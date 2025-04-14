Förvandla dina favoritfoton till en varm minnesvideo på några minuter. Inga kunskaper i videoredigering och inga kameror behövs. Animera varsamt ett porträtt, lägg till berättarröst och musik, och skapa ett minne som hela familjen kan bevara.
Features of the Memorial Video Maker
Varsam rörelse för ett kärt foto
Ladda upp ett enda porträtt så bild till video‑verktyget lägger till ett mjukt leende eller en lätt huvudvridning, så att ett stillastående foto ser ut som ett levande ögonblick. Det är ett varsamt sätt att väcka deras berättelse till liv utan att resultatet någonsin känns onaturligt.
Kombinera foton och videoklipp
Dra och släpp bilder och material du har samlat in, så kombinerar HeyGen foton och videoklipp till en flytande bildspelsvideo där övergångar och timing sköts åt dig. Ändra ordning på scener eller byt ut en bild i en enkel textbaserad editor.
Berättad hyllning utifrån dina ord
Skriv några meningar om din älskades liv så text till video motorn gör dem till en talad berättelse med en naturlig röst. En minnestext eller dikt blir ett varmt röstpålägg – ett enkelt sätt att hedra din älskade och skapa en video som är värdig dagen.
Textning, namn och datum på skärmen
Anpassa varje bild med namn, levnadsår, citat eller ett favorituttryck som tydlig text på skärmen som alla kan läsa. Skriv orden en gång och placera dem på valfri bild. Gör din hyllning personlig med orden som betydde mest.
En minnesvideo på över 175 språk
Familjer är sällan samlade på samma plats numera. Skapa den färdiga videon på över 175 språk med läppsynkad berättarröst, så att släktingar utomlands kan höra samma kärleksfulla ord på språket de växte upp med.
Building a funeral slideshow by hand the week of a service is brutal. Our slideshow maker turns your photos into a paced memorial slideshow that tells their story, a touching tribute ready to export as an MP4 and hand to the funeral home.
En dyster montage passar inte alla. Använd varma foton till en peppig låt som deras vänner känner igen, blanda in korta klipp med skratt och skapa en känslosam hyllning som får rummet att lämna med ett leende i stället för bara sorg.
När ingen orkar läsa upp minnestexten högt kan AI-röstgeneratorn läsa dina skrivna ord med lugn röst, så att du kan hedra personen utan att någon bryter ihop.
Att förlora ett husdjur förtjänar samma omsorg. Lägg till foton från valptiden till de sista stillsamma eftermiddagarna, sätt dem till en mjuk låt och hedra en vän som var familj.
Anhöriga som inte kunde resa förtjänar ändå att vara med. AI-videotranslatorn återskapar hela videohyllningen på deras språk med synkade läpprörelser, så att avstånd aldrig hindrar någon från att ta farväl.
Vid varje årsdag kan du öppna projektet igen och enkelt lägga till foton som en släkting har skickat, och sedan generera om videon på några minuter. Det blir en arvsvideo som håller minnet av personen levande med ett minnesspelbildspel som familjen kan bevara för alltid, i stället för en fil som ligger frusen på ett gammalt USB-minne.
Så fungerar minnesskaparen för video
Vårt verktyg för minnesslideshows hjälper dig att skapa en minnesvideo i 3–4 enkla steg – från en mapp med foton till en färdig hyllningsvideo att dela. Med vår hyllningsvideomakare kan du skapa en minnesslideshow och dela din video på några minuter, utan krånglig tidslinje att hantera.
Ladda upp foton, porträtt och korta klipp. Nästan alla format fungerar, och du kan lägga till fler senare.
Välj bland olika mallar och utforska fler videostilar, och anpassa sedan bakgrund och typsnitt. Varje videomall är redigerbar, så du kan välja en fin minnesbildspelmall som passar både minnesstunder och begravningar.
Välj eller ladda upp en låt för att skapa en video med musik, lägg sedan till namn, datum, bildtexter och valfri berättarröst med naturligt tal.
Rendera i HD eller 4K, ladda sedan ner din hyllningsvideo som MP4 och lämna en kopia till begravningsbyrån eller skicka en privat länk.
En minnesvideomakare är ett verktyg som hjälper dig att skapa ett minnesspelbildspel av foton, videoklipp, musik och text. Du laddar upp dina bilder, väljer en mall och verktyget skapar en minnesvideo på några minuter. Många familjer använder det för att skapa en minnesvideo till en ceremoni eller som ett bestående minne.
De flesta familjer använder 60 till 100 foton i ett bildspel för en minnesvideo, där varje foto visas i tre till fem sekunder, vilket ger en video på fem till tio minuter. För en loopande video till mottagningen fungerar tio till femton minuter bra. Anpassa längden efter dina låtar så att musiken och bilderna tar slut samtidigt.
Ja, när rörelsen är subtil. HeyGens Avatar IV‑modell lägger till ett mjukt leende eller en försiktig huvudvridning i stället för överdrivna rörelser, så att ett stillastående porträtt känns som ett berörande minne i stället för något kusligt. Du styr själv hur mycket det rör sig.
Skanna varje foto i 300 DPI eller fotografera det plant i bra ljus och ladda sedan upp filerna. HeyGen accepterar JPG, PNG och HEIC, förbättrar skärpan i varje bild och placerar den i ditt bildspel till begravningen. Det är ett enkelt sätt att skapa en minnesvideo från en skokartong med pappersbilder.
För en privat ceremoni kan du använda nästan vilken meningsfull låt som helst. För allt som läggs upp offentligt online behöver du välja royaltyfri musik eller licensierade låtar så att videon inte stängs av eller tas bort. En eller två låtar räcker för de flesta bildspel till begravningar.
De flesta som skapar hyllningsvideor stannar vid ett bildspel. HeyGen animerar dessutom ett porträtt, läser upp din text och återskapar hela videon på över 175 språk. Den kombinationen gör att du kan skapa en fin hyllningsvideo på några minuter – både till ceremonin och till familj som är långt borta.
Ja. HeyGen fungerar också som en onlinevideoredigerare. Öppna projektet i AI-videoredigeraren för att byta bild, rätta en text eller ändra låten och skapa om videon på några minuter. Du behöver inget separat redigeringsprogram och slipper bygga upp allt från början.
Exportera den som en MP4 i HD eller 4K, det format som de flesta kapell föredrar, och skicka begravningsvideon till din begravningsentreprenör minst 48 timmar i förväg så att de kan testa den. En privat länk gör också att en minnesvideo från begravningen kan nå alla som inte kunde närvara.
Ja, processen är gjord för nybörjare och du behöver ingen erfarenhet av videoredigering. Skapare som aldrig har arbetat i en Studio upplever samma enkelhet: utbildaren Anton Voroniukrapporterade att han sparade 15,5 timmar varje vecka och att produktionen blev upp till 40 gånger billigare. Om de kan skapa en video snabbt, kan en sörjande familj också göra det.
Ja. Med den här kostnadsfria minnesvideomakaren kan du börja och skapa en komplett hyllningsvideo utan att betala i förväg. Betalda paket börjar på $24 per månad och låser upp längre videor, HD- och 4K-export samt fler språk. Som gratis verktyg för hyllningsvideor räcker startpaketet ofta för en enskild begravnings- eller minnesvideo.
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