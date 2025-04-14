AI Talking Avatar: Make Any Photo Speak Your Script

Make any photo, script, or short clip talk. Generate a polished AI avatar video in minutes with no camera, no editing software, and no re-recording, across social, training, ads, and multilingual content.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147 841 465Videos generated
122 976 794Avatars generated
20 453 074Videos translated
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Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Features of the AI Talking Avatar Generator

Turn Any Photo Into a Talking Avatar

Upload one clear reference photo and the engine animates the face to deliver your script with natural expressions and head movement. The same image to video pipeline handles selfies, brand mascots, historical portraits, and AI-generated characters, so any still picture becomes a believable on-screen presenter.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Type a Script, Hear 300+ AI Voices

Paste text and browse 300+ AI voices across accents, ages, and delivery styles. The text to speech engine narrates your talking avatar script with natural pacing and emphasis, so narration sounds recorded rather than generated, without hiring voice actors or booking studio sessions.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

Frame-Accurate Lip-Sync in Any Language

The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Clone Your Voice From a Short Sample

Record 15 seconds of audio and the platform builds a voice that matches your tone, pace, and accent. Your talking avatar then reads any script in that voice, keeping delivery consistent across dozens of videos without you recording a single new line.

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A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Build a Digital Twin With Avatar V

Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.

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A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Green gift box icon.Use cases

Use cases for the AI talking avatar generator

A talking avatar clip in a vertical social feed for TikTok, Reels, and Shorts with a consistent presenter.

Social Media Content Without Filming

Posting daily on camera burns creators out. Generate talking avatar clips for TikTok, Reels, and Shorts from a script, keep one consistent on-screen identity, and publish fresh visual content every day without recording yourself once.

Multiple UGC-style ad variants with an AI talking head presenter holding a generic unbranded product.

UGC-Style Ads and Product Promos

Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.

An eLearning module with an avatar instructor beside a course slide and a progress tracker.

Training and eLearning Modules

Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.

A faceless YouTube setup with an AI talking avatar presenter fronting a video thumbnail and play bar.

Faceless YouTube With a Talking Avatar

Many channel owners never want their face online. A talking avatar fronts your videos with a professional presenter, so faceless channels get the retention benefits of a human host without revealing anyone's identity.

A personalized sales outreach video from an AI video spokesperson greeting a prospect by name in an email.

Personalized Sales Outreach Videos

Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.

One talking avatar video localized into multiple languages with matched lip sync and country flag chips.

Ett manus, över 175 språkversioner

Att lokalisera video innebär normalt nya skådespelare för varje marknad. Översätt din talande avatarvideo till över 175 språk med matchad läppsynk och klonad röst, så kan du leverera lokaliserade videor i stor skala samma dag.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.How it works

How AI talking avatar works

Skapa din första talande avatarvideo i fyra steg – från att välja ett ansikte till att ladda ner en delningsklar MP4 på några minuter.

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Steg 1: Välj din avatar

Välj bland över 1 000 stockavatarer, ladda upp ett referensfoto eller skapa en digital tvilling från ett kort videoklipp.

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Steg 2: Lägg till ditt manus

Type or paste your text, or upload an audio file. Choose an AI voice or use your cloned one.

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Step 3: Direct the delivery

Välj ton, gester, bakgrund och undertexter. Förhandsgranska scenen innan du renderar.

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Step 4: Generate and share

Rendera i HD eller 4K, spara MP4-filen i din arbetsyta eller publicera den direkt i dina sociala kanaler.

AI talking avatar FAQs (Frequently Asked Questions)

What is an AI talking avatar and how does it work?

En talande avatar är ett digitalt ansikte – från ett foto, ett bildbibliotek eller din egen inspelning – som framför ett manus med synkade läpprörelser och ansiktsuttryck. AI matchar varje ljud i ljudspåret med motsvarande munrörelser och ansiktsrörelser och renderar sedan den färdiga videon.

Hur skapar jag en talande AI-avatar från ett foto?

Ladda upp ett tydligt porträtt rakt framifrån, skriv ditt manus och välj en röst. AI:n animerar ansiktet så att det matchar ljudet och renderar en nedladdningsbar video. Selfies, illustrationer och AI-genererade porträtt fungerar alla som källbilder, så du behöver ingen studiobild.

Is there a free AI talking avatar app or website?

Yes. HeyGen's free talking avatar maker lets you create videos with stock avatars and AI voices at no cost, no credit card required. Paid plans add longer videos, custom avatars, and higher resolution output when you need them.

Will my talking avatar look fake or fall into the uncanny valley?

Realism depends on the model. HeyGen's Avatar V holds one coherent identity across scenes with phoneme-level lip sync and was rated #1 for most realistic AI avatars on G2, so output reads as filmed footage rather than animation, even in extended videos.

Varför är HeyGen den bästa generatorn för talande AI-avatarer?

Where a basic AI avatar generator stops at animating one face per clip, HeyGen runs on a complete AI video generator, adding scenes, captions, translation into 175+ languages, 4K export, and an API, so nothing breaks when production scales.

Hur mycket kostar det att skapa talande avatarvideor?

Du kan börja gratis. Creator-planer kostar 24–29 USD per månad för löpande produktion, och i API:t prissätts Avatar V-utdata till 0,05 USD per sekund för utvecklare. Anpassade företagsavtal täcker team som publicerar avatarvideo i större volymer på flera marknader.

Kan en talande avatar ersätta att du filmar dig själv?

För de flesta typer av innehåll, ja. Pedagogen Anton Voroniuk driver sina kanaler med en HeyGen-avatar, sparar 15,5 timmar per vecka, minskar produktionskostnaderna 40 gånger och når över 1 miljon studenter utan att spela in en enda lektion själv.

Kan jag få en tecknad figur, maskot eller ett husdjur att prata?

Ja. Foto-baserade Avatar IV hanterar icke-mänskliga ansikten, så illustrerade figurer, varumärkesmaskotar och djur kan leverera manus med exakt läppsynk och sin egen personlighet. Kreatörer använder den för pratande-husdjur-klipp, maskotkampanjer och animerade förklaringsvideor.

Hur många språk kan en talande HeyGen-avatar prata?

175+ språk och dialekter. Skapa originalet på ett språk och använd sedan AI Video Translator för att ta fram lokala versioner med matchad läppsynk och din klonade röst, så att ett manus räcker för alla marknader du säljer på.

Kan jag använda en talande avatar för livesändning eller chatt i realtid?

Ja. LiveAvatar kör din avatar i realtid och håller direktsända konversationer i röstagenter, webbinarier och supportwidgetar. Förgenererade talande avatarvideor fungerar också som stream-intros, VTuber-liknande inslag och schemalagda premiärer.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Gör vilket foto eller manus som helst till en läppsynkad AI-pratande avatarvideo med AI.

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