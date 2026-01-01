Förvandla vilket manus som helst till en proffsig företagsvideo på några minuter med den här företagsvideomakaren. Inga kameror, inga team, ingen redigeringsprogramvara. Skapa interna uppdateringar, utbildningar och varumärkesberättelser som är klara att dela.
Funktioner i Corporate Video Maker
AI Video Editing, Done Like a Pro
Upload your footage and let the AI-powered AI video editor remove filler words, pauses, false starts, and retakes automatically. Invisible transitions bridge every visual gap, so you edit the video and clean up every take without manual video editing tools, timelines, or re-shoots.
Skapa företagsvideor från ett manus
Klistra in ett manus och skapa snabbt en komplett företagsvideo, med scener, berättarröst och timing som byggs automatiskt. Text‑till‑video‑motorn hanterar videoproduktionen från början till slut, så att du kan ta fram en professionell video, explainer eller annat videoinnehåll utan att filma eller göra ett storyboard.
AI Voiceovers for Professional Business Video
Generate natural voiceovers in 175+ languages straight from your script, or clone a leader's voice from a short sample. With AI voice cloning, every high-quality, professional business video keeps a consistent tone across regions without re-recording a single line of narration.
All-in-One Online Video Editor
Justera scener, byt bakgrunder, lägg till animationer och grafik och lägg in din företagslogotyp med enkla kontroller. Denna allt-i-ett-redigerare och AI-videogenerator är den webbaserade videoredigeraren som håller videor i linje med varumärket, så att vem som helst kan skapa professionella resultat utan tidigare erfarenhet.
Översätt professionella företagsvideor
Nå varje kontor på deras eget språk utan att bygga om innehållet. Videotranslatorn lokaliserar alla företagsvideor till över 175 språk med exakt läppsynk och bevarad originalröst. Publicera färdiga videor till dina videoplattformar och alla sociala medier från en enda inspelning.
Idéer och användningsområden för företagsvideo
Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.
Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.
Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.
Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.
Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.
Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.
Så fungerar en skapare för företagsvideo
Skapa en företagsvideo med HeyGen i fyra tydliga steg som tar dig från ett skrivet manus till en färdig, delningsklar video.
Välj en stil, ställ in bildförhållande, färger och layout och ladda sedan in din brandprofil.
Skriv eller klistra in ditt manus, justera tempot så delar systemet automatiskt upp det i scener.
Lägg till berättarröst, bakgrunder och undertexter och kör sedan Speech Cleanup för att ta bort utfyllnadsord och pauser.
Rendera den färdiga videon i HD eller 4K och ladda sedan ner den eller publicera den på dina kanaler på några minuter.
Du behöver inte börja från noll. Den här intuitiva videoredigeraren låter dig skapa en video: klistra in ett manus för att enkelt skapa scener, eller gör snabba uppdateringar från en mall. Med url to video kan du skapa en företagsvideo online och få ett resultat som ser professionellt ut.
Ja. Utdatan renderas i HD eller 4K med naturtrogna presentatörer, naturlig läppsynk och kontroll över gester, så att det uppfattas som filmat material. Med Avatar IV ser en ledningsuppdatering ut att vara gjord i Studio, och med Speech Cleanup tar du bort utfyllnadsord och pinsamma pauser innan du delar videon.
Yes. Start from ready-made templates built for business, then make each video template your own. Choose a business video template or our customizable video templates, swap colors and your logo, and your corporate video templates and customizable templates stay on brand.
Yes. Drop in royalty-free stock videos, add animation, or upload your video clips to mix with AI scenes via image to video. When you finish, export your video and share your video as an MP4 in HD or 4K, with no watermark.
Ja. Som ett kostnadsfritt verktyg för företagsvideo låter HeyGen dig skapa företagsvideor online utan kreditkort. Skapa videor gratis med det kostnadsfria onlinepaketet, gör en video på några minuter och använd AI-dubbning för att skala upp till över 175 språk.
Lägg till en tydlig uppmaning i vilken video som helst och följ hur den ökar konverteringen i alla kampanjer. Använd undertextgeneratorn för tillgänglighet, utforska sedan fler videostilar – från annonser till promotions – och skala varje kampanj från ett enda manus.
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