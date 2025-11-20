SDR-prospektering Stick ut i fulla inkorgar. Personliga prospekteringsvideor som nämner prospektets företag, roll och specifika utmaningar – i stor skala. Ge varje SDR svarsfrekvenserna som dina toppresterare får med manuella videor. Användningsfall: Skapa 500 personliga prospekteringsvideor för en ABM-kampanj på samma tid som det tar att spela in 5 manuellt. Verifierat resultat: Videoimagem uppnådde 3x högre engagemang med personlig video och producerade över 50 000 personliga videor för företagskunder.

Uppföljning efter demo Stärk din demo med personliga sammanfattningsvideor. Sammanfatta huvudpunkter, besvara specifika frågor och behåll farten genom hela affären utan att boka in ännu ett samtal. Användningsområde: Skicka uppföljningsvideor för demo samma dag som hänvisar till specifika utmaningar för prospekten som togs upp under mötet.

Innehåll i deal room Ge dina interna förespråkare det innehåll de behöver för att sälja in internt. Produktgenomgångar , ROI-sammanfattningar och intressentanpassade budskap som hjälper din kontakt att stänga affären internt. Användningsområde: Skapa sammanfattande videor för varje beslutsfattare i en komplex företagsaffär.

Säljstöd Ge ditt team tillgång till aktuell och enhetlig information. Produktuppdateringar, konkurrensinsikter, hantering av invändningar – ett enablement-bibliotek som utvecklas i takt med din produkt och marknad. Användningsområde: lansera ny produktkommunikation till hela säljteamet med utbildningsvideor som skickas ut samma dag som produktlanseringen.

Onboarding för nya säljare Minska ramp-up-tiden med strukturerat onboardingmaterial. Metodutbildning, djupdykningar i produkten och exempel på talk tracks som gör att nya säljare blir produktiva snabbare. Användningsområde: Skapa ett 30-dagars onboardingprogram som nya säljare kan genomföra i sin egen takt med jämn kvalitet.