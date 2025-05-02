Ändra storlek på din video snabbt och behåll den skarp, ren och redo för alla plattformar. HeyGen hjälper dig att justera formatet på några minuter, oavsett om du behöver ett vertikalt format för TikTok, ett kvadratiskt format för Instagram eller ett bredbildsklipp för YouTube. Med rätt storlek visas din video korrekt, undviker oönskad beskärning och ger en jämnare tittarupplevelse.
Behöver du att dina videor passar perfekt på alla plattformar?
Olika plattformar har olika videokrav, och fel storlek kan leda till konstiga beskärningar, förvrängda ramar eller förlorade detaljer. När din video storleksändras korrekt fyller den skärmen på ett naturligt sätt, behåller sin kvalitet och hjälper ditt budskap att nå fram utan distraktioner.
De flesta moderna redigeringsverktyg har stöd för att ändra storlek, från enkla ändringar av bildförhållande till mer avancerade kontroller som hjälper dig att rätta till utdraget eller förvrängt material. Med HeyGen kan du ändra storlek på din video på ett sätt som håller ditt arbetsflöde enkelt och samtidigt säkerställer att ditt innehåll ser proffsigt ut på alla enheter.
Best practice för att ändra storlek på videor
• Alternativ för bildförhållande: Växla mellan vertikalt, kvadratiskt eller horisontellt format så att din video passar perfekt på plattformen du publicerar på.
• Ändra storlek utan att tappa skärpa: Smart skalning hjälper din video att förbli tydlig och jämn även när du justerar måtten.
• Anpassad bredd- och höjdinställning: Perfekt för kreatörer som behöver mer kontroll över exakta storlekar och layouter.
• Åtgärda utdragna eller förvrängda klipp: Korrigera material som spelats in i fel format så att det ser naturligt ut igen.
• Förinställningar för sociala plattformar: Använd inbyggda storlekar för TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts med flera för att spara tid.
• Ändra storlek på videor i din webbläsare: Justera storleken online utan att ladda ner programvara eller konfigurera krångliga verktyg.
• Fungerar för alla typer av video: Oavsett om det är innehåll för sociala medier, produktdemonstrationer, utbildningsvideor eller längre projekt hjälper storleksändring din video att se ren och genomtänkt ut.
Öka räckvidden med omstorlekade videor
Att ändra storlek på videor gör ditt innehåll mer flexibelt och anpassat för olika plattformar, vilket ökar synlighet och möjlighet till engagemang. Med rätt storlek och format kan dina videor nå en bredare publik och se professionella ut var de än delas.
HeyGens verktyg för att ändra storlek på video gör det enkelt att justera formatet samtidigt som videokvaliteten bevaras. Genom att anpassa innehållet till plattformsspecifika formatökar du flexibiliteten och engagemanget. Med vår intuitiva plattform kan du snabbt och enkelt anpassa dina videor till vilken plattform eller vilket syfte som helst.
Klipp, ändra storlek och återanvänd dina videor i 4 enkla steg
Använd AI-drivna Instant Highlight för snabbt att hitta och dela de bästa delarna av ditt innehåll.
Välj filen du vill ändra storlek på från din enhet.
Välj en förinställning eller ange egna mått som passar din plattform.
Gör små justeringar för att hålla motivet centrerat när du byter format.
Kontrollera tydlighet, rörelseanpassning och oönskad beskärning.
Använd ett smart verktyg för skalning som justerar dimensioner utan att sträcka ut eller förvränga ditt material. HeyGen behåller skärpan vid storleksändring så att din video förblir tydlig även när du byter format. För att trimma innan du ändrar storlek kan du testa Online Video Trimmer
TikTok, Reels och Shorts fungerar bäst med det vertikala 9:16-formatet, medan Instagram-flöden stödjer kvadratiskt (1:1) och 4:5. YouTube och utbildningsvideor passar bäst i bredbild (16:9). Att välja rätt storlek säkerställer att ditt innehåll visas korrekt på alla plattformar.
Ja. HeyGen låter dig ändra storlek på videor direkt i webbläsaren – inga appar, nedladdningar eller teknisk installation behövs. Ladda bara upp din fil, välj storlek och exportera en ren, plattformsredo video på några minuter. Lås upp premiumfunktioner för AI-video med planer från $49 per månad.
Storleksändring justerar videons övergripande dimensioner, medan beskärning tar bort delar av bildrutan. Många skapare ändrar storlek först för att passa plattformen och beskär sedan för perfekt inramning och komposition.
Ja. HeyGen låter dig justera både bildförhållande och upplösning i ett enda steg, så att du kan anpassa din video för TikTok, Instagram, YouTube och mer utan att skapa distortion.Creator-planen börjar på $29
Använd korrigering av bildförhållande för att återställa naturliga proportioner. HeyGen justerar automatiskt din layout så att motiv ser balanserade och centrerade ut i stället för utdragna över bilden. Skapa AI-innehåll av hög kvalitet med 136,655,440 skapade videor.
Absolut. MP4 stöds överallt och kan ändras i storlek, beskäras om och exporteras utan kompatibilitetsproblem. Efter att du har ändrat storlek kan du också formatera om ditt klipp medVerktyget för återanvändning av video
Det kan det om det görs fel, men HeyGen använder optimerad skalning för att bevara skärpa och färger. Genom att förhandsgranska innan export säkerställer du att din ändrade video förblir tydlig och professionell på alla enheter och plattformar.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.