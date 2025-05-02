Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Ändra storlek på video

Ändra storlek på din video snabbt och behåll den skarp, ren och redo för alla plattformar. HeyGen hjälper dig att justera formatet på några minuter, oavsett om du behöver ett vertikalt format för TikTok, ett kvadratiskt format för Instagram eller ett bredbildsklipp för YouTube. Med rätt storlek visas din video korrekt, undviker oönskad beskärning och ger en jämnare tittarupplevelse.

Resize Video
136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Ändra storlek på video

Behöver du att dina videor passar perfekt på alla plattformar?

Olika plattformar har olika videokrav, och fel storlek kan leda till konstiga beskärningar, förvrängda ramar eller förlorade detaljer. När din video storleksändras korrekt fyller den skärmen på ett naturligt sätt, behåller sin kvalitet och hjälper ditt budskap att nå fram utan distraktioner.

De flesta moderna redigeringsverktyg har stöd för att ändra storlek, från enkla ändringar av bildförhållande till mer avancerade kontroller som hjälper dig att rätta till utdraget eller förvrängt material. Med HeyGen kan du ändra storlek på din video på ett sätt som håller ditt arbetsflöde enkelt och samtidigt säkerställer att ditt innehåll ser proffsigt ut på alla enheter.

Kom igång gratis →
weekly report learn a language timeline week 5 week 6 week 7
Ändra storlek på video

Best practice för att ändra storlek på videor

• Alternativ för bildförhållande: Växla mellan vertikalt, kvadratiskt eller horisontellt format så att din video passar perfekt på plattformen du publicerar på.
• Ändra storlek utan att tappa skärpa: Smart skalning hjälper din video att förbli tydlig och jämn även när du justerar måtten.
• Anpassad bredd- och höjdinställning: Perfekt för kreatörer som behöver mer kontroll över exakta storlekar och layouter.

• Åtgärda utdragna eller förvrängda klipp: Korrigera material som spelats in i fel format så att det ser naturligt ut igen.
• Förinställningar för sociala plattformar: Använd inbyggda storlekar för TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts med flera för att spara tid.
• Ändra storlek på videor i din webbläsare: Justera storleken online utan att ladda ner programvara eller konfigurera krångliga verktyg.
• Fungerar för alla typer av video: Oavsett om det är innehåll för sociala medier, produktdemonstrationer, utbildningsvideor eller längre projekt hjälper storleksändring din video att se ren och genomtänkt ut.

Kom igång gratis →
a screen that says create new voice on it
Ändra storlek på video

Öka räckvidden med omstorlekade videor

Att ändra storlek på videor gör ditt innehåll mer flexibelt och anpassat för olika plattformar, vilket ökar synlighet och möjlighet till engagemang. Med rätt storlek och format kan dina videor nå en bredare publik och se professionella ut var de än delas.

HeyGens verktyg för att ändra storlek på video gör det enkelt att justera formatet samtidigt som videokvaliteten bevaras. Genom att anpassa innehållet till plattformsspecifika formatökar du flexibiliteten och engagemanget. Med vår intuitiva plattform kan du snabbt och enkelt anpassa dina videor till vilken plattform eller vilket syfte som helst.

Kom igång gratis →
a phone screen that says avatar video on it
Så här fungerar det

Klipp, ändra storlek och återanvänd dina videor i 4 enkla steg

Använd AI-drivna Instant Highlight för snabbt att hitta och dela de bästa delarna av ditt innehåll.

Steg 1

Ladda upp din video

Välj filen du vill ändra storlek på från din enhet.

Steg 2

Välj en ny storlek eller bildförhållande

Välj en förinställning eller ange egna mått som passar din plattform.

Steg 3

Justera inramningen

Gör små justeringar för att hålla motivet centrerat när du byter format.

Steg 4

Förhandsgranska din video

Kontrollera tydlighet, rörelseanpassning och oönskad beskärning.

Vanliga frågor om ändring av videostorlek

Hur ändrar jag storlek på en video utan att förlora kvalitet?

Använd ett smart verktyg för skalning som justerar dimensioner utan att sträcka ut eller förvränga ditt material. HeyGen behåller skärpan vid storleksändring så att din video förblir tydlig även när du byter format. För att trimma innan du ändrar storlek kan du testa Online Video Trimmer

Vilket bildformat är bäst för TikTok, Instagram eller Shorts?

TikTok, Reels och Shorts fungerar bäst med det vertikala 9:16-formatet, medan Instagram-flöden stödjer kvadratiskt (1:1) och 4:5. YouTube och utbildningsvideor passar bäst i bredbild (16:9). Att välja rätt storlek säkerställer att ditt innehåll visas korrekt på alla plattformar.

Kan jag ändra storlek på en video online?

Ja. HeyGen låter dig ändra storlek på videor direkt i webbläsaren – inga appar, nedladdningar eller teknisk installation behövs. Ladda bara upp din fil, välj storlek och exportera en ren, plattformsredo video på några minuter. Lås upp premiumfunktioner för AI-video med planer från $49 per månad.

Vad är skillnaden mellan att ändra storlek på och beskära en video?

Storleksändring justerar videons övergripande dimensioner, medan beskärning tar bort delar av bildrutan. Många skapare ändrar storlek först för att passa plattformen och beskär sedan för perfekt inramning och komposition.

Kan jag ändra upplösning och bildförhållande samtidigt?

Ja. HeyGen låter dig justera både bildförhållande och upplösning i ett enda steg, så att du kan anpassa din video för TikTok, Instagram, YouTube och mer utan att skapa distortion.Creator-planen börjar på $29

Hur åtgärdar jag en utdragen eller förvrängd video?

Använd korrigering av bildförhållande för att återställa naturliga proportioner. HeyGen justerar automatiskt din layout så att motiv ser balanserade och centrerade ut i stället för utdragna över bilden. Skapa AI-innehåll av hög kvalitet med 136,655,440 skapade videor.

Kan jag ändra storlek på MP4-filer?

Absolut. MP4 stöds överallt och kan ändras i storlek, beskäras om och exporteras utan kompatibilitetsproblem. Efter att du har ändrat storlek kan du också formatera om ditt klipp medVerktyget för återanvändning av video

Minskar storleksändring videokvaliteten?

Det kan det om det görs fel, men HeyGen använder optimerad skalning för att bevara skärpa och färger. Genom att förhandsgranska innan export säkerställer du att din ändrade video förblir tydlig och professionell på alla enheter och plattformar.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background