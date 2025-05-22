AI-videogenerator för snabba reklamfilmer

Skapa AI-promovideor som ser professionella ut och levererar resultat – utan kameror eller avancerad redigering. Förvandla produktlänkar, korta manus och enkla idéer till varumärkesanpassade reklamvideor på några minuter. HeyGen hjälper team att lansera mer kreativt, testa fler vinklar och arbeta snabbare än med traditionell videoproduktion.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Kom igång gratis
Produktlanseringar och funktionshöjdpunkter

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

Säsongsbetonade erbjudanden och tidsbegränsade kampanjer

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

Eventkampanjer och registreringar

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

Varumärkeskampanjer och kännedom

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

Marknadsföring och teasers för sociala medier

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

Tillväxt för appar, SaaS och startups

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

Varför HeyGen är den bästa AI-videogeneratorn för reklamvideor

HeyGen är byggt för marknadsförare och kreatörer som behöver effektfulla reklamvideor i hög takt. Börja med en brief eller URL och var redo att redigera koncept som redan matchar ditt budskap. Du behåller den kreativa kontrollen, medan AI tar hand om visuellt innehåll, röst och struktur.

Lansera kampanjer snabbare med kampanjklara videor

Klistra in en produktlänk eller en kort idé och skapa videoutkast som redan innehåller scener, undertexter och röstpålägg. I stället för att bygga varje kampanjvideo från grunden finjusterar du det som AI skapar. På så sätt går du från idé till uppladdning på en bråkdel av tiden med vår AI-videomakare för promotion.

Håll varje reklamvideo i linje med ditt varumärke

Använd din brand kit så att logotyper, färger och typsnitt är konsekventa i varje kampanj. Spara layouter och stilar du gillar och återanvänd dem i framtida kampanjer. Resultatet blir ett bibliotek av videor som känns enhetliga, även när många personer bidrar.

Testa fler hooks och erbjudanden med mindre ansträngning

Skapa flera versioner av samma reklamfilm med olika intron, visuella element eller uppmaningar till handling. Exportera material för både betalda och organiska kanaler och följ upp vad som fungerar bäst. Det hjälper dig att förbättra avkastningen på annonskostnaderna samtidigt som du håller produktionskostnaderna nere.

URL och manus för skapande av promotionsvideo

Börja från en produktsida, landningssida eller ett manus och skapa en strukturerad reklamvideo automatiskt med vår AI-videogenerator för reklam. HeyGen identifierar de viktigaste fördelarna och gör om dem till scener med text och visuellt innehåll. Du kan förfina eller skapa om videon tills reklamen stämmer med din vision.

A digital interface showing a woman looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Product Launch" slide with a script for a productivity course.

Klara mallar och layouter för kampanjer

Använd mallar utformade för produktkampanjer, erbjudanden och lanseringar för att skapa snyggt videoinnehåll. Layouterna är optimerade för läsbarhet, tempo och placering av uppmaningar till handling. Det ger dig en stabil visuell grund för varje kampanj.

Three diverse individuals in overlapping, gradient-edged frames, appearing to speak.

AI-avatarer, röstspår och undertexter

Lägg till mänsklig närvaro med AI-avatarer och naturliga voiceovers på många språk i dina videoskaparprojekt. Automatiska undertexter gör videor begripliga även när ljudet är avstängt. Du kan anpassa ton och framförande så att de matchar prestation eller varumärkesstil.

Export i flera format för alla kanaler

Exportera promos i vertikalt, kvadratiskt och horisontellt format anpassade för varje plattform. Behåll säkerhetsmarginaler och läsbar text i alla placeringar. Ett projekt kan samtidigt driva annonser, flödesinlägg, stories och tillgångar på webbsidan.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer för lärandemedia
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-videogeneratorn för reklamvideor

HeyGen passar in i befintliga marknadsföringsarbetsflöden så att team kan lägga till video utan att bromsa kampanjerna. Från idé till export kan du fokusera på strategin medan plattformen sköter genomförandet.

Steg 1

Börja med en produkt, ett erbjudande eller en idé

Klistra in en URL, beskriv din kampanj eller lägg till ett kort manus. Ange målgrupp och huvudmål så att videons inriktning ligger i linje med dina mål. Det här lägger grunden för den genererade kampanjvideon.

Steg 2

Välj stil, format och röst

Välj mallar och bildformat som passar dina målkanaler. Välj en AI-röst eller avatar som matchar din varumärkesröst. Justera den visuella stilen så att den stämmer med performance‑annonsering, varumärkeskampanjer eller båda.

Steg 3

Finjustera hooks, scener och CTA:er

Förhandsgranska den skapade reklamen och justera inledningar, nyttolöften och erbjudanden. Lägg till eller ta bort scener, finjustera tidslinjen och uppdatera text på skärmen. Små ändringar hjälper dig att ta fram flera varianter för testning.

Steg 4

Exportera och lansera din AI-reklamvideo

Ladda ner slutliga videor i rätt format och ladda upp dem till annonsplattformar, sociala kanaler eller din webbplats. Följ resultatet och gå tillbaka till HeyGen för att snabbt skapa nya varianter. Den här loopen gör att dina kampanjer blir bättre för varje körning.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-reklamvideo?

En AI-promovideo är en reklamvideo som skapas med hjälp av artificiell intelligens. Den använder AI för att skapa visuellt innehåll, speakerröster och struktur utifrån enkla indata, så att kampanjer kan lanseras snabbare och kräver färre produktionsresurser.

Behöver jag videoredigeringskunskaper för att använda HeyGen?

Nej. HeyGen är utformat så att marknadsförare, grundare och innehållsteam kan skapa kampanjvideor utan traditionella redigeringskunskaper. Guidad arbetsflöden, mallar och enkla kontroller gör produktionen lättillgänglig och effektiv.

Kan jag använda eget videomaterial och egna varumärkesresurser?

Ja. Du kan ladda upp produktklipp, varumärkesbilder och logotyper att använda i dina kampanjer. Dessa tillgångar visas tillsammans med AI-genererade visuella element så att ditt innehåll känns unikt och autentiskt.

Vilka plattformar kan jag använda dessa reklamvideor på?

Du kan använda exporterade promos på sociala plattformar, annonsnätverk, webbsidor och i e-postkampanjer. Förinställda bildformat hjälper dig att anpassa innehåll för TikTok, Instagram, Facebook, YouTube och fler kanaler från ett och samma källprojekt.

Hur lång bör en AI-promovideo vara?

Ja. Du kan skapa voiceovers och undertexter på flera språk för dina AI-genererade reklamvideor med funktionen videöversättare. Det gör det enklare att lokalisera kampanjer för olika regioner samtidigt som du behåller samma kreativa innehåll i din AI-baserade videogenerator.

Är videokvaliteten tillräckligt bra för betalda annonser?

Ja. HeyGen exporterar högkvalitativa filer som passar för betalda placeringar och organisk distribution i dina videokampanjer. Visuell skärpa, tempo och undertexter är optimerade för moderna annonsplattformar och flöden i din videoannons.

Kan team och byråer samarbeta i HeyGen?

Ja. Team kan dela projekt, återanvända mallar och samordna versioner för sina videor med vår plattform. Det hjälper byråer, interna team och partners att hantera många kampanjer utan att tappa bort varumärke eller budskap.

Hur mycket tid kan skapande av AI-promovideor spara?

Arbetsflöden för AI-promotion kan korta produktionstiden från dagar till minuter för många kampanjer, så att du kan skapa en promotionsvideo utan ansträngning. I stället för att bygga om varje video från grunden itererar du på beprövade strukturer och skapar snabbt nya varianter.

Kan jag uppdatera en befintlig reklamvideo senare?

Ja. Du kan återöppna projekt, justera manus, erbjudanden eller visuellt innehåll och skapa om den uppdaterade kampanjvideon. Det hjälper dig att hålla evergreen-kampanjer aktuella och i linje med nuvarande priser, budskap och visuella uttryck.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

