Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats.

Skapa produktdemovideor direkt online

Skapa en professionell produktdemonstration direkt från text med HeyGens AI-videogenerator. Förvandla manus till tydliga, varumärkesanpassade demos med röst, visuella element, undertexter och översättningar – utan kameror, omtagningar eller manuellt redigeringsarbete.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Säljande produktdemonstrationer

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

Lanseringar av produktmarknadsföring

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

Onboarding av kunder

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

Kundsupport och hjälpinnehåll

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

Intern internutbildning

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

Global produktutbildning

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

Varför HeyGen är den bästa AI-videogeneratorn för produktdemonstrationer

HeyGen hjälper team att skapa produktdemovideor av hög kvalitet snabbare genom att automatisera hela videoproduktionen från början till slut. Från manus till visuellt innehåll, röst och lokalisering – allt genereras korrekt och är redo att skalas upp mellan team och marknader.

Snabb demoproduktion

Skapa en komplett produktdemovideo på några minuter i stället för dagar. AI sköter berättarröst, visuellt innehåll, undertexter och timing så att team kan gå från idé till färdig demo utan produktionsförseningar, och ge en så bra produktdemoupplevelse som möjligt.

Tydligt, guidat berättande

Förvandla skriftliga produktflöden till strukturerade demovideor som förklarar funktioner steg för steg. Manus blir visuella berättelser som tydligt lyfter fram värdet – utan liveinspelning eller krångliga genomgångar.

Globala demos klara för användning

Skapa demovideor på flera språk med naturliga röster och exakt läppsynk. Anpassa produktdemor direkt samtidigt som du behåller visuellt uttryck, tempo och varumärkeskonsekvens.

Generering av demo från manus till video

Skriv eller klistra in ditt produktmanus så skapar HeyGen automatiskt en komplett produktdemovideo.AI-videogeneratornbygger scener, visuella element, berättarröst, undertexter och övergångar så att du kan förklara funktioner tydligt utan skärminspelning eller tidslinjeredigering.

A content creation app showing a Q3 results text, a summary pop-up, and a presentation slide with a man and "Q3 Result Overview."

Professionell AI-röst och läppsynk

Välj naturliga AI-röster eller använd röstkloning för att matcha ditt varumärke. Varje produktdemovideo har naturligt framförande och exakt läppsynk, vilket ger ett snyggt resultat som känns professionellt i sälj-, onboarding- och marknadsföringssammanhang.

Three diverse people in overlapping video call screens: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

Visuell anpassning och varumärkeskontroll

Använd varumärkesfärger, logotyper, layouter och stilar i varje produktdemovideo. Justera bakgrunder, tempo, undertexter och scenstruktur så att de matchar din produktberättelse, samtidigt som du håller demovideor konsekventa mellan team och regioner.

Voice cloning

Flerspråkig lokalisering av demovideo

Översätt produktdemovideor till över 175 språk med AI-baserad röst- och videöversättning. HeyGen bevarar ton och timing så att globala målgrupper får samma tydliga produkupplevelse utan att du behöver skapa om innehållet.

motion graphics photos to video

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-videogeneratorn för produktdemo

Skapa effektiva produktdemovideor med ett enkelt arbetsflöde i fyra steg som gör om text till en färdig video redo att delas.

Steg 1

Välj ett demoupplägg

Välj layout, stil och bildförhållande för din produktdemovideo. Konfigurera visuella element, varumärke och språkinställningar så att de passar din målgrupp och användningsområde.

Steg 2

Lägg till ditt manus

Klistra in din produktförklaring eller genomgångstext. HeyGen analyserar struktur, tempo och betoning för att förbereda scener som tydligt visar funktioner och arbetsflöden.

Steg 3

Anpassa visuellt innehåll och röst

Justera bakgrunder, bildtexter, röststil och varumärkesprofil. Lägg till bildelement i videon, undertexter eller översättningar för att säkerställa tydlighet och tillgänglighet i olika regioner.

Steg 4

Skapa och dela

HeyGen renderar den kompletta produktdemovideon med synkroniserade visuella element och berättarröst. Ladda ner, bädda in eller distribuera videon i sälj-, marknadsförings- och supportkanaler.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en generator för produktdemovideor?

En produktdemovideogenerator använder AI-videogenerering för att omvandla skrivna manus till kompletta demovideor. Den skapar automatiskt visuellt innehåll, röst, undertexter och timing, så att du slipper spela in skärm, filma eller redigera video manuellt. För enskilda skapare börjar Creator-planen på $29.

Hur realistiska är AI-genererade produktdemovideor?

HeyGen skapar videor med professionell kvalitet, naturligt röstläge, exakt läppsynk och jämnt tempo. Resultatet blir polerat och enhetligt, vilket gör det lämpligt för kundnära demo­videor, onboarding och intern enablement. För mer avancerade skapandebehov börjarPro planpå $49

Kan jag skapa demos på flera språk?

Ja. HeyGen stöder flerspråkig videoproduktion och videöversättningsfunktioner på över 175 språk med videoöversättaren. Du kan lokalisera en och samma produktvideo och behålla samma visuella uttryck, struktur och varumärkesprofil.

Behöver jag erfarenhet av videoredigering?

Nej. Plattformen är gjord för personer utan redigeringsvana. Du arbetar i ett manusbaserat gränssnitt medan AI automatiskt sköter scensammansättning, övergångar, undertexter och ljudsynkronisering.

Kan jag styra varumärket i mina demovideor?

Ja. Du kan använda logotyper, färger, typsnitt, layouter och återanvändbara mallar för att behålla en enhetlig varumärkesprofil i varje produktdemovideo som ditt team skapar.

Vilka format kan jag exportera i?

Produktdemovideor kan exporteras som vanliga MP4-filer som passar för webbsidor, säljutskick, utbildningsplattformar och sociala kanaler. Videor är klara att delas utan ytterligare bearbetning.

Hur enkelt är det att uppdatera en demovideo?

Att uppdatera är enkelt. Redigera manus, visuellt innehåll eller röst och skapa om videon. Du behöver inte spela in på nytt eller bygga om scener, vilket gör att demo­videor hålls aktuella när produkterna förändras. Företag och kreatörer har redanskapat 136,655,440 videor med vår AI-plattform.

Är mitt innehåll säkert?

HeyGen är byggt med säkerhetsrutiner på företagsnivå för att skydda ditt produktvideoinnehåll. Dina manus, ditt media och dina genererade videor förblir privata och under din kontroll, med tydliga användningsrättigheter för skapande av företagsinnehåll, inklusive videodemonstrationer.

Vilka är bästa metoderna för produktdemovideor?

Håll manus fokuserade på användarens nytta, lyft fram viktiga arbetsflöden och använd en tydlig struktur. Korta, väl avvägda demo­videor fungerar bäst. AI-videogenerering gör det enkelt att testa, uppdatera och optimera demovideor över tid.

