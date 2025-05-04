Gör dina videor högre och tydligare på några sekunder med HeyGens volymförstärkare online. Ladda upp ditt klipp, höj ljudnivån och åtgärda låg eller svag volym direkt. Ingen redigeringsprogramvara eller erfarenhet behövs.
Har du problem med låg ljudnivå i dina videor?
HeyGen förstärker ljudet i din video jämnt och förhindrar distorsion, så att du får ett rent och balanserat resultat. Du behöver ingen erfarenhet av videoredigering eller krångliga verktyg. Ladda bara upp din video, justera volymreglaget och förhandsgranska ändringarna. Verktyget körs online, stöder flera format och bevarar din ursprungliga videokvalitet.
• Fungerar i webbläsaren utan installation
• Nybörjarvänligt och snabbt
• Förstärker ljudet utan att sänka videokvaliteten
• Hjälper dig att fixa svaga röstinspelningar
• Stöder MP4, MOV och WebM
• Klart för TikTok, YouTube, Instagram och fler plattformar
Best practices för att öka videovolymen
Få så tydligt ljud som möjligt med några snabba tips:
• Börja med en måttlig förstärkning för att undvika distorsion
• Använd förhandsgranskningen för att kontrollera ljudnivån innan du laddar ner
• Minska bakgrundsljud om originalet är väldigt tyst
• Testa din video i både hörlurar och högtalare
• Håll dialogen i balans med bakgrundsmusik eller ljudeffekter
Vill du finjustera videolängden innan du förstärker ljudet? Prova vår Online Video Trimmer för att klippa bort oönskade delar och få ett starkare ljudresultat.
Förbättra ditt innehåll med bättre ljud
Bättre ljud förbättrar direkt känslan i ditt innehåll. Högre och renare ljud håller tittarna engagerade och gör att ditt budskap går fram. Oavsett om du skapar guider, marknadsföringsvideor eller korta klipp för sociala medier gör förbättrat ljud din video mer effektiv. Med HeyGen kan du uppgradera ljudet på några sekunder utan att behöva lära dig något redigeringsprogram.
Förbättra ditt videoljud med anpassad AI-röst i 4 enkla steg
Att förbättra ljudet i din video går snabbt och är enkelt även för nybörjare med HeyGen. Du kan ladda upp ditt klipp, förstärka ljudet och exportera en högre och tydligare version på bara några klick. Så här gör du:
Ladda upp valfri MP4-, MOV- eller WebM-fil.
Höj ljudet med den inbyggda reglaget.
Lyssna på ditt förbättrade ljud innan du exporterar.
Spara och dela din förbättrade video var som helst
Verktyget höjer ljudnivån i din video och förbättrar tydligheten utan att påverka bildkvaliteten. Det förstärker tysta inspelningar så att ditt innehåll blir lättare att höra på alla enheter.
Inte om justeringarna görs stegvis. Den inbyggda förhandsvisningen låter dig testa ljudnivån innan du exporterar, så att du kan hitta rätt balans utan distorsion.
Ja. Volymförstärkaren fungerar helt online, utan att du behöver ladda ner programvara eller ha erfarenhet av videoredigering. Ladda bara upp din video, justera reglaget och exportera direkt.
Ja. Du kan förstärka ljudet i din video gratis med grundversionen. För att skapa mer bearbetat innehåll från grunden kan du prova AI Video Script Generator. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med abonnemang från $49 per månad.
Verktyget stöder MP4-, MOV- och WebM-filer. Din ursprungliga videokvalitet bevaras medan endast ljudet förbättras. För mer avancerade skapandebehov är Pro-planen från $49
Absolut. Om du behöver klippa bort onödiga delar eller rensa upp ditt klipp först, använd Online Video Trimmer för ett smidigare resultat.
Du behöver inget konto för att använda verktyget, men om du skapar ett får du tillgång till fler funktioner och ett snabbare arbetsflöde. Du kan registrera dig när som helst via HeyGen-registrering
