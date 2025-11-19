Skapa marknadsföringsvideor snabbt med AI

Skapa professionella marknadsföringsvideor utan kameror eller långa redigeringspass. HeyGen gör om korta underlag till färdiga, plattformsanpassade videor med övertygande manus, uttrycksfulla AI-presentatörer och nativeformat för varje annonsnätverk. Få ut mer kreativitet med din AI-videogenerator för marknadsföring, testa fler idéer och skala upp dina kampanjer – allt från en och samma arbetsyta.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Kom igång gratis
Annonser för produktlansering

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

Sociala korta annonser

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

Förklarande videor och demovideor

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

Testimonial- och UGC-liknande klipp

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

E-post- och landningssidesvideor

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

Lokalanpassade kampanjer

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

Varför HeyGen är det bästa verktyget för att skapa marknadsföringsvideor

HeyGen kombinerar AI-manus, naturtrogna presentatörer och inbyggda designverktyg så att team kan skapa effektfulla marknadsföringsvideor på några minuter. Spara produktionstid, behåll varumärkeskonsekvensen och lansera annonser, förklarande videor och kampanjer som faktiskt gör skillnad.

Snabbare produktion, bättre resultat

Skapa manus, scener och röstspår direkt – och justera sedan visuellt innehåll och texter för att optimera resultatet på alla plattformar.

Byggd för alla kanaler

Exportera versioner i 9:16, 1:1 och 16:9 med ett klick så att ditt budskap är perfekt anpassat för TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn och fler plattformar.

Skala upp utan extra personal

Skapa dussintals lokala annonsvarianter och A/B-testa hooks, CTA:er och miniatyrbilder för din reklamvideo för att se vad som konverterar – utan att anlita en redigerare.

AI-manus- och hookgenerator

Ange din produkt, ditt mål och din målgrupp och få flera högpresterande manus och hooks anpassade för konverteringar. Varje manus är optimerat för att fånga uppmärksamhet under de första 3–5 sekunderna och avslutas med en tydlig CTA för röstinspelningen.

Realistiska AI-presentatörer och röstpålägg

Välj bland olika AI-presentatörer eller klona din egen röst för din reklamvideo – allt med naturliga gester och flerspråkigt stöd. Leverera autentisk berättarröst på skärm utan studiotid.

Smart scenbyggare och B-roll

Skapa videor med inbyggda röster och musik. Skapa talande avatarer med undertexter som är synkade med ljudet. Lägg till ljudlager utan att behöva separata verktyg. Stöd för flera videoformat och upplösningar.

Exportera i flera format med ett klick

Skapa plattformsanpassade filer och varianter direkt – vertikalt, kvadratiskt och widescreen – med textning, miniatyrbilder och undertexter inkluderade för maximal räckvidd.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du HeyGen för att skapa marknadsföringsvideor

Att skapa en marknadsföringsvideo med HeyGen gör du i fyra enkla steg.

Steg 1

Berätta om uppdraget

Börja med att dela en produktlänk, viktiga fördelar eller en kort prompt.

Steg 2

Anpassa och finslipa

Välj din presentatör, finjustera det visuella, justera tempot och lägg till undertexter för att styra budskapet.

Steg 3

Anpassa för varje plattform

Optimera din video för sociala flöden, annonser eller landningssidor med snabba byten av bildförhållande och layoutjusteringar.

Steg 4

Exportera och publicera

Ladda ner högkvalitativa videor, miniatyrbilder och undertextfiler, eller publicera direkt till dina anslutna plattformar.

Vanliga frågor (FAQ)

Vilka typer av marknadsföringsvideor kan jag skapa med HeyGen?

HeyGen skapar annonser, förklarande videor, produktdemonstrationer, kundomdömen, korta videor för sociala medier och videor för landningssidor. Mallar och AI-arbetsflöden gör varje format snabbare att producera.

Behöver jag spela in video eller röstpålägg?

Nej, du kan använda AI-presentatörer och text-till-tal-röster, eller ladda upp eget videomaterial och din röst för hybrideredigeringar.

Kan jag hålla videor i linje med varumärket?

Ja. Ladda upp din varumärkesprofil (logotyper, typsnitt, färger) så använder HeyGen den automatiskt i mallar och exporter.

Hur lång tid tar det att skapa en video?

De flesta marknadsföringsvideor tar bara några minuter att skapa och kräver en kort redigering för att bli klara. Mer komplexa anpassningar kan ta längre tid, men det mesta av arbetet är automatiserat.

Ingår textning och undertexter?

Ja. HeyGen skapar automatiskt undertexter och låter dig redigera, formge och exportera SRT-filer för tillgänglighet och plattformskrav.

Kan jag skapa flera annonsvarianter snabbt?

Absolut. Skapa olika hooks, CTA:er och format i bulk för att köra A/B‑tester och optimera ROAS i alla kampanjer. Skapa AI-innehåll av hög kvalitet med 136,655,440 skapade videor.

Vilka exportformat stöds?

Exportera MP4 i vertikalt (9:16), kvadratiskt (1:1) och bredbildsformat (16:9), plus SRT-textfiler och miniatyrbilder för varje version.

Är HeyGen säker att använda för företag?

HeyGen erbjuder säkerhetsfunktioner för företag, datakryptering och rollbaserad åtkomst för dina marknadsföringsvideomallar. Kontakta säljteamet för anpassade regelefterlevnadskrav. Få tillgång till avancerade AI-verktyg med årsplaner från $24 per år.

Kan jag lokalisera min video för andra marknader?

Ja, översätt manus, använd flerspråkiga voiceovers och skapa regionala versioner av din reklamvideo för att nå globala målgrupper snabbt med en AI-videöversättare.

Hur startar jag en provperiod?

Registrera dig på HeyGens webbsida för att starta en gratisplan. Utforska mallar och skapa din första marknadsföringsvideo utan att ange kreditkort.

