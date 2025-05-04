Spela in din skärm, webbkamera och ljud med HeyGens AI-skärminspelare. Spela in i perfekt synk, rensa bort bakgrundsljud och generera undertexter automatiskt. Skapa högkvalitativa, delbara videor på några minuter utan nedladdningar eller redigeringsprogram.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Spela in smartare, snabbare och bättre

HeyGens AI Screen Recorder ger dig allt du behöver för att spela in, förbättra och dela videor i professionell kvalitet i en och samma intuitiva plattform. Oavsett om du skapar guider, produktdemonstrationer, onboardingvideor eller presentationer för teamet hjälper HeyGen dig att spara tid, öka produktiviteten och behålla studiokvalitet direkt i webbläsaren.

Med AI-drivna förbättringar, inspelning från flera källor och verktyg för direkt delning ser varje video du spelar in professionell ut och låter kristallklart.

Automatisk förbättring med AI

Gör dina inspelningar automatiskt bättre från enkla till riktigt skarpa. HeyGens avancerade AI förbättrar ditt ljud i realtid genom att ta bort bakgrundsbrus, balansera ljudnivåer och klippa bort utfyllnadsord. Ingen redigering behövs. Du får jämna inspelningar med professionell kvalitet varje gång.

Du kan finjustera ditt resultat med inbyggda förbättringsinställningar som håller din röst skarp och naturlig – perfekt för kreatörer, utbildare och yrkespersoner.

Sömlös inspelning från flera källor

Spela in din skärm, webbkamera och mikrofon samtidigt med perfekt synk. Växla enkelt mellan vyer under inspelning för att lyfta fram viktiga visuella element eller ansiktsuttryck.

Innan du spelar in, planera ditt manus med hjälp av AI-videomanusgeneratorn för att strukturera ditt budskap tydligt och spara tid.

Den här flexibla lösningen är perfekt för guider, produktgenomgångar eller distanspresentationer och ger dina videor en personlig känsla som håller tittarna engagerade. Det strömlinjeformade gränssnittet säkerställer att det inte uppstår någon fördröjning eller ljudglapp, inte ens när du byter källa mitt i en inspelning.

Så här fungerar det

Spela in din skärm i 4 enkla steg

Spela enkelt in din skärm och gör om inspelningar till engagerande, professionella videor med HeyGens AI Screen Recorder.

Steg 1

Öppna AI-skärminspelaren

Starta HeyGen Screen Recorder direkt i din webbläsare. Inga nedladdningar eller installationer behövs – öppna bara verktyget och var redo att spela in på några sekunder.

Steg 2

Välj vad du vill spela in

Välj exakt vad du vill spela in: din skärm, webbkamera eller båda med ljud. Du kan när som helst byta vy för att hålla din publik fokuserad på det som är viktigast.

Steg 3

Låt AI förbättra din inspelning

När du trycker på spela in arbetar HeyGens AI automatiskt i bakgrunden. Den tar bort bakgrundsljud, klipper långa pauser, balanserar ljudet och lägger till undertexter så att din video blir jämn och professionell utan någon manuell redigering.

Steg 4

Förhandsgranska och dela direkt

När du är klar kan du förhandsgranska din inspelning och exportera den på några sekunder. Ladda ner din finslipade video i HD eller 4K, eller dela den direkt via en säker länk – perfekt för guider, presentationer och uppdateringar till teamet.

Vanliga frågor om skärminspelaren

Vad är en AI-skärminspelare?

En AI-skärminspelare fångar din skärm, webbkamera och ljud samtidigt som den automatiskt förbättrar din video. HeyGen ökar tydligheten genom att ta bort brus, klippa bort tystnader och skapa undertexter så att dina inspelningar ser professionella ut utan manuell redigering.

Kan jag spela in min skärm och webbkamera samtidigt?

Ja. HeyGen låter dig spela in skärm, webbkamera och mikrofon samtidigt med perfekt synk. Du kan växla mellan olika layouter under inspelningen, vilket gör det perfekt för guider, demo­videor och genomgångar som behöver både visuellt innehåll och presentatörens närvaro.

Fungerar AI-skärminspelaren direkt i webbläsaren?

Absolut. HeyGen körs helt online utan installation eller konfigurering. Du kan spela in direkt på Windows, Mac eller mobila webbläsare, och alla filer sparas säkert i molnet för enkel åtkomst.

Kan HeyGen förbättra ljudkvaliteten i mina inspelningar?

Ja. Den inbyggda AI:n tar bort bakgrundsbrus, balanserar ljudnivåer, klipper bort utfyllnadsord och förbättrar tydligheten automatiskt. För ännu renare resultat kan du förbättra ljudet i efterhand med verktyget Increase Volume of Video

Skapar skärminspelaren automatiskt undertexter?

Ja. HeyGen skapar automatiskt korrekta undertexter och transkriptioner under inspelningen. Det gör dina videor mer tillgängliga, lättare att följa och klara för plattformar som YouTube, Reels och interna utbildningsportaler. Vår AI-plattform har redan översatt 18,814,906 videor på flera olika språk.

Kan jag redigera mina inspelningar efter att jag har spelat in dem?

Du kan göra snabba redigeringar med AI-funktioner som borttagning av tystnad, scenidentifiering, trimning och justering av undertexter. För ytterligare finjustering – till exempel att klippa bort delar, använd Online Video Trimmer

Är HeyGens AI-skärminspelare gratis att använda?

Ja. Du kan spela in, förbättra och exportera videor gratis med grundversionen. En uppgradering låser upp premiumfunktioner för team, längre inspelningar och avancerade arbetsflöden. Lås upp premiumfunktioner för AI-video med planer från $49 per månad. Du kan registrera dig här

