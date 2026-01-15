Skala upp kundonboarding utan att skala upp ditt team
Produkttutorials, genomgångar av funktioner och introduktionsguider – skapa utbildningsinnehåll för kunder som minskar supportärenden och ökar användningen, utan att spela in en enda video eller vänta på produktteam.
Problemet med kundutbildning
Se hur kundutbildningsteam gör komplexa produkter till tydligt, skalbart innehåll som påskyndar användning och driver tillväxt.
Flaskhalsen i kundutbildningen
Din produkt utvecklas hela tiden. Nya funktioner släpps varje vecka. Men hjälpartiklarna är inaktuella, dina onboarding-videor visar förra årets gränssnitt och kunderna ställer samma frågor som ditt innehåll borde besvara. Traditionell videoproduktion hänger inte med – när du väl har samordnat med produktteamet, bokat inspelning och redigerat materialet har gränssnittet redan ändrats igen. Under tiden drunknar supportteamet i ärenden som bättre självbetjäningsinnehåll hade kunnat förebygga. Och dina globala kunder? De får nöja sig med resurser bara på engelska – eller inget alls.
Lösningen från HeyGen
HeyGen förvandlar ditt customer success-team till en innehållsmotor som rör sig i samma takt som produkten. Skriv ett manus – eller låt AI skapa ett utifrån din hjälpdokumentation – välj en AI-avatar och producera professionella instruktionsvideor på några minuter. Har produktens gränssnitt ändrats? Uppdatera manuset, återskapa videon och håll innehållet aktuellt. Global kundbas? Översätt till 175+ språk direkt så att varje kund kan lära sig på sitt eget språk. Bygg ett självbetjäningsbibliotek som skalar supporten, driver användning och minskar antalet ärenden som gör att ditt team blir reaktivt i stället för strategiskt.
Allt kundframgångsteam behöver för att utbilda i stor skala
Snabb skapning av handledningar
Håll jämna steg med din produktroadmap. Skapa produktguider och genomgångar av funktioner på några minuter i stället för de veckor som traditionell produktion kräver. När gränssnittet ändras uppdaterar du bara ditt manus och genererar om – innehåll som hålls aktuellt utan nya inspelningar.
• Skapa guider på några minuter
• Uppdatera direkt när produkter ändras
• Inga produktionsberoenden
Hjälp- och dokumentationsvideor
Förvandla texttunga hjälpartiklar till engagerande videoinnehåll. Förklarande videor som visar kunderna exakt hur de utför uppgifter – och minskar förvirring, supportärenden och tiden till värde.
• Konvertera hjälpartiklar till video
• Visuella genomgångar fungerar bättre än text
• Bädda in direkt i kunskapsbasen
Flerspråkig kundutbildning
Ge varje kund service på deras eget språk. AI-videoöversättning lokaliserar ditt onboardinginnehåll till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Dina japanska kunder får samma upplevelse av hög kvalitet som dina engelsktalande kunder.
• Röstkloning bevarar äktheten
• Läppsynk matchar ansiktsrörelser
• En källa, global kundbas
Personlig kundbearbetning
Gör en video till tusentals personliga versioner. Dynamiska variabler låter dig anpassa namn, företagsuppgifter och specifika rekommendationer för personlig kundkommunikation som ökar engagemang och förnyelser.
• Dynamiska personaliseringsfält
• Batchgenerering i stor skala
• Individuell kundinriktning
Enhetlig varumärkesupplevelse
Säkra din visuella identitet i allt kundinnehåll. Brand Kit ser till att varje guide, varje onboardingvideo och varje hjälpresurs ser ut och låter som om den kommer från ditt företag – inte som en slumpmässig samling skärminspelningar.
• Centraliserade varumärkesresurser
• Enhetlig presentatör och röst
• Professionell finish i stor skala
Självbetjäningsbibliotek för innehåll
Bygg den resursbank som dina kunder faktiskt använder. Videoinnehåll som besvarar frågor innan de blir ärenden, förklarar funktioner innan de kräver samtal och driver användning innan kunderna lämnar.
• Minska antalet supportärenden
• Snabba upp tiden till värde
• Skala upp 1:1 kunskapsöverföring
Från hjälpartikel till kundvideo i 3 steg
Börja med din kunskap
Klistra in din hjälpartikel, ladda upp produktdokumentation eller låt AI-manusgeneratorn skapa ett instruktionsmanus utifrån din funktionsbeskrivning. Börja från det ditt team redan kan.
Välj din presentatör
Välj en AI-avatar som representerar ditt varumärke, eller skapa en konsekvent CS-talesperson för allt kundinnehåll. Anpassa röst och stil efter dina riktlinjer för kundkommunikation.
Skapa och distribuera
Klicka på skapa. På några minuter har du en professionell utbildningsvideo för kunder. Översätt till alla språk som dina kunder talar. Bädda in den i ditt hjälpcenter, din kunskapsbas, dina onboardingflöden eller din kundkommunikation.
Byggt för alla behov inom Customer Success
Onboarding för nya kunder
Hjälp kunder att nå värde snabbare med onboardingvideor som inte är beroende av CSM-tillgänglighet. Välkomstflöden, installationsguider och första-vinst-tutorials som kan skalas till hela din kundbas.
Användningsområde: Skapa automatiserade onboardingsekvenser som guidar varje ny kund genom den första konfigurationen och de första viktiga stegen.
Produktfunktionsutbildning
Varje lansering av en ny funktion kräver kundutbildning. Instruktionsvideor som förklarar nya möjligheter, visar arbetsflöden och ökar användningen – levererade tillsammans med funktionen, inte månader senare.
Användningsområde: Skapa funktionslanseringsvideor för varje release, inbäddade direkt i versionsanteckningar och meddelanden i appen.
Innehåll i hjälpcenter
Video besvarar de frågor som text har svårt att förklara. Förvandla dina mest visade hjälpartiklar till visuella genomgångar som minskar förvirring och avlastar supporten.
Användningsfall: Gör om de 20 vanligaste supportärendena till videotutorials och minska antalet ärenden inom just de områdena.
Global kundsupport
Dina kunder talar dussintals språk. Ditt supportinnehåll bör göra det också. Anpassa hela din kunskapsbas för globala kunder utan separat produktion för varje marknad.
Användningsområde: Översätt hela ditt onboarding-bibliotek till 10 språk och betjäna internationella kundsegment utan att behöva anställa fler medarbetare i kundsupportteamet.
Verifierad metod: AI Smart Ventures utbildade över 10 000 personer på mer än 170 språk med hjälp av skalbart videoinnehåll.
Personliga kundkontaktpunkter
Personlig kontakt i stor skala. Personliga videomeddelanden för förnyelser, QBR:er, funktionsrekommendationer och uppföljningar – utan att spela in enskilda videor för varje kund.
Användningsområde: Skapa personliga förnyelsevideor som tar upp varje kunds specifika användning och framgångsmått.
Verifierat resultat: Videoimagem uppnådde 3x högre engagemang med personlig video och producerade över 50 000 personliga videor för företagskunder.
Customer Success Enablement
Ge ditt CS-team konsekvent budskap och tydliga samtalsmanus. Utbildningsmaterial som säkerställer att varje CSM ger samma höga kvalitet i sin rådgivning, oavsett erfarenhet.
Användningsområde: Bygg ett bibliotek för CSM-aktivering som täcker invändningshantering, funktionspositionering och expansionssamtal.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:
Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är kundonboardingvideor?
Onboardingvideor för kunder är utbildande innehåll som hjälper nya kunder att komma igång med din produkt. De kan innehålla välkomstmeddelanden, installationsguider, genomgångar av funktioner och bästa praxis-guider. HeyGen gör det möjligt för kundframgångsteam att skapa professionella onboardingvideor med AI-avatarer och röstsyntes – utan kameror, studios eller produktionsförseningar – så att du kan skala kundutbildningen i takt med kundtillväxten.
Hur skapar jag produkttutorials utan skärminspelning?
Skriv ditt handledningsmanus eller låt HeyGens AI-manusgenerator skapa ett utifrån din funktionsbeskrivning. Välj en AI-avatar som presentatör, lägg till visuella element eller callouts och generera din video. För produktdemonstrationer av gränssnitt kan du lägga in skärmdumpar eller skärminspelningar tillsammans med din avatarpresentatör. Resultatet blir ett välpolerat handledningsinnehåll utan manuella skärminspelningar och tidskrävande redigering.
Kan jag uppdatera videor när vårt produktgränssnitt ändras?
Ja – det här är en av HeyGens största fördelar för kundframgångsteam. När gränssnittet i din produkt ändras uppdaterar du bara manuset så att det speglar den nya UI:n och skapar om videon. Inga nya inspelningar, ingen samordning med produktionsteam. Ditt utbildningsinnehåll för kunder hålls uppdaterat i takt med din produktroadmap, inte månader efter.
Hur fungerar flerspråkig kundsupport?
Skapa ditt kundinnehåll en gång på ditt primära språk. Använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att generera versioner på valfritt av över 175 språk som stöds. Översättningen inkluderar röstkloning (så att din presentatör låter naturlig på varje språk) och läppsynk (så att munrörelserna stämmer). Dina japanska, tyska och spanska kunder får alla samma kvalitativa onboardingupplevelse.
Kan jag anpassa videor för enskilda kunder?
Ja. HeyGen stöder dynamisk personalisering med variabelfält för kundnamn, företagsnamn, användningsdata och egna detaljer. Skapa en mall och generera sedan tusentals personliga versioner för onboarding, förnyelseutskick, QBR:er eller viktiga framgångsmilstolpar. Videoimagem skapade över 50 000 personliga videor med den här metoden och uppnådde 3x högre engagemang.
Hur bäddar jag in videor i vårt hjälpcenter eller kunskapsdatabas?
HeyGen exporterar standardiserade MP4-videofiler och tillhandahåller inbäddningskoder som fungerar med alla plattformar för hjälpcenter – Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion eller din egen kunskapsbas. Ladda upp videor direkt eller bädda in via länk. Ditt utbildningsinnehåll för kunder finns där kunderna redan letar efter hjälp.
Kommer videoinnehåll faktiskt att minska supportärenden?
Videogenomgångar presterar konsekvent bättre än text för avancerad produktvägledning. Kunderna minns mer, slutför uppgifter snabbare och ställer färre följdfrågor. Nyckeln är att hålla innehållet uppdaterat – något HeyGen möjliggör genom att göra uppdateringar omedelbara i stället för att kräva fullständiga nyinspelningar. Team rapporterar en tydlig minskning av supportärenden inom områden som täcks av videotutorials.
Hur behåller jag en jämn kvalitet i allt kundinnehåll?
HeyGens varumärkessats samlar din visuella identitet – godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarval. Välj en konsekvent presentatörsavatar och röst för allt kundnära innehåll. Oavsett om du skapar onboardingflöden, funktionsgenomgångar eller hjälpdokumentation håller varje video automatiskt en professionell varumärkesnivå.
Kan flera personer i mitt CS-team skapa innehåll?
Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där customer success managers, enablement-specialister och support operations kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända varumärkeselement och mallar är tillgängliga för alla. Administratörskontroller säkerställer konsekvens samtidigt som de gör det möjligt för ditt team att skapa i stor skala.
Hur snabbt kan jag skapa kundutbildningsvideor?
De flesta instruktions- och onboardingvideor skapas på några minuter. Advantive rapporterade 50 % kortare tid för innehållsskapande, där produktion av voice-over gick från dagar till 2–3 timmar. Skiftet från traditionella produktionstider (veckor) till leverans samma dag innebär att ditt kundinnehåll kan publiceras samtidigt som produktlanseringar.
Vilka typer av customer success-innehåll kan jag skapa?
HeyGen stöder i princip alla typer av kundnära videoformat: onboardingsekvenser, funktionsguider, produktgenomgångar, hjälpdokumentation, lanseringsmeddelanden, personliga utskick, QBR-sammanfattningar, kommunikation inför förnyelse, firande av framgångsmilstolpar och kundutbildningskurser. Om du kan skriva manuset kan HeyGen skapa videon – på vilket språk som helst.
Är mitt kundinnehåll säkert?
HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och följer GDPR. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För kundframgångsteam som hanterar känslig produktinformation eller kunddata i personliga videor erbjuder HeyGen säkerhetsfunktioner för företag, inklusive SSO-integration och centraliserad åtkomsthantering.
