Globala utbildningsvideor för regelefterlevnad

Ersätt föråldrade PDF:er och dyra filmteam med AI-driven video som standardiserar regelefterlevnad i alla avdelningar, på alla platser och på alla språk – på minuter, inte månader.

136 933 856Skapade videor
111 527 849Skapade avatarer
18 863 400Översatta videor
Workday
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
Problemet med complianceutbildning

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för text till AI-video.

Utan HeyGen

Dina regelefterlevnadskrav saktar inte ner. HIPAA-uppdateringar, säkerhetsrutiner, HR-policyer – de ändras hela tiden. Men att skapa videoutbildning som hänger med? Det innebär att samordna filmteam, boka ämnesexperter som aldrig har tid och vänta i månader på innehåll som är föråldrat redan när det lanseras. Samtidigt finns din personal på flera platser, talar olika språk och jobbar i olika tidszoner, men behöver ändå få samma konsekventa budskap. Statiska PDF:er blir inte lästa. Livesessioner går inte att skala. Och varje lucka i utbildningen är en lucka i skyddet.

HeyGen gör din regelefterlevnadsdokumentation till engagerande videoutbildning som dina medarbetare faktiskt tittar på. Ladda upp dina policydokument, välj en AI-avatar och skapa professionella utbildningsvideor på några minuter – inte månader. Uppdateras en föreskrift? Skapa om videon på några timmar. Behöver du den på spanska, mandarin och tyska? Ett klick. Ditt budskap om regelefterlevnad är konsekvent på varje plats, på varje språk och för varje medarbetare. Och med SCORM-export kopplas det direkt in i ditt befintliga LMS.

Allt compliance-team behöver för att utbilda i stor skala

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för text till AI-video.

Konvertering från policy till video

Förvandla befintliga regelefterlevnadsdokument – SOP:er, policy-PDF:er, PowerPoint-presentationer – till avatarledd utbildning. Ingen manuskrivning från grunden. Ingen schemaläggning av ämnesexperter. Ladda upp ditt innehåll och låt AI sköta produktionen.

• Konvertera policydokument till videomanus automatiskt

• Skapa utbildning från befintliga presentationsbilder

• Uppdatera innehåll utan att spela in på nytt

Jennifer avatar with custom voice script on compliance training

Flerspråkig regelefterlevnad

En utbildningsvideo, 175+ språk. AI-videöversättning med röstkloning och läppsynk gör att din HIPAA-utbildning låter som om den är inspelad lokalt på varje marknad – inte som en dubbad utländsk film. Enhetligt budskap, lokal leverans.

• Röstkloning bevarar presentatörens autenticitet

• Läppsynk matchar munrörelser med det översatta ljudet

• Distribuera till en global arbetsstyrka från en enda källvideo

woman avatar with script and translation ui for compliance training

LMS-integration

Exportera regelefterlevnadsmoduler direkt till ditt lärplattformssystem. SCORM-kompatibla paket fungerar med Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors och fler. Följ upp genomföranden, resultat och intyg precis som för vilken annan kurs som helst.

• SCORM 1.2- och 2004-export

• Direkt uppladdningsstöd till LMS

• Klar för spårning av slutförande

A stack of three translucent blue cards showing a progression from Content Library to Voice Clone to Digital Twin.

Digitala tvillingar för små och medelstora företag

Dina regelefterlevnadsexperter kan inte vara överallt. Klona dina ämnesexperter en gång och använd sedan deras expertis i alla utbildningsmoduler. Samma röst, samma leverans, inga schemakrockar.

• Skapa digitala tvillingar från en kort videoinspelning

• Återanvänd expertavatarer i obegränsat antal moduler

• Uppdatera manus utan att spela in på nytt

A web interface showing a grid of "Public Avatars" on the left and a man speaking in a video on the right with the text "More Enterprise Deals."

Varumärkes- och regelefterlevnadskontroll

Säkra godkända budskap, logotyper och terminologi med Brand Kit. Brand Glossary ser till att termer som ”HIPAA” och ditt företagsnamn uttalas rätt varje gång. Inga fria tolkningar. Ingen kommunikation som avviker från varumärket.

• Säkerställ enhetlig varumärkesprofil i alla videor

• Ordlista styr uttalet av tekniska termer

• Godkänd avatarbibliotek för din organisation

Digital dashboard showcasing brand kit options, recruitment data with statistics, and two women's portraits.

Snabb uppdateringscykel

Regler ändras. Din utbildning ska göra det också. När OSHA uppdaterar riktlinjer eller ditt policyteam ser över rutinerna kan du skapa om videor på några timmar – inte de veckor det tar att planera om en ny inspelning. Håll dig uppdaterad utan produktionskrångel.

- Manusändringar publiceras på några minuter

- Inga ominspelningar krävs för uppdateringar

- Versionshantering för regelefterlevnadsgranskningar

AI video creation interface with a woman avatar speaking in a video frame and descriptive text about custom voice features.

Från policydokument till utbildningsvideo i 3 steg

Steg 1

Ladda upp ditt regelefterlevnadsinnehåll

Börja med det du redan har – policy-PDF:er, presentationsbilder eller skriftliga rutiner. HeyGens AI-manusgenerator omvandlar din dokumentation till manus som är redo för video, eller klistra in ditt eget.

A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Steg 2

Välj avatar och röst

Välj bland över 200 olika AI-avatarer eller skapa en digital tvilling av din compliance-ansvariga. Välj en röst som matchar din varumärkesprofil, eller klona din ämnesexperts röst för maximal trovärdighet.

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Steg 3

Skapa och distribuera

Klicka på skapa. På några minuter har du en professionell utbildningsvideo för regelefterlevnad. Exportera till ditt LMS med SCORM-paketering eller ladda ner för intern distribution. Behöver du översättningar? Skapa alla 175+ språk från samma källa.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Byggd för alla regelefterlevnadsfunktioner

HIPAA och efterlevnad inom hälso- och sjukvård

Skapa utbildning i patientsekretess som uppfyller alla regulatoriska krav. Utbildningsvideor för vården säkerställer att all personal – från reception till klinik – får en enhetlig HIPAA-utbildning på sitt föredragna språk.

Användningsområde: Ersätt långa livegenomgångar av HIPAA med korta, självstyrda videomoduler för interna medarbetare.

Utbildning i arbetssäkerhet

OSHA-krav, kommunikation om risker, rutiner för personlig skyddsutrustning – säkerhetsutbildning som medarbetarna faktiskt tittar på. Visuella demonstrationer med avatarberättarröst slår texttunga manualer när det gäller minne och slutförandegrad.

Användningsområde: leverera labsäkerhetsvideor till globala anläggningar med konsekvent budskap i varje region.

HR och regelefterlevnad på arbetsplatsen

Förebyggande av sexuella trakasserier, uppförandekod, antidiskrimineringspolicyer. Känsliga ämnen som förmedlas professionellt och konsekvent. Uppdatera årligen utan att spela in på nytt.

Användningsområde: Skapa snabba videor med vägledning i arbetsrätt som täcker arbetsrättsliga riktlinjer – vad du ska göra och undvika. Optimera kostnad och prestanda med den bästa modellen för varje användningsområde.

Finansiell och regulatorisk efterlevnad

SOX-efterlevnad, åtgärder mot penningtvätt, insiderhandelsregler. Reglerade branscher behöver dokumentation på att utbildning har genomförts – video med LMS-spårning ger det.

Tillverkning och kvalitetsregelefterlevnad

ISO-förfaranden, GMP-krav, kvalitetskontrollprotokoll. Utbildningsvideor som visar korrekta förfaranden minskar fel och anmärkningar vid revisioner.

Exempel: Würth Group minskade översättningskostnaderna med 80 % och tog fram en 65 minuter lång compliance-presentation på 8 språk på 4 dagar.

Globala regelefterlevnadsprogram

Multinationell complianceutbildning utan multinationella produktionskostnader. Samma utbildning, på alla språk, från en och samma källvideo. Enhetlighet som revisorer uppskattar.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer för lärandematerial
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Har du frågor? Vi har svaren

Vad är programvara för efterlevnadsutbildning med video?

Programvara för videobaserad compliance-utbildning hjälper organisationer att skapa, hantera och distribuera videobaserat utbildningsinnehåll för regelefterlevnad och interna riktlinjer. HeyGen använder AI-avatarer och röstsyntes för att skapa professionella utbildningsvideor från manus eller dokument – utan kameror, studios eller produktionsteam. Resultatet är en konsekvent, skalbar compliance-utbildning som snabbt kan uppdateras när reglerna ändras.

Hur skapar jag utbildningsvideor om HIPAA-efterlevnad?

Ladda upp din HIPAA-policy eller klistra in ditt utbildningsmanus i HeyGen. Välj en AI-avatar som ska vara din presentatör på skärmen, välj en professionell röst och skapa din video. För vårdorganisationer som arbetar med olika målgrupper kan du använda videöversättning för att skapa versioner på spanska, mandarin, vietnamesiska och andra språk som din personal talar. Exportera med SCORM-paketering för att kunna följa genomföranden i ditt LMS.

Kan jag uppdatera utbildningsvideor om regelefterlevnad när reglerna ändras?

Ja – detta är en av HeyGens främsta fördelar för compliance-team. När riktlinjer ändras uppdaterar du bara ditt manus och skapar om videon. Du behöver inte boka om inspelningar, hyra studios eller samordna tillgänglighet med ämnesexperter. De flesta manusuppdateringar genererar nya videor på under 30 minuter, så din utbildning hålls uppdaterad med gällande regelverk.

Integreras HeyGen med vårt LMS?

HeyGen exporterar SCORM 1.2- och SCORM 2004-paket som fungerar med de flesta ledande lärplattformar (LMS), inklusive Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo och Absorb. Ladda upp ditt exporterade paket direkt till ditt LMS för att följa upp genomföranden, resultat och efterlevnadsintyg.

Hur fungerar flerspråkig compliance-utbildning?

Skapa din utbildningsvideo för regelefterlevnad en gång på ditt huvudspråk. Använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att skapa versioner på valfritt av över 175 språk som stöds. Översättningen inkluderar röstkloning (så att din presentatör låter naturlig på varje språk) och läppsynk (så att munrörelserna matchar det översatta ljudet). Din spanska version låter som naturlig spanska, inte som dubbat engelskt tal.

Är mitt regelefterlevnadsinnehåll säkert?

HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och följer GDPR. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För företagskunder med regelefterlevnadsteam som hanterar känslig policydokumentation erbjuder HeyGen dedikerade arbetsytor med SSO-integration och centraliserad användarhantering. Vi tränar inte våra AI-modeller på ditt innehåll.

Vilka typer av complianceutbildning kan jag skapa?

HeyGen stödjer alla typer av utbildning inom regelefterlevnad, inklusive: HIPAA och sekretess inom vården, OSHA och säkerhet på arbetsplatsen, HR‑efterlevnad (förebyggande av trakasserier, uppförandekod), finansiella regler (SOX, AML, insiderhandel), tillverkningsstandarder (ISO, GMP), dataskydd (GDPR, CCPA) och branschspecifika certifieringar. Om du kan skriva ett manus för det kan HeyGen skapa videon.

Hur långa kan utbildningsvideor för regelefterlevnad vara?

HeyGen stödjer videor i olika längder för att passa din utbildningsdesign. De flesta compliance-moduler fungerar bra i intervallet 3–10 minuter för mikrolärande, men du kan skapa längre innehåll för mer omfattande ämnen. För längre utbildningar (20+ minuter) kan du överväga att dela upp innehållet i kapitel eller moduler för bättre engagemang och uppföljning.

Kan flera personer i mitt regelefterlevnadsteam använda HeyGen?

Ja. HeyGen for Business innehåller teamarbetsytor där regelefterlevnadsansvariga, utbildningsdesigners och innehållsskapare kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända avatarer, varumärkeselement och mallar är tillgängliga för hela ditt team. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter och följa upp användning.

Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell produktion av regelefterlevnadsvideor?

Traditionell produktion av regelefterlevnadsvideor kräver att du bokar presentatörer, studior, team och efterbearbetning – ofta en tidslinje på 2–3 månader och en kostnad på $5,000–$15,000+ per färdig video. HeyGen skapar videor med motsvarande kvalitet på minuter till timmar, med obegränsade ändringar utan extra kostnad. När regler ändras uppdaterar du och genererar om i stället för att spela in på nytt. Würth Group rapporterade 50 % kortare produktionstid och 80 % lägre översättningskostnader. Advantive halverade tiden för att ta fram innehåll.

Kan jag skapa en digital tvilling av vår compliance-ansvariga?

Ja. HeyGens AI-kloningsfunktion skapar en digital tvilling från en kort videoinspelning. Din compliance-ansvariga spelar in en gång, sedan kan deras avatar leverera obegränsat antal utbildningsmoduler utan extra schemaläggning. När personen slutar i organisationen kan du pensionera avataren och skapa en ny – utan övergivet utbildningsinnehåll.

Vilka videoformat och upplösningar stöds?

HeyGen exporterar i MP4-format med upp till 4K-upplösning. För complianceutbildning använder de flesta organisationer 1080p (Full HD), vilket balanserar kvalitet med filstorlek för leverans via LMS. Du kan också exportera i 720p för miljöer med begränsad bandbredd eller mobilförst-leverans.

Börja skapa regelefterlevnadsutbildningar i videoformat redan idag

Sluta vänta i månader på föråldrat innehåll. Skapa professionell compliance-utbildning på några minuter, översätt direkt till vilket språk som helst och uppdatera när reglerna ändras – utan att spela in på nytt. Gå med i compliance-team hos Fortune 500-företag som har halverat sin produktionstid.

