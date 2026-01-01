AI-videomakare för företag

Förvandla vilket manus som helst till en proffsig företagsvideo på några minuter med den här företagsvideomakaren. Inga kameror, inga team, ingen redigeringsprogramvara. Skapa interna uppdateringar, utbildningar och varumärkesberättelser som är klara att dela.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141 999 561Videos generated
116 756 600Avatars generated
19 584 524Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Viktiga funktioner

Funktioner i Corporate Video Maker

AI Video Editing, Done Like a Pro

Upload your footage and let the AI-powered AI video editor remove filler words, pauses, false starts, and retakes automatically. Invisible transitions bridge every visual gap, so you edit the video and clean up every take without manual video editing tools, timelines, or re-shoots.

Get Started For Free →
AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

Skapa företagsvideor från ett manus

Klistra in ett manus och skapa snabbt en komplett företagsvideo, med scener, berättarröst och timing som byggs automatiskt. Text‑till‑video‑motorn hanterar videoproduktionen från början till slut, så att du kan ta fram en professionell video, explainer eller annat videoinnehåll utan att filma eller göra ett storyboard.

Kom igång gratis →
Corporate video built automatically from a script with AI.

AI Voiceovers for Professional Business Video

Generate natural voiceovers in 175+ languages straight from your script, or clone a leader's voice from a short sample. With AI voice cloning, every high-quality, professional business video keeps a consistent tone across regions without re-recording a single line of narration.

Kom igång gratis →
AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

All-in-One Online Video Editor

Justera scener, byt bakgrunder, lägg till animationer och grafik och lägg in din företagslogotyp med enkla kontroller. Denna allt-i-ett-redigerare och AI-videogenerator är den webbaserade videoredigeraren som håller videor i linje med varumärket, så att vem som helst kan skapa professionella resultat utan tidigare erfarenhet.

Kom igång gratis →
All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

Översätt professionella företagsvideor

Nå varje kontor på deras eget språk utan att bygga om innehållet. Videotranslatorn lokaliserar alla företagsvideor till över 175 språk med exakt läppsynk och bevarad originalröst. Publicera färdiga videor till dina videoplattformar och alla sociala medier från en enda inspelning.

Kom igång gratis →
Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Idéer och användningsområden för företagsvideo

Skapa en företagsvideo för uppdateringar

Skapa en företagsvideo för uppdateringar

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Utbildningsvideor och introduktion av nya medarbetare

Utbildningsvideor och introduktion av nya medarbetare

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

Product Videos, Demos and Walkthroughs

Product Videos, Demos and Walkthroughs

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

Marketing, Promos and Brand Awareness

Marketing, Promos and Brand Awareness

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

Skapa videor för utbildning i regelefterlevnad

Skapa videor för utbildning i regelefterlevnad

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

Engaging Business Video Messages

Engaging Business Video Messages

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

Så fungerar det

Så fungerar en skapare för företagsvideo

Skapa en företagsvideo med HeyGen i fyra tydliga steg som tar dig från ett skrivet manus till en färdig, delningsklar video.

Steg 1

Välj en mall

Välj en stil, ställ in bildförhållande, färger och layout och ladda sedan in din brandprofil.

Steg 2

Lägg till ditt manus

Skriv eller klistra in ditt manus, justera tempot så delar systemet automatiskt upp det i scener.

Steg 3

Customize and Clean Up

Lägg till berättarröst, bakgrunder och undertexter och kör sedan Speech Cleanup för att ta bort utfyllnadsord och pauser.

Steg 4

Generate and Share

Rendera den färdiga videon i HD eller 4K och ladda sedan ner den eller publicera den på dina kanaler på några minuter.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur skapar jag en video från grunden med en AI-videogenerator?

Du behöver inte börja från noll. Den här intuitiva videoredigeraren låter dig skapa en video: klistra in ett manus för att enkelt skapa scener, eller gör snabba uppdateringar från en mall. Med url to video kan du skapa en företagsvideo online och få ett resultat som ser professionellt ut.

Kommer en AI-företagsvideo att se tillräckligt professionell ut för chefer?

Ja. Utdatan renderas i HD eller 4K med naturtrogna presentatörer, naturlig läppsynk och kontroll över gester, så att det uppfattas som filmat material. Med Avatar IV ser en ledningsuppdatering ut att vara gjord i Studio, och med Speech Cleanup tar du bort utfyllnadsord och pinsamma pauser innan du delar videon.

Can I customize ready-made corporate video templates for my brand?

Yes. Start from ready-made templates built for business, then make each video template your own. Choose a business video template or our customizable video templates, swap colors and your logo, and your corporate video templates and customizable templates stay on brand.

Kan jag lägga till royaltyfri stockvideo och exportera utan vattenstämpel?

Yes. Drop in royalty-free stock videos, add animation, or upload your video clips to mix with AI scenes via image to video. When you finish, export your video and share your video as an MP4 in HD or 4K, with no watermark.

Is there a free business video maker to make videos in minutes?

Ja. Som ett kostnadsfritt verktyg för företagsvideo låter HeyGen dig skapa företagsvideor online utan kreditkort. Skapa videor gratis med det kostnadsfria onlinepaketet, gör en video på några minuter och använd AI-dubbning för att skala upp till över 175 språk.

Hur ökar företagsvideor konverteringen i marknadsföring?

Lägg till en tydlig uppmaning i vilken video som helst och följ hur den ökar konverteringen i alla kampanjer. Använd undertextgeneratorn för tillgänglighet, utforska sedan fler videostilar – från annonser till promotions – och skala varje kampanj från ett enda manus.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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