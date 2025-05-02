Klipp, korta ner och finslipa dina videor med den kostnadsfria videotrimmern online. Det här snabba, webbaserade verktyget gör redigering enkel och exakt. Ta bort oönskade delar, förbättra dina klipp och få resultat med professionell kvalitet – utan att ladda ner någon programvara. Oavsett om det är för sociala medier, produktdemonstrationer eller guider kan du skapa rena, engagerande videor på bara några minuter.
Redigera videor enkelt med AI-precision
Förvandla långt eller rått videomaterial till korta, engagerande klipp som passar alla plattformar. Med HeyGens AI-drivna trimmer kan du finslipa videor direkt – utan avancerade verktyg eller redigeringskunskaper. Perfekt för skapare i sociala medier, marknadsförare och proffs som vill ha snabba resultat med hög kvalitet
Trimma och finslipa dina videor enkelt
Trimma dina videor enkelt med HeyGen. Ladda upp ditt klipp, justera reglaget och låt AI skapa mjuka övergångar, precisa klipp och jämn kvalitet.
För bästa resultat:
Fokusera på viktiga ögonblick innan du trimmar
Använd AI för att ta bort pauser eller misstag
Klipp vid naturliga pauser för ett jämnt flöde
Optimera längden för varje plattform
När du har klippt materialet kan du enkelt göra om det till format som är redo för varje plattform med vårt verktyg Repurpose Video för TikTok, Instagram Reels, YouTube och mer.
Anpassa ditt klipp för varje plattform
Välj bildförhållande, beskära din bild och ändra storlek på din video för TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts eller Facebook. Justera ljudet, stäng av ljudet eller lägg till sista detaljerna – allt direkt i webbläsaren.
Klipp, ändra storlek och återanvänd dina videor i 4 enkla steg
Skapa snygga videor på några minuter med de här enkla stegen. Använd AI-drivna Instant Highlight för att snabbt hitta och dela de bästa delarna av ditt innehåll med vår webbaserade videotranslator och våra verktyg för AI-videogenerering.
Importera din video från din enhet eller lägg till en offentlig URL. Verktyget stöder formaten MP4, MOV och AVI.
Använd reglaget för att välja var ditt klipp ska börja och sluta för snabb och exakt trimning.
Beskär, ändra storlek eller stäng av ljudet på delar av din video så att den passar plattformens behov.
Spara ditt färdiga klipp eller dela det direkt på TikTok, Instagram eller YouTube.
HeyGen stöder MP4, MOV, AVI och de flesta vanliga videoformat för snabb uppladdning. Om en fil inte laddas upp kan den vara skadad eller överskrida gränserna för uppladdning.
Du kan trimma videor utan att skapa ett konto, vilket gör det enkelt att komma igång direkt. Registrera dig bara om du vill ha fler funktioner och alternativ för molnlagring.
Ja. Du kan klippa flera sektioner och ta bort oönskade delar i en och samma redigering. När du är klar exporterar du enkelt ditt finslipade klipp på några sekunder. För mer avancerade skapandebehov börjarPro-planenpå $49
Nej. Verktyget behåller videons ursprungliga upplösning samtidigt som det ger jämna, precisa klipp. Du kan också ändra storlek på ditt klipp med verktyget Ändra storlek på video vid behov.
Ja. Alla videor behandlas med kryptering och raderas automatiskt kort efter att de är klara. Ditt innehåll förblir privat och skyddat i varje steg.
Absolut. Du kan beskära, ändra storlek och exportera videor i format som passar perfekt för TikTok, Reels och YouTube Shorts. För full återanvändning, prova verktyget Återanvänd video.
Ja. Efter att du har klippt videon kan du förbättra den med AI-verktyg som avatarer, röstpålägg och översättningar. Utforska AI Talking Head Generator för avancerad anpassning.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.