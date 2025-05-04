Ta ditt bästa skrivna innehåll och gör det till videor som folk faktiskt ser klart. Med HeyGen kan du omvandla artiklar, bloggar och längre material till färdiga presentatörsvideor som ökar räckvidd, engagemang och tid på sidan – helt utan redigerare eller kameror.
Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.
Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.
Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.
Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.
Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.
Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.
Varför HeyGen är den bästa artikeltill-video-generatorn
HeyGen hjälper dig att återanvända varje bra artikel som flera högkvalitativa videor. Börja med en URL eller klistra in din text och låt AI sammanfatta, skriva manus och utforma scener som passar ditt varumärke. Du får mer innehåll ur det du redan har, samtidigt som din publik kan välja hur de vill ta del av det.
Klistra in en länk eller lägg in din artikeltext så plockar HeyGen direkt ut huvudpunkterna. AI:n gör om ditt innehåll till ett strukturerat manus med scener, berättarröst och visuella förslag. Du slipper tomt blad och kan gå direkt till att finslipa.
Förvandla blogginlägg, guider och nyhetsuppdateringar till videor för sociala flöden, e-post och landningssidor. Samma berättelse fungerar i flera format, vilket ger dig mer värde från varje innehåll du publicerar.
Använd dina typsnitt, färger och din logotyp så att artikelfokuserade videor känns som en naturlig del av samma helhet. Spara layouter som återanvändbara mönster så att varje ny video ser enhetlig ut, även när den skapas av olika teammedlemmar.
URL- och textimport med smart sammanfattning
Klistra in valfri artikel-URL eller text så analyserar HeyGen struktur, rubriker och huvudidéer. Välj om du vill få en sammanfattning eller behålla de flesta detaljer. AI skapar ett videomanus som bevarar ditt huvudbudskap, så att du kan skapa en video utan ansträngning.
AI-röst och presentatörsalternativ
Välj naturligt klingande AI-röster eller presentatörsstilar som passar din målgrupp. Berättarrösten synkas automatiskt med scenerna så att tempot känns jämnt, perfekt för en engagerande video. Du kan justera tonen för utbildande, redaktionellt eller marknadsförande innehåll.
Visuella scener, stockmedia och undertexter
HeyGen föreslår visuella element och layouter baserat på innehållet i din artikel och förbättrar upplevelsen i artikel‑till‑video‑konverteraren. Kombinera text, stockvideo, bilder och enkel rörelse för att hålla videor dynamiska. Automatiska undertexter stödjer tillgänglighet och visning utan ljud.
Export i flera format för alla kanaler
Exportera videor i vertikalt, kvadratiskt och liggande format från samma projekt. Varje version behåller läsbar text och väl inramade scener, vilket säkerställer kvalitet i videoredigeringsprocessen. Det gör att du kan publicera artikelbaserade videor där din målgrupp spenderar sin tid.
Så använder du artikeltillvideogeneratorn
HeyGen gör omvandling från artikel till video till ett enkelt arbetsflöde som passar in i ditt nuvarande innehållsarbete. Du tar med länken eller texten, plattformen sköter manus, scener och röst via arbetsflödena och text till video.
Klistra in länken till din artikel eller lägg in texten du vill återanvända. Välj ditt mål och önskad längd så att sammanfattningen passar formatet.
Välj bildformat för dina viktigaste kanaler, välj sedan en röst och en visuell stil. Bestäm om videon ska kännas som en teaser, en förklarande video eller en komplett berättelse.
Förhandsgranska det genererade manuset och scenindelningen. Redigera formuleringar, ändra ordning på avsnitt och lägg till eller ta bort punkter vid behov.
Skapa den färdiga videon och exportera sedan de versioner du behöver. Publicera i sociala medier, bädda in den vid den ursprungliga artikeln eller lägg till den i e-postkampanjer.
Ett artikel-till-video-verktyg omvandlar skrivet innehåll som bloggar, nyhetsinlägg och guider till videor. Det sammanfattar huvudidéerna, lägger till berättarröst och matchar visuellt innehåll så att din målgrupp kan titta i stället för att bara läsa.
Tydliga, strukturerade artiklar med definierade avsnitt eller rubriker konverterar särskilt bra. How-to-guider, listartiklar, thought leadership-innehåll och nyhetsuppdateringar är alla starka kandidater. Även omfattande resurser vinner på att delas upp i visuella berättelser, särskilt när du gör om artiklar till video.
Nej. HeyGen är byggt för skribenter, marknadsförare, redaktörer och utbildare utan erfarenhet av videoredigering, vilket gör det till ett perfekt AI-verktyg för video för alla. Plattformen tar hand om struktur och tekniska detaljer medan du fokuserar på budskap och precision.
Ja. Du kan ange önskad längd och välja om videon ska vara en kort teaser eller en mer utförlig version. Du kan manuellt redigera manus och scener för att behålla eller ta bort detaljer.
Ja. Du kan använda varumärkesfärger, logotyper och typsnitt i artikelbaserade videor. Sparade stilar hjälper dig att säkerställa att allt du publicerar känns som att det hör till samma varumärkessystem.
Ja. Du kan ladda upp skärmdumpar, diagram, b-roll och produktklipp för att ersätta eller komplettera de föreslagna visuella inslagen i ditt artikel-till-video-projekt. Det ger dig en kombination av automatisering och full kontroll där det är viktigast.
Du kan exportera format som är klara för TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn och din egen webbplats. Videor kan bäddas in nära artikeln, delas i e‑post eller användas i annonskampanjer, vilket gör det enkelt att gå från blogg till video.
En kort artikel kan bli ett klipp på trettio till sextio sekunder, medan en längre guide kan bli några minuter. Du kan justera önskad längd och tempo så att videon passar din strategi.
Ja. Du kan finjustera scener, uppdatera text, justera timing och byta visuellt innehåll innan du exporterar. Om din artikel ändras kan du öppna projektet igen och skapa en ny version.
Artikel till video förlänger räckvidden för innehåll du redan har skapat. Det hjälper dig att nå målgrupper som föredrar video, ökar engagemanget och ger varje stark artikel fler chanser att prestera bra i olika kanaler.
