer och logotyper utan extra kostnad med HeyGens onlineeditor. Exporter utan vattenstämpel är också tillgängliga beroende på din plan. För enskilda kreatörer börjarCreator-planenpå $29
Nej. HeyGen bevarar din ursprungliga HD- eller 4K-kvalitet samtidigt som dina tillagda bilder hålls rena och skarpa. Transparanta PNG-filer förblir jämna och tydliga vid export.
Du kan ladda upp PNG-, JPG-, SVG-, WebP- eller GIF-filer. Transparenta PNG-filer fungerar bäst för logotyper, rena overlays och professionell branding.
Ja. Lägg till flera bilder längs tidslinjen för att skapa bildspel, förklara steg eller lyfta fram produktfunktioner. Varje bild har separat kontroll för placering och timing.
Absolut. Du kan lägga till logotyper, produktbilder och grafik för TikTok, Instagram och YouTube. För extra kreativa inslag kan du prova Verktyget Lägg till klistermärken i video. För mer avancerade behov börjarPro-planenpå $49
Du kan ladda upp MP4-, MOV-, AVI- och WebM-videor och sedan exportera ditt färdiga projekt i HD eller 4K för smidig uppspelning på alla större plattformar. Företag och kreatörer har redan skapat videor 136,919,009 med vår AI-plattform.
Ja. AI hjälper till med justering, mellanrum och visuell balans för ett mer genomarbetat resultat. För mer avancerad kontroll över ditt varumärke kan du utforska text till video.
