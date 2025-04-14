Make any photo, script, or short clip talk. Generate a polished AI avatar video in minutes with no camera, no editing software, and no re-recording, across social, training, ads, and multilingual content.
Features of the AI Talking Avatar Generator
Turn Any Photo Into a Talking Avatar
Upload one clear reference photo and the engine animates the face to deliver your script with natural expressions and head movement. The same image to video pipeline handles selfies, brand mascots, historical portraits, and AI-generated characters, so any still picture becomes a believable on-screen presenter.
Type a Script, Hear 300+ AI Voices
Paste text and browse 300+ AI voices across accents, ages, and delivery styles. The text to speech engine narrates your talking avatar script with natural pacing and emphasis, so narration sounds recorded rather than generated, without hiring voice actors or booking studio sessions.
Frame-Accurate Lip-Sync in Any Language
The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.
Clone Your Voice From a Short Sample
Record 15 seconds of audio and the platform builds a voice that matches your tone, pace, and accent. Your talking avatar then reads any script in that voice, keeping delivery consistent across dozens of videos without you recording a single new line.
Build a Digital Twin With Avatar V
Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.
Posting daily on camera burns creators out. Generate talking avatar clips for TikTok, Reels, and Shorts from a script, keep one consistent on-screen identity, and publish fresh visual content every day without recording yourself once.
Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.
Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.
Many channel owners never want their face online. A talking avatar fronts your videos with a professional presenter, so faceless channels get the retention benefits of a human host without revealing anyone's identity.
Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.
Att lokalisera video innebär normalt nya skådespelare för varje marknad. Översätt din talande avatarvideo till över 175 språk med matchad läppsynk och klonad röst, så kan du leverera lokaliserade videor i stor skala samma dag.
How AI talking avatar works
Skapa din första talande avatarvideo i fyra steg – från att välja ett ansikte till att ladda ner en delningsklar MP4 på några minuter.
Välj bland över 1 000 stockavatarer, ladda upp ett referensfoto eller skapa en digital tvilling från ett kort videoklipp.
Type or paste your text, or upload an audio file. Choose an AI voice or use your cloned one.
Välj ton, gester, bakgrund och undertexter. Förhandsgranska scenen innan du renderar.
Rendera i HD eller 4K, spara MP4-filen i din arbetsyta eller publicera den direkt i dina sociala kanaler.
En talande avatar är ett digitalt ansikte – från ett foto, ett bildbibliotek eller din egen inspelning – som framför ett manus med synkade läpprörelser och ansiktsuttryck. AI matchar varje ljud i ljudspåret med motsvarande munrörelser och ansiktsrörelser och renderar sedan den färdiga videon.
Ladda upp ett tydligt porträtt rakt framifrån, skriv ditt manus och välj en röst. AI:n animerar ansiktet så att det matchar ljudet och renderar en nedladdningsbar video. Selfies, illustrationer och AI-genererade porträtt fungerar alla som källbilder, så du behöver ingen studiobild.
Yes. HeyGen's free talking avatar maker lets you create videos with stock avatars and AI voices at no cost, no credit card required. Paid plans add longer videos, custom avatars, and higher resolution output when you need them.
Realism depends on the model. HeyGen's Avatar V holds one coherent identity across scenes with phoneme-level lip sync and was rated #1 for most realistic AI avatars on G2, so output reads as filmed footage rather than animation, even in extended videos.
Where a basic AI avatar generator stops at animating one face per clip, HeyGen runs on a complete AI video generator, adding scenes, captions, translation into 175+ languages, 4K export, and an API, so nothing breaks when production scales.
Du kan börja gratis. Creator-planer kostar 24–29 USD per månad för löpande produktion, och i API:t prissätts Avatar V-utdata till 0,05 USD per sekund för utvecklare. Anpassade företagsavtal täcker team som publicerar avatarvideo i större volymer på flera marknader.
För de flesta typer av innehåll, ja. Pedagogen Anton Voroniuk driver sina kanaler med en HeyGen-avatar, sparar 15,5 timmar per vecka, minskar produktionskostnaderna 40 gånger och når över 1 miljon studenter utan att spela in en enda lektion själv.
Ja. Foto-baserade Avatar IV hanterar icke-mänskliga ansikten, så illustrerade figurer, varumärkesmaskotar och djur kan leverera manus med exakt läppsynk och sin egen personlighet. Kreatörer använder den för pratande-husdjur-klipp, maskotkampanjer och animerade förklaringsvideor.
175+ språk och dialekter. Skapa originalet på ett språk och använd sedan AI Video Translator för att ta fram lokala versioner med matchad läppsynk och din klonade röst, så att ett manus räcker för alla marknader du säljer på.
Ja. LiveAvatar kör din avatar i realtid och håller direktsända konversationer i röstagenter, webbinarier och supportwidgetar. Förgenererade talande avatarvideor fungerar också som stream-intros, VTuber-liknande inslag och schemalagda premiärer.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gör vilket foto eller manus som helst till en läppsynkad AI-pratande avatarvideo med AI.