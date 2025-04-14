Minnesgåvor för årsdagar

Vid varje årsdag kan du öppna projektet igen och enkelt lägga till foton som en släkting har skickat, och sedan generera om videon på några minuter. Det blir en arvsvideo som håller minnet av personen levande med ett minnesspelbildspel som familjen kan bevara för alltid, i stället för en fil som ligger frusen på ett gammalt USB-minne.