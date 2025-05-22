Skapa AI-promovideor som ser professionella ut och levererar resultat – utan kameror eller avancerad redigering. Förvandla produktlänkar, korta manus och enkla idéer till varumärkesanpassade reklamvideor på några minuter. HeyGen hjälper team att lansera mer kreativt, testa fler vinklar och arbeta snabbare än med traditionell videoproduktion.
Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
Varför HeyGen är den bästa AI-videogeneratorn för reklamvideor
HeyGen är byggt för marknadsförare och kreatörer som behöver effektfulla reklamvideor i hög takt. Börja med en brief eller URL och var redo att redigera koncept som redan matchar ditt budskap. Du behåller den kreativa kontrollen, medan AI tar hand om visuellt innehåll, röst och struktur.
Klistra in en produktlänk eller en kort idé och skapa videoutkast som redan innehåller scener, undertexter och röstpålägg. I stället för att bygga varje kampanjvideo från grunden finjusterar du det som AI skapar. På så sätt går du från idé till uppladdning på en bråkdel av tiden med vår AI-videomakare för promotion.
Använd din brand kit så att logotyper, färger och typsnitt är konsekventa i varje kampanj. Spara layouter och stilar du gillar och återanvänd dem i framtida kampanjer. Resultatet blir ett bibliotek av videor som känns enhetliga, även när många personer bidrar.
Skapa flera versioner av samma reklamfilm med olika intron, visuella element eller uppmaningar till handling. Exportera material för både betalda och organiska kanaler och följ upp vad som fungerar bäst. Det hjälper dig att förbättra avkastningen på annonskostnaderna samtidigt som du håller produktionskostnaderna nere.
URL och manus för skapande av promotionsvideo
Börja från en produktsida, landningssida eller ett manus och skapa en strukturerad reklamvideo automatiskt med vår AI-videogenerator för reklam. HeyGen identifierar de viktigaste fördelarna och gör om dem till scener med text och visuellt innehåll. Du kan förfina eller skapa om videon tills reklamen stämmer med din vision.
Klara mallar och layouter för kampanjer
Använd mallar utformade för produktkampanjer, erbjudanden och lanseringar för att skapa snyggt videoinnehåll. Layouterna är optimerade för läsbarhet, tempo och placering av uppmaningar till handling. Det ger dig en stabil visuell grund för varje kampanj.
AI-avatarer, röstspår och undertexter
Lägg till mänsklig närvaro med AI-avatarer och naturliga voiceovers på många språk i dina videoskaparprojekt. Automatiska undertexter gör videor begripliga även när ljudet är avstängt. Du kan anpassa ton och framförande så att de matchar prestation eller varumärkesstil.
Export i flera format för alla kanaler
Exportera promos i vertikalt, kvadratiskt och horisontellt format anpassade för varje plattform. Behåll säkerhetsmarginaler och läsbar text i alla placeringar. Ett projekt kan samtidigt driva annonser, flödesinlägg, stories och tillgångar på webbsidan.
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.
Så använder du AI-videogeneratorn för reklamvideor
HeyGen passar in i befintliga marknadsföringsarbetsflöden så att team kan lägga till video utan att bromsa kampanjerna. Från idé till export kan du fokusera på strategin medan plattformen sköter genomförandet.
Klistra in en URL, beskriv din kampanj eller lägg till ett kort manus. Ange målgrupp och huvudmål så att videons inriktning ligger i linje med dina mål. Det här lägger grunden för den genererade kampanjvideon.
Välj mallar och bildformat som passar dina målkanaler. Välj en AI-röst eller avatar som matchar din varumärkesröst. Justera den visuella stilen så att den stämmer med performance‑annonsering, varumärkeskampanjer eller båda.
Förhandsgranska den skapade reklamen och justera inledningar, nyttolöften och erbjudanden. Lägg till eller ta bort scener, finjustera tidslinjen och uppdatera text på skärmen. Små ändringar hjälper dig att ta fram flera varianter för testning.
Ladda ner slutliga videor i rätt format och ladda upp dem till annonsplattformar, sociala kanaler eller din webbplats. Följ resultatet och gå tillbaka till HeyGen för att snabbt skapa nya varianter. Den här loopen gör att dina kampanjer blir bättre för varje körning.
En AI-promovideo är en reklamvideo som skapas med hjälp av artificiell intelligens. Den använder AI för att skapa visuellt innehåll, speakerröster och struktur utifrån enkla indata, så att kampanjer kan lanseras snabbare och kräver färre produktionsresurser.
Nej. HeyGen är utformat så att marknadsförare, grundare och innehållsteam kan skapa kampanjvideor utan traditionella redigeringskunskaper. Guidad arbetsflöden, mallar och enkla kontroller gör produktionen lättillgänglig och effektiv.
Ja. Du kan ladda upp produktklipp, varumärkesbilder och logotyper att använda i dina kampanjer. Dessa tillgångar visas tillsammans med AI-genererade visuella element så att ditt innehåll känns unikt och autentiskt.
Du kan använda exporterade promos på sociala plattformar, annonsnätverk, webbsidor och i e-postkampanjer. Förinställda bildformat hjälper dig att anpassa innehåll för TikTok, Instagram, Facebook, YouTube och fler kanaler från ett och samma källprojekt.
Ja. Du kan skapa voiceovers och undertexter på flera språk för dina AI-genererade reklamvideor med funktionen videöversättare. Det gör det enklare att lokalisera kampanjer för olika regioner samtidigt som du behåller samma kreativa innehåll i din AI-baserade videogenerator.
Ja. HeyGen exporterar högkvalitativa filer som passar för betalda placeringar och organisk distribution i dina videokampanjer. Visuell skärpa, tempo och undertexter är optimerade för moderna annonsplattformar och flöden i din videoannons.
Skapa AI-innehåll av hög kvalitet med 136,655,440 skapade videor.
Ja. Team kan dela projekt, återanvända mallar och samordna versioner för sina videor med vår plattform. Det hjälper byråer, interna team och partners att hantera många kampanjer utan att tappa bort varumärke eller budskap.
Arbetsflöden för AI-promotion kan korta produktionstiden från dagar till minuter för många kampanjer, så att du kan skapa en promotionsvideo utan ansträngning. I stället för att bygga om varje video från grunden itererar du på beprövade strukturer och skapar snabbt nya varianter.
Ja. Du kan återöppna projekt, justera manus, erbjudanden eller visuellt innehåll och skapa om den uppdaterade kampanjvideon. Det hjälper dig att hålla evergreen-kampanjer aktuella och i linje med nuvarande priser, budskap och visuella uttryck.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.