Välkommen till din AI-videoguide för småföretag

Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Den goda nyheten? Med HeyGen kan du enkelt skapa, översätta och återanvända videor som ser professionella ut – utan de höga kostnaderna eller långa ledtiderna som traditionell produktion innebär.

Den här guiden är framtagen särskilt för småföretagare och entreprenörer som vill bygga sina varumärken, nå nya kunder och skala upp sin innehållsproduktion. Du får lära dig hur du snabbt går från idé till färdig video. Inga kameror, studios eller personer framför kameran behövs!

Missa inte den praktiska övningen i att skapa video i avsnittet Skapa din första video. Den är gjord för att hjälpa dig att lära dig genom att göra och snabbt komma in i arbetet.

Viktigaste användningsområdena: så använder småföretag HeyGen

HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för proffs som behöver arbeta snabbt, skala upp innehåll och driva resultat utan att tumma på kvaliteten. Från flerspråkiga kurser till annonser i sociala medier – så här använder småföretag och entreprenörer av många slag HeyGen för att skapa videor med stor effekt i stor skala.