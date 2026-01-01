Förvandla produktbeskrivningar till snygga e‑handelsvideor på några minuter med HeyGen. Inga kameror, inga team, inga redigeringsprogram. Klistra in din text, välj en stil och få produktvideor, UGC-annonser och demos klara att publicera.
Funktioner i verktyget för e‑handelsvideo
Skapa produktvideor på några minuter
Lägg in dina produktdetaljer och få högkvalitativa e‑handelsvideor för produkter på några minuter. Beskriv produkten, välj en stil och låt text‑till‑video‑motorn skapa scener, berättarröst och rörelser automatiskt. Den här videomakaren för e‑handel hjälper dig att skapa proffsigt videoinnehåll utan inlärningströskel.
AI-rensning av tal för felfria tagningar
Spela in en gång och låt AI Speech Cleanup ta bort utfyllnadsord, långa pauser, falska starter och omtagningar automatiskt. Utan att du behöver några redigeringskunskaper sätter den ihop dina bästa stunder med osynliga övergångar, så att varje produktdemovideo ser perfekt inspelad ut och sparar timmar av videoredigering.
UGC-annonser i creator-stil med voiceovers
Skapa scrollstoppande annonser som känns som riktiga kundinlägg. Skriv en hook, lägg till naturliga röstspår och producera testimonial-liknande klipp snabbt. Den inbyggda AI-annonsgeneratorn och AI-verktygen gör att ditt innehåll känns naturligt i Instagram-flöden och Reels som driver klick till dina produktsidor.
Flerspråkiga videor för globala varumärken
Nå shoppare på alla marknader utan att bygga om en enda video. Skapa naturlig berättarröst på över 175 språk och lokalisera sedan färdiga klipp med exakt läppsynk med hjälp av videotranslatorn. En produktvideo blir ett butiksredo material för varje region – allt från en och samma plattform.
Allt-i-ett-redigerare i din webbläsare
Testa fler kreativa varianter utan att spräcka budgeten. Anpassa dina videor, ändra storlek till valfritt format eller byt hook, skapa sedan variationer från ett och samma projekt och ladda ner dem. Den kompletta AI-videoredigeraren körs i webbläsaren, så du kan redigera e‑handelsvideor utan tidigare erfarenhet av videoredigering.
Idéer och användningsområden för e-handelsvideo
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
Så fungerar en videomakare för e-handel
Create an ecommerce video in four simple steps that take you from product idea to a polished, ready-to-publish clip.
Välj en mall, bildförhållande och stil som passar din butik, och ange sedan vilken typ av produktvideo du vill skapa.
Klistra in dina produktdetaljer eller din beskrivning. Systemet delar upp den i scener och sätter ett naturligt tempo.
Lägg till undertexter, bakgrunder, musik, varumärke eller röst och justera sedan tajmingen så att budskapet går fram.
Rendera en ren video och exportera den sedan i rätt format för din butik och dina sociala kanaler.
En videomakare för e‑handel är en AI-plattform som omvandlar produktinformation till videor utan någon filmning. Välj en stil, klistra in din text och du kan skapa produktvideor på några minuter. Arbetsflödet från manus till video samlar allt du behöver på ett ställe.
Ja. Använd AI för att skapa creator-liknande klipp med naturlig leverans som matchar den avslappnade ton som shoppare förväntar sig. Marknadsförare använder de här AI-verktygen för att skapa engagerande videor med AI-verktyg för sociala medier-annonser, testa variationer för Instagram och skala upp de klipp som får flest klick och ökar engagemanget.
Absolut. Du behöver varken kamera- eller redigeringskunskaper. Skapa en ansiktslös video för din butik med presentatörer och text, direkt i din webbläsare eller mobilapp. Publicera videon online på valfri sociala medier-plattform, utan att behöva spela in något.
Ladda upp en produktbild, välj ett manus eller en rörelseprompt, så lägger bild‑till‑video‑verktyget till animation med filmiska panoreringar och inzoomningar. Statiska katalogbilder blir snabbt snygga videor som du kan visa upp på Amazon, i lifestyle-annonser och i produktlistningar utan krångel.
Ja. Anpassa dina videor, ändra storlek till valfria dimensioner och ladda ner högkvalitativa filer för varje kanal. Kombinera detta med röstkloning med AI för att behålla en konsekvent varumärkesröst, uppdatera alla versioner med en sista finjustering och spara tid på testning och videoredigering.
Ja. Välj professionella mallar framtagna för e‑handel och redigera dem i den här intuitiva videoredigeraren online eller Instagram-videoskaparen. Lägg till bildtexter eller textöverlägg med ett klick, lägg in grafik och skapa snygga videor med ett professionellt uttryck.
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