AI-text till tal med över 300 naturtrogna röster

Instantly convert text to speech that sounds human, never robotic. Choose from 300+ natural AI voices in 175+ languages, fine-tune every detail of the delivery, and drop the narration straight into a finished video.

HeyGen AI text to speech interface converting a written script into lifelike voice narration for a video.
147 841 465Videos generated
122 976 794Avatars generated
20 453 074Videos translated
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Ikon för nyckelfunktionerKey Features

Features of HeyGen's AI Text to Speech

300+ realistiska AI-röster på över 175 språk

Browse a range of voices spanning ages, accents, and speaking styles until you find the right voice for your content. Every option in HeyGen's AI voice generator holds its voice quality across long scripts, so a ten minute training module sounds as steady as a ten second ad.

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HeyGen AI voice library showing 300+ realistic AI voices across languages, accents, and speaking styles.

Styr känsla, tempo och uttal

Instruera uppläsningen på samma sätt som du skulle regissera en röstskådespelare. Du får full kreativ kontroll: anpassa ton, hastighet, pauser och röststil direkt i texteditorn, och använd känslokontroll för att ändra det uttrycksfulla, emotionella framförandet av en enskild replik utan att behöva generera om hela manus.

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Text-to-speech editor controls for adjusting emotion, pace, pauses, and pronunciation of AI narration.

Klona din röst från ett kort prov

Spela in ett kort röstprov och använd AI-röstkloning för att skapa en mänsklig röst som låter som du. Din klon läser upp varje manus du skriver och håller en konsekvent varumärkesröst i hundratals videor – utan studiotid, omtagningar eller nyinspelningar när manus ändras.

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Voice cloning panel recording a short sample to build a custom AI voice for text to speech.

Text till tal anpassat för videoutmatning

De flesta text-till-tal-verktyg ger dig en ljudfil och lämnar videon åt dig. HeyGen skapar röstutdata direkt i samma videoredigerare som bygger scenerna, så att tal, undertexter och timing hålls i synk från första utkast till slutlig export.

Kom igång gratis →
AI text-to-speech narration generated inside the HeyGen video editor with synced captions and scenes.

Läppsynkad berättarröst på alla språk

Generated speech maps to on-screen mouth movement through AI lip Sync, so an AI avatar speaking your script looks filmed, not dubbed. Switch the voice to Spanish, Hindi, or Japanese and the lips follow, phoneme by phoneme, across 175+ languages and multiple dialects.

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AI avatar lip-synced to generated speech, matching mouth movement across multiple languages.
Ikon för användningsområdenAnvändningsområden

Användningsområden för AI-text till tal

AI-berättarröst skapad från ett manus för en YouTube-video, ingen mikrofon behövs.

AI-text till tal för YouTube-videor

Recording narration take after take burns hours. Paste your script, generate an AI voiceover that fits your channel, and publish video content without ever setting up a microphone, on a daily schedule.

AI-text-till-tal-berättarröst för en utbildnings- och e‑learningmodul som uppdaterats utifrån ett redigerat manus.

Berättarröst för utbildning och e‑learning

Att spela in ny voiceover för varje policyuppdatering saktar ner L&D-team. Skapa berättarröst till varje utbildningsvideo från ett redigerat manus, gör ändringar samma dag och publicera uppdaterade moduler i ditt LMS med en och samma röst.

Multiple AI voice options generated for testing marketing and ad voiceovers.

Marknadsföringsvideor och röstpålägg för annonser

Byråer tar hundratals dollar för en två minuter lång voiceover. Skriv annonsmanuset, skapa voiceovers på några sekunder och testa fem olika röster mot varandra innan kampanjen går live.

AI-röstspår som berättar en produktdemo genomgång av ett appgränssnitt.

Produktdemonstrationer och genomgångar

Grundare och produktchefer har sällan tid att spela in genomgångar. Skriv vad varje skärm gör, skapa ett tydligt röstspår till din produktdemovideo och uppdatera ljudet när gränssnittet ändras.

Kortformat sociala videor med AI-text-till-röst-berättarröst för Reels, Shorts och TikTok.

Short-Form Social Media Content

Posting daily Reels, Shorts, and TikToks means constant voiceover work. Run captions and hooks through text to voice in seconds and keep the same recognizable AI audio signature across every clip and every platform.

En video lokaliserad till över 175 språk med klonad röst och synkroniserade läpprörelser med hjälp av AI-text till tal.

Global lokalisering på över 175 språk

Konkurrerande verktyg stannar vid ljudfilen. HeyGens AI-videotranslator återskapar ditt tal på över 175 språk, klonar originalrösten och synkar läpprörelserna, så att en video blir ett globalt videobibliotek.

Ikon för hur det fungerarSå fungerar det

Så fungerar AI-text till tal

HeyGens röstgenerator tar dig från inklistrat manus till en berättad, delningsklar video i fyra steg. De flesta nya användare blir klara på några minuter.

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Steg 1: Klistra in ditt manus

Skriv eller klistra in din text i editorn. Långa manus delas automatiskt upp i scener.

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Steg 2: Välj en röst

Browse 300+ voices by language, accent, age, and style, or use a clone of your own voice.

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Step 3: Tune the delivery

Justera känsla, tempo, pauser och uttal tills uppläsningen stämmer med din avsikt.

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Steg 4: Skapa och dela

Rendera den färdiga videon i HD eller 4K, ladda ner MP4-filen eller publicera den direkt till dina kanaler.

Vanliga frågor

What is AI text to speech and how does it work?

AI text to speech converts written text into spoken audio through a process called speech synthesis. Advanced AI text to speech models trained on human speech learn intonation, rhythm, and stress, producing lifelike speech for video narration, audiobooks, podcasts, and tools that improve accessibility.

Kommer AI-rösten fortfarande att låta robotaktig i längre manus?

Nej. Platt, jämnt tempo är det som förstör naturligheten i äldre TTS. HeyGen varierar tempo och intonation efter sammanhang och låter dig lägga in pauser eller betoning manuellt, så att även en 20 minuter lång berättarröst förblir känslomässigt rik och låter naturlig från första raden till den sista.

Hur gör jag om ett manus till en berättad video med AI-text till tal?

Paste your script into the text to video workflow, pick a voice, and generate. The AI text-to-speech engine produces the narration while HeyGen builds matching scenes and syncs captions, so you export a finished MP4 rather than a bare audio track.

Varför ska du välja HeyGen framför andra AI-verktyg för text till tal?

De flesta TTS-verktyg stannar vid en nerladdningsbar ljudfil. HeyGen skapar ultrarealistiskt tal direkt i en fullfjädrad videomotor, lägger till en läppsynkad presentatör på skärmen om du vill, och lokaliserar resultatet till över 175 språk, så att ett manus blir en färdig, publicerbar video.

Hur mycket produktionstid sparar AI-text till tal för team?

Enough to change how teams plan content. Advantive cut voice-over production from days to 2-3 hours, a result documented in the Advantive customer story, and reduced overall content creation time by 50% after moving to HeyGen's AI-powered workflow.

Är HeyGen det bästa kostnadsfria alternativet online för text till tal för video?

För berättarröster som hamnar i video, ja. Den kostnadsfria nivån för text-till-tal låter dig testa röster och skapa videor innan du betalar något, och den kostnadsfria AI-planen kräver inget kreditkort. Betalda planer börjar på 24 USD per månad och kan skalas upp till anpassade företagsavtal.

Kan jag publicera AI-genererat text-till-tal-ljud på YouTube eller i kundprojekt?

Yes. More than 85,000 business customers publish AI-generated narration on YouTube, in paid ads, and in client deliverables. Check your plan's terms to match the usage tier to your work before you publish commercially.

Kan jag använda min egen röst för AI-uppläsning av text till tal?

Ja. Spela in ett kort röstprov så skapar HeyGen en klon som kan generera naturlig berättarröst från vilket manus du än skriver, utan röstförvrängare. Klonen behåller hur du låter samtidigt som du kan publicera i en takt som inget inspelningsbås klarar, och den kan tala språk du själv aldrig har lärt dig.

Hur får jag till rätt uttal för namn eller tekniska termer?

Redigera manuset där felet uppstår. Stava ordet så som det ska låta, lägg in en paus runt det och generera om raden. Varje rad är fortsatt anpassningsbar efter generering, så korrigeringen tar bara några sekunder och ger naturligt ljud utan att du behöver spela in allt på nytt.

Kan utvecklare bygga röstagenter med HeyGens text till tal?

Yes. HeyGen exposes its text-to-speech capabilities and voice generation through APIs and SDKs, and LiveAvatar powers real-time voice agents with ultra-low latency responses, so products can ship narrated video or live spoken interaction to their own users.

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