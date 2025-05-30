Slå ihop dina klipp till en enda jämn video på bara några klick. Ladda upp dina filer, ordna dem och ladda ner en ren MP4 utan vattenstämplar eller registrering. Allt sker direkt i webbläsaren – snabbt och säkert. Perfekt för inlägg i sociala medier, mobilklipp, skolprojekt eller snabba redigeringar. Håll det enkelt, slå ihop dina videor och få en färdig fil att använda på några sekunder.
Kombinera två videor till en sömlös berättelse
Det här verktyget ger dig ett enkelt sätt att slå ihop videor utan att installera något. Ladda upp dina klipp, ändra ordning på dem, trimma bort det du inte behöver och välj den layout som passar ditt projekt. Du kan lägga till musik, rätta till blandade orienteringar och kombinera horisontella eller vertikala videor till en ren fil. Det stöder MP4, MOV, AVI med flera och fungerar på alla enheter. Allt bearbetas säkert i din webbläsare, så att du snabbt kan slå ihop dina videor och ladda ner den färdiga filen utan krångel. Du kan också utforska verktyg som låter dig skapa innehåll från grunden med hjälp av bild till videogeneratorn.
Best practices för att kombinera videor med HeyGen
Några snabba justeringar kan göra din sammanslagna video mer följsam. Försök att hålla klippen så lika som möjligt i upplösning för att undvika tydliga kvalitetsskillnader. Om dina videor är inspelade i olika orienteringar kan du använda beskärning eller layoutverktyg för att hålla motivet centrerat och lätt att följa. Kontrollera ljudnivåerna så att övergångarna känns naturliga, och klipp bort de delar du inte behöver. Välj ett bildformat som passar din plattform och förhandsgranska videon innan du exporterar för att säkerställa att allt flyter på bra.
Varför kombinera videor med HeyGens AI Studio?
den här onlinevideoredigeraren låter dig slå ihop klipp utan konton, nedladdningar eller vattenstämplar. Den fungerar på alla enheter och hanterar vanliga format som MP4 och MOV, så att du kan ladda upp och slå ihop videor enkelt. Du kan kombinera flera klipp, behålla skarp kvalitet och spara din färdiga video på bara några sekunder. Dina filer är skyddade under bearbetningen och raderas efter nedladdning. Det är ett enkelt sätt att skapa en ren, delningsklar video för jobb, skola eller sociala plattformar. Om du vill få in mer personlighet i dina videor kan du prova vårt Skapa din egen avatar‑verktyg.
Så här kombinerar du två videor i HeyGen
Att kombinera två videor är lika enkelt som att ladda upp, ordna scener och exportera i HeyGens AI Studio. Ladda bara upp, ordna, redigera och exportera din färdiga MP4 på några minuter.
Ladda upp dina videofiler i MP4, MOV, AVI eller något annat format som stöds. Se till att alla klipp du vill slå ihop är klara.
Placera dina klipp i den ordning du vill. Trimma kanterna, justera layouten och positionera varje scen så att allt linjerar smidigt.
Förbättra din video genom att lägga till eller byta ut ljud, justera timing och se till att övergångarna känns naturliga. Förhandsgranska din sekvens för att kontrollera att allt ser bra ut.
När du är nöjd kan du kombinera dina klipp till en sömlös video. Exportera din färdiga MP4 och ladda ner den direkt. Hela processen är snabb, enkel och helt online.
Ladda upp dina klipp, ordna dem i editorn och exportera en enda MP4 på några minuter. Om du vill trimma eller rensa upp dina klipp innan du slår ihop dem kan du prova Online Video Trimmer
Ja. Du kan kombinera två eller fler klipp utan kostnad och exportera en vattenmärkesfri MP4 som är redo för sociala medier, presentationer eller skolprojekt. Lås upp premiumfunktioner för AI-video med planer från $49 per månad.
Nej. Din slutliga sammanslagna video förblir skarp i HD och optimerad för jämn uppspelning. HeyGen bevarar automatiskt skärpa, färg och upplösning under bearbetningen. För mer avancerade skapandebehov finns Pro-planen från $49
Du kan ladda upp MP4-, MOV-, AVI- och WebM-filer. Verktyget stöder också blandade orienteringar, så att du kan kombinera vertikalt och horisontellt material till en sammanhängande video.
Ja. Verktyget fungerar direkt i din mobila webbläsare på iPhone, Android och surfplattor, samt på Mac, Windows och Chromebook. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.
Ja. Du kan ladda upp ett nytt ljudspår eller behålla originalljudet. Om du behöver justera uppspelningshastigheten använder du Ljudhastighetsändrare
Ja. Dina videor bearbetas säkert i webbläsaren och raderas automatiskt efter nedladdning. Endast du har tillgång till ditt innehåll under hela processen.
Absolut. Du kan slå ihop klipp för TikTok, Instagram Reels, YouTube och mer. För att skapa berättade videor eller lägga till AI-röster kan du använda verktyget Text till tal-video
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.