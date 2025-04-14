Skapa minnesvideo för personliga hyllningar

Förvandla dina favoritfoton till en varm minnesvideo på några minuter. Inga kunskaper i videoredigering och inga kameror behövs. Animera varsamt ett porträtt, lägg till berättarröst och musik, och skapa ett minne som hela familjen kan bevara.

147 841 465Videos generated
122 976 794Avatars generated
20 453 074Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Stiliserad vit bilikon på blå bakgrund.Viktiga funktioner

Features of the Memorial Video Maker

Varsam rörelse för ett kärt foto

Ladda upp ett enda porträtt så bild till video‑verktyget lägger till ett mjukt leende eller en lätt huvudvridning, så att ett stillastående foto ser ut som ett levande ögonblick. Det är ett varsamt sätt att väcka deras berättelse till liv utan att resultatet någonsin känns onaturligt.

Get Started for Free →
A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Kombinera foton och videoklipp

Dra och släpp bilder och material du har samlat in, så kombinerar HeyGen foton och videoklipp till en flytande bildspelsvideo där övergångar och timing sköts åt dig. Ändra ordning på scener eller byt ut en bild i en enkel textbaserad editor.

Kom igång gratis →
Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Berättad hyllning utifrån dina ord

Skriv några meningar om din älskades liv så text till video motorn gör dem till en talad berättelse med en naturlig röst. En minnestext eller dikt blir ett varmt röstpålägg – ett enkelt sätt att hedra din älskade och skapa en video som är värdig dagen.

Kom igång gratis →
A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Textning, namn och datum på skärmen

Anpassa varje bild med namn, levnadsår, citat eller ett favorituttryck som tydlig text på skärmen som alla kan läsa. Skriv orden en gång och placera dem på valfri bild. Gör din hyllning personlig med orden som betydde mest.

Kom igång gratis →
A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

En minnesvideo på över 175 språk

Familjer är sällan samlade på samma plats numera. Skapa den färdiga videon på över 175 språk med läppsynkad berättarröst, så att släktingar utomlands kan höra samma kärleksfulla ord på språket de växte upp med.

Kom igång gratis →
A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
Grön presentaskikon.Use cases

Användningsområden för verktyget för minnesvideor

Ett lugnt minnesslideshow skapat av familjefoton, redo att exporteras som en MP4.

Begravnings- och minnesvideor

Building a funeral slideshow by hand the week of a service is brutal. Our slideshow maker turns your photos into a paced memorial slideshow that tells their story, a touching tribute ready to export as an MP4 and hand to the funeral home.

En varm minnesvideo som firar livet, satt till en upplyftande låt med glada foton.

Höjdpunktsvideor för minnesstunder

En dyster montage passar inte alla. Använd varma foton till en peppig låt som deras vänner känner igen, blanda in korta klipp med skratt och skapa en känslosam hyllning som får rummet att lämna med ett leende i stället för bara sorg.

En stillsam berättelse av en livshistoria som läser upp en skriven minnestext med lugn och naturlig röst.

En berättad hyllningsvideo om livshistoria

När ingen orkar läsa upp minnestexten högt kan AI-röstgeneratorn läsa dina skrivna ord med lugn röst, så att du kan hedra personen utan att någon bryter ihop.

En fin minnesvideo för ett älskat husdjur som samlar foton från de första dagarna till de stillsamma eftermiddagarna senare i livet.

Minnes- och hyllningsvideor för husdjur

Att förlora ett husdjur förtjänar samma omsorg. Lägg till foton från valptiden till de sista stillsamma eftermiddagarna, sätt dem till en mjuk låt och hedra en vän som var familj.

En minnesvideo återskapad på ett annat språk med synkroniserade läpprörelser för familj utomlands.

Hyllningsvideor för familj utomlands

Anhöriga som inte kunde resa förtjänar ändå att vara med. AI-videotranslatorn återskapar hela videohyllningen på deras språk med synkade läpprörelser, så att avstånd aldrig hindrar någon från att ta farväl.

Ett minnesföremål för årsdagar som öppnas varje år och fylls på med nya familjefoton.

Minnesgåvor för årsdagar

Vid varje årsdag kan du öppna projektet igen och enkelt lägga till foton som en släkting har skickat, och sedan generera om videon på några minuter. Det blir en arvsvideo som håller minnet av personen levande med ett minnesspelbildspel som familjen kan bevara för alltid, i stället för en fil som ligger frusen på ett gammalt USB-minne.

Suddit vit dokumentikon med en uppspelningsknapp på en ljusblå bakgrund.Så fungerar det

Så fungerar minnesskaparen för video

Vårt verktyg för minnesslideshows hjälper dig att skapa en minnesvideo i 3–4 enkla steg – från en mapp med foton till en färdig hyllningsvideo att dela. Med vår hyllningsvideomakare kan du skapa en minnesslideshow och dela din video på några minuter, utan krånglig tidslinje att hantera.

step icon

Steg 1: Lägg till dina foton

Ladda upp foton, porträtt och korta klipp. Nästan alla format fungerar, och du kan lägga till fler senare.

step icon

Steg 2: Välj en stil

Välj bland olika mallar och utforska fler videostilar, och anpassa sedan bakgrund och typsnitt. Varje videomall är redigerbar, så du kan välja en fin minnesbildspelmall som passar både minnesstunder och begravningar.

step icon

Steg 3: Lägg till musik och text

Välj eller ladda upp en låt för att skapa en video med musik, lägg sedan till namn, datum, bildtexter och valfri berättarröst med naturligt tal.

step icon

Steg 4: Exportera och dela

Rendera i HD eller 4K, ladda sedan ner din hyllningsvideo som MP4 och lämna en kopia till begravningsbyrån eller skicka en privat länk.

Vanliga frågor om minnesvideor (FAQ)

Vad är en minnesvideomakare och hur fungerar den?

En minnesvideomakare är ett verktyg som hjälper dig att skapa ett minnesspelbildspel av foton, videoklipp, musik och text. Du laddar upp dina bilder, väljer en mall och verktyget skapar en minnesvideo på några minuter. Många familjer använder det för att skapa en minnesvideo till en ceremoni eller som ett bestående minne.

Hur många foton bör ett minnesspel bildspel innehålla och hur långt bör det vara?

De flesta familjer använder 60 till 100 foton i ett bildspel för en minnesvideo, där varje foto visas i tre till fem sekunder, vilket ger en video på fem till tio minuter. För en loopande video till mottagningen fungerar tio till femton minuter bra. Anpassa längden efter dina låtar så att musiken och bilderna tar slut samtidigt.

Kommer ett AI-animerat foto av min närstående att se respektfullt ut?

Ja, när rörelsen är subtil. HeyGens Avatar IV‑modell lägger till ett mjukt leende eller en försiktig huvudvridning i stället för överdrivna rörelser, så att ett stillastående porträtt känns som ett berörande minne i stället för något kusligt. Du styr själv hur mycket det rör sig.

Hur gör jag om gamla pappersfoton till ett minnessammandrag i bildspel?

Skanna varje foto i 300 DPI eller fotografera det plant i bra ljus och ladda sedan upp filerna. HeyGen accepterar JPG, PNG och HEIC, förbättrar skärpan i varje bild och placerar den i ditt bildspel till begravningen. Det är ett enkelt sätt att skapa en minnesvideo från en skokartong med pappersbilder.

Vilken musik kan jag använda i en minnesvideo?

För en privat ceremoni kan du använda nästan vilken meningsfull låt som helst. För allt som läggs upp offentligt online behöver du välja royaltyfri musik eller licensierade låtar så att videon inte stängs av eller tas bort. En eller två låtar räcker för de flesta bildspel till begravningar.

Varför ska du använda HeyGen i stället för andra verktyg för hyllningsvideor?

De flesta som skapar hyllningsvideor stannar vid ett bildspel. HeyGen animerar dessutom ett porträtt, läser upp din text och återskapar hela videon på över 175 språk. Den kombinationen gör att du kan skapa en fin hyllningsvideo på några minuter – både till ceremonin och till familj som är långt borta.

Kan jag redigera minnesvideon efter att jag har skapat den?

Ja. HeyGen fungerar också som en onlinevideoredigerare. Öppna projektet i AI-videoredigeraren för att byta bild, rätta en text eller ändra låten och skapa om videon på några minuter. Du behöver inget separat redigeringsprogram och slipper bygga upp allt från början.

Hur spelar jag upp och delar minnesvideon under begravningsceremonin?

Exportera den som en MP4 i HD eller 4K, det format som de flesta kapell föredrar, och skicka begravningsvideon till din begravningsentreprenör minst 48 timmar i förväg så att de kan testa den. En privat länk gör också att en minnesvideo från begravningen kan nå alla som inte kunde närvara.

Kan jag skapa en hyllningsvideo utan erfarenhet av videoredigering?

Ja, processen är gjord för nybörjare och du behöver ingen erfarenhet av videoredigering. Skapare som aldrig har arbetat i en Studio upplever samma enkelhet: utbildaren Anton Voroniukrapporterade att han sparade 15,5 timmar varje vecka och att produktionen blev upp till 40 gånger billigare. Om de kan skapa en video snabbt, kan en sörjande familj också göra det.

Finns det ett gratis verktyg för minnesvideor, och vad kostar det?

Ja. Med den här kostnadsfria minnesvideomakaren kan du börja och skapa en komplett hyllningsvideo utan att betala i förväg. Betalda paket börjar på $24 per månad och låser upp längre videor, HD- och 4K-export samt fler språk. Som gratis verktyg för hyllningsvideor räcker startpaketet ofta för en enskild begravnings- eller minnesvideo.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Börja skapa →
CTA background