Face talking förvandlar ett statiskt foto till en realistisk talande video med hjälp av AI. Med HeyGen kan du skapa face talking-videor som ser naturliga, uttrycksfulla och mänskliga ut – utan kameror, inspelning eller komplexa produktionsarbetsflöden.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Utbildning och träning

Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.

Marknadsförings- och produktkommunikation

Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.

Företags- och interna uppdateringar

Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.

Onboarding och support för kunder

Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.

Berättande och digitala arkiv

Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.

Flerspråkig kommunikation

Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.

Varför HeyGen är det bästa AI-verktyget för pratande ansikten i video

Face talking är utformat för situationer där en mänsklig närvaro ökar tydlighet, förtroende och engagemang, vilket gör det perfekt för AI talking-applikationer. HeyGen gör det enkelt att skapa talking-videor konsekvent och effektivt med hjälp av AI talking-teknik.

Mänsklig kommunikation utan filmning

Face talking låter dig synas på skärmen som en AI-avatar utan att spela in dig själv. Du behåller en tydlig mänsklig närvaro samtidigt som du slipper stressen, förberedelserna och tiden som krävs för att spela in video live genom att använda AI-avatarer.

Snabbare uppdateringar och iterationer

I stället för att spela in videor på nytt kan pratande ansikten uppdateras genom att du redigerar text eller ljud. Det gör ändringar omedelbara och håller innehållet alltid aktuellt.

Konsekvent leverans i varje video

Face talking säkerställer samma ansiktsuttryck, ton och presentationsstil i alla videor, vilket hjälper team att behålla en enhetlig och professionell röst.

Skapa pratande ansiktsvideo från foto

Ladda upp ett enda porträttfoto och skapa en video där ansiktet pratar med realistiska munrörelser och ansiktsuttryck med AI-videogeneratorn. AI analyserar ansiktsstrukturen för att skapa jämn, naturlig talanimation som känns äkta. Det gör att du slipper filma, ljussätta eller ha animationskunskaper.

Textstyrt talande ansikte

Skapa pratande ansiktsvideor genom att skriva ditt manus i stället för att spela in ljud. AI-rösten och läpprörelserna är perfekt synkroniserade, så att du kan göra snabba ändringar utan att tappa realism. Det här är perfekt för stora volymer och innehåll som uppdateras ofta.

Naturlig läppsynk och kontroll över uttryck

Ansiktsvideor med tal har exakt läppsynk kombinerad med subtila ansiktsrörelser. Det undviker överdriven animation och skapar ett trovärdigt uttryck som gör att tittarna kan fokusera och känna sig bekväma. Resultatet upplevs som professionellt och mänskligt, vilket ökar effekten av AI-baserat tal i video.

Stöd för flerspråkigt talande ansikte

Skapa talande huvudvideor på flera språk med samma ansikte. Det gör att du kan sprida budskap globalt utan att återskapa visuellt material, vilket minskar tiden för lokalisering och samtidigt bevarar varumärkeskonsekvensen.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer inom lärandemedia
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-bild till video-generatorn

Förverkliga ditt drömansikte med den pratande ansikts-AI:n i fyra enkla steg.

Steg 1

Ladda upp ett foto

Välj ett tydligt porträtt rakt framifrån. AI:n förbereder ansiktet för realistisk animering i en AI-avatar.

Steg 2

Lägg till text eller ljud

Skriv ditt manus eller ladda upp ljud. Timing, uttryck och läpprörelser genereras automatiskt.

Steg 3

Skapa pratande ansiktsvideo

HeyGen skapar ett naturligt talande ansikte med exakt läppsynk och realistiska ansiktsrörelser.

Steg 4

Exportera och dela

Ladda ner din video och använd den på webbsidor, i sociala medier eller i interna verktyg.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är face talking?

Face talking är en AI-teknik som animerar ett stillbildsfoto för att skapa en talande bild som om den pratar. Den skapar realistiska läpprörelser och ansiktsuttryck som matchar text- eller ljudinmatning och gör om en enda bild till en naturlig talande video.

Hur realistiska är pratande ansiktsvideor?

Face talking-videor är utformade för att se mänskliga ut, inte animerade. Subtila ansiktsrörelser och exakt läppsynk i talking head-videor hjälper till att behålla förtroendet och undvika den obehagliga känsla som ofta uppstår i enklare animationer.

Vilken typ av foto fungerar bäst för pratande ansikten?

Tydliga porträttbilder framifrån med bra belysning ger bäst resultat. Bilder där ansiktsdragen syns tydligt gör att AI:n kan skapa mjukare och mer träffsäker talrörelse.

Kan jag skapa pratande ansiktsvideor enbart med text?

Ja, pratande ansiktsvideor kan skapas helt och hållet från text med hjälp av text till video. AI:n omvandlar text till tal och synkroniserar automatiskt ansiktsrörelserna, så att du slipper spela in röst.

Kan ett ansikte prata på flera språk?

Kan ett ansikte prata på flera språk?

Ett och samma ansikte kan anpassas för att tala flera språk genom att ändra manuset i en personlig pratande huvud-video. Det ger en konsekvent visuell identitet samtidigt som innehållet anpassas för olika regioner och målgrupper.

Behöver jag kunna videoredigering eller animation?

Inga tekniska kunskaper krävs. Pratande ansiktsvideor skapas genom ett enkelt arbetsflöde med ett foto och ett manus, vilket gör processen tillgänglig för alla.

Kan jag återanvända samma talande avatar med mitt ansikte?

Ja, när en talande ansiktsavatar har skapats kan den återanvändas i obegränsat antal videor. Det gör det möjligt att skala upp innehållsskapandet utan att behöva upprepa inställningsstegen.

Få full tillgång till 500 och utforska alla offentliga avatarer.

Vem passar face talking bäst för?

Face talking är perfekt för lärare, marknadsförare, företag och kreatörer som behöver människolik videokommunikation utan filminspelning eller produktionskostnader.

Utforska prisvärda årsplaner från och med $24 per år.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

