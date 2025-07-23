Välkommen till din AI-videoguide för småföretag
Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Den goda nyheten? Med HeyGen kan du enkelt skapa, översätta och återanvända videor som ser professionella ut – utan de höga kostnaderna eller långa ledtiderna som traditionell produktion innebär.
Den här guiden är framtagen särskilt för småföretagare och entreprenörer som vill bygga sina varumärken, nå nya kunder och skala upp sin innehållsproduktion. Du får lära dig hur du snabbt går från idé till färdig video. Inga kameror, studios eller personer framför kameran behövs!
Missa inte den praktiska övningen i att skapa video i avsnittet Skapa din första video. Den är gjord för att hjälpa dig att lära dig genom att göra och snabbt komma in i arbetet.
Viktigaste användningsområdena: så använder småföretag HeyGen
HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för proffs som behöver arbeta snabbt, skala upp innehåll och driva resultat utan att tumma på kvaliteten. Från flerspråkiga kurser till annonser i sociala medier – så här använder småföretag och entreprenörer av många slag HeyGen för att skapa videor med stor effekt i stor skala.
Utbildningskurser
Perfekt för: lärare, konsulter, coacher, hälso- och wellnessproffs, produktutbildning
- Hur Happy Cats onlineutbildare och kattbeteendeexpert Anneleen Bru nådde nya globala målgrupper med HeyGen-avatarer och översättning
- Hur kampsportinstruktören Kung Fu Kendra kraftigt minskade sina timmar för videoproduktion samtidigt som hon nådde en ny global publik med HeyGen-avatarer och översättning
Videoannonser
Perfekt för: marknadsföring av varumärken, företag eller tjänster
- Hur Ask The Agent ökade antalet nya kundleads genom att bygga förtroende och lyfta fram fastighetsmäklares personliga varumärken i stor skala
- Hur rhinestonekonstnären Crystal Ninja använde AI-video för att lansera en butik, en e-handelssajt, en VIP-utbildningshub och evenemang
Videor för sociala influencers
Perfekt för företag som är beroende av socialt bevis: produktbaserade företag (hudvård, inredning osv.), tjänstebaserade företag (fastigheter, coacher, konsulter) samt nischade eller passionerade företag (husdjursvarumärken, miljömedvetna företag)
- Hur kampsportsinstruktören Kung Fu Kendra utökade räckvidden för sina kurser med flerspråkig marknadsföring i sociala medier
- Hur Reply.io ökade sin vd:s närvaro på TikTok med hans hyperrealistiska HeyGen-avatar
Varför video är avgörande för småföretags tillväxt i dag
Utmaningen
- Att anställa ett team eller lägga ut videoproduktion på entreprenad är för dyrt och tidskrävande
- Att filma dig själv tar timmar som du skulle kunna lägga på att driva ditt företag
- Du behöver innehåll som fungerar i flera kanaler och på flera språk, inte bara ett
Vad AI-video möjliggör
Hastighet, skalbarhet och kostnadsbesparingar
Tidslinjen för produktion av videokurser minskad från 4 veckor till 15 minuter per video av Anneleen Bru, kattbeteendeexpert och onlineutbildare på Happy Cats
Lokalisering
Marknadsföring och kurser på över 6 språk erbjuds av Kung Fu Kendra genom att använda HeyGens översättningsfunktioner
Personalisering
Hundratals fastighetsmäklare hos Ask The Agent skapade betydligt fler nya kundmöjligheter genom att producera personliga varumärkesvideor med HeyGen-avatarer
Vill du fördjupa dig mer?
→ AI-videomarknadsföringsstrategi e-bok
→ 5 sätt att använda din marknadsföringsbudget mer effektivt e-bok
Skapa din första AI-video
Introduktion
Ny på video eller testar du HeyGen för första gången? Det här fixar du. I det här avsnittet går vi igenom varje steg så att du snabbt kan skapa en riktigt bra video.
Utbildningskurs
Bäst för guider eller genomgångar som kräver skärminspelningar eller andra visuella inslag
Gillar du att lära dig genom att se det i praktiken?
Välj en videotyp ovan för att öppna en färdig mall i HeyGen och följ med steg för steg.
Överpresterare?
Vi älskar det! Hoppa vidare till Steg 4: Välj rätt AI-avatar som talesperson och skapa din egen AI-avatar – din digitala tvilling och framtida videostjärna.
Är du inte redo att sätta igång än?
Ingen stress. Skumma igenom stegen nu och kom tillbaka till hela guiden när du är redo.
Redo att komma igång? Börja med den här 2-minutersrundturen av HeyGens AI Studio Editor, och sedan sätter vi igång på riktigt!
För mer information, besök våra instruktionsvideor att följa steg för steg
→ HeyGen Academy: 101
bred översikt över alla HeyGen-funktioner
→ HeyGen Academy: AI Studio
fördjupning i videoredigering
Steg 1: Konfigurera din HeyGen-arbetsyta för skalning
Smarta entreprenörer börjar inte från noll varje gång – de bygger system som kan skalas upp.
Med HeyGen är det enkelt att hålla dina videor i linje med ditt varumärke genom att skapa ett Brand Kit som automatiskt använder dina typsnitt, färger, logotyper och övriga tillgångar.
Klistra bara in ditt företags URL för att komma igång, eller ladda upp dina varumärkeselement manuellt.
Har du bråttom? Inga problem. Du kan alltid komma tillbaka och slutföra det här steget senare.
Proffstips
När din Brand Kit är utrustad med ditt varumärkes färger kan du enkelt uppdatera de flesta HeyGen mallar så att de matchar. Byt bara till dina färger så att varje video följer din grafiska profil, eller klicka på knappen Blanda färger för att låta HeyGen byta dem automatiskt.
Steg 2: Sätt din strategi
Innan du sätter igång med att skapa video, ta en stund för att tydliggöra ditt affärsmål, målgrupp, plattform och budskap. Det hjälper dig att skapa videor som inte bara ser bra ut, utan också fungerar för din lönsamhet.
Affärsmål
Vad vill du att den här videon ska åstadkomma för ditt företag?
Exempel: öka försäljningen, förklara din tjänst, utbilda kunder, öka engagemanget, bygga trovärdighet
Målgrupp
Vem är den här videon till för? Vad bryr de sig om, och var befinner de sig i sin resa med ditt företag?
Exempel: förstagångsbesökare på din webbsida, återkommande kunder som behöver hjälp med din produkt, gör-det-självare som följer dig på Instagram
Primär distributionskanal
Var kommer människor att se den här videon?
Exempel: Instagram Reels, YouTube, Shopify-landningssida, e-postnyhetsbrev, Facebook-annonser
Budskap eller hook
Vilket problem löser du och hur fångar du uppmärksamheten under de första sekunderna?
Exempel: ”Har du någonsin undrat varför du inte ser resultat efter ett tufft träningspass?” eller ”Letar du efter din drömfastighet men vet inte var du ska börja?”
Proffstips
Vill du ha en second opinion på din strategi? Gå till ChatGPT, Claude eller något annat verktyg du föredrar och skriv in följande prompt:
”Jag planerar en marknadsföringskampanj med video för [product/service]. Mitt mål är [goal], min målgrupp är [audience], jag kommer att distribuera den på [channel] och det centrala budskapet eller hooken är: [hook]. Kan du ge mig feedback på hur tydligt och effektivt detta är och föreslå eventuella förbättringar?”
Utforska fler manusmallar och tips
→ Videoreklam
→ Sociala influencervideor
→ Instruktionsvideor
→ Produktgenomgångar
Fördjupa dig i manusarbete
Steg 3: Skriv ditt manus
Ditt manus är ryggraden i en bra videoreklam eller en tydlig och effektiv lärandeupplevelse.
För en reklamvideo eller annons, så här får du den att göra skillnad:
- Börja med en stark hook (de första 3–5 sekunderna är viktigast) som visar en vanlig utmaning eller ett tydligt värdeerbjudande.
- Avsluta med en tydlig CTA (call to action), till exempel att hänvisa till din webbsida, ett nytt erbjudande osv.
- Använd enkel, vardaglig svenska, och tala direkt och tydligt till din målgrupp.
För en utbildningsvideo, så här gör du för att få till det:
- Börja med sammanhang och relevans till exempel ett scenario, en fråga eller en vanlig utmaning som visar varför ämnet är viktigt. Det skapar motivation och engagemang hos deltagarna.
- Håll det strukturerat och fokuserat, genom att dela upp innehållet i logiska, lättföljda steg med ett tydligt och jämnt tempo.
- Använd ett enkelt, vardagligt språk, tala direkt och tydligt till den som lär sig.
- Förstärk de viktigaste insikterna och nästa steg genom att avsluta med en enkel sammanfattning, en uppmaning att reflektera över eller tillämpa det du lärt dig, eller en tydlig hänvisning till nästa modul eller resurs.
Proffstips
Vill du komma igång snabbare? Kolla in sidan med bästa praxis nedan för vägledning om hur du kan använda verktyg som ChatGPT för att skriva ditt manus.
Är du fortfarande osäker på var du ska börja? Här är några exempelupplägg som inspiration.
Om du följer med i HeyGen är de här manusen redan inbyggda i din mall.
Kom åt mallar som innehåller dessa manus här:
Utforska manusmallar och fler tips för populära typer av marknadsföringsvideo
→ Videoreklam
→ Videor för sociala medier
→ Instruktionsvideor
→ Produktgenomgångar
Fördjupa dig i manusarbete
Best practice: skriv manus bättre och snabbare med AI
Att driva ett företag innebär att du har många roller, så varför inte låta AI hjälpa dig att skriva dina videomanus snabbare och mer effektivt? Verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini kan hjälpa dig att få manus av hög kvalitet på några minuter i stället för timmar. Så här får du ut mesta möjliga av dem.
Steg 1: Börja med en tydlig prompt
- Berätta för AI:n vilken typ av video du skapar och vad du vill att den ska göra för ditt företag. Ta med detaljer som:
- Typ av video (t.ex. utbildningskursmodul, annons i sociala medier osv.)
- Vem den är till för (t.ex. nya kunder, nyhetsbrevsprenumeranter)
- Vad du vill att videon ska uppnå (t.ex. driva registreringar, besvara vanliga frågor, lyfta fram ditt varumärke)
- Tonen eller rösten (t.ex. vänlig, expert, rolig)
Exempelprompt:
”Skriv ett 60 sekunder långt videomanus för en lyxig bostadsannons som riktar sig till köpare som bor på annan ort. Tonen ska vara trygg och professionell. Avsluta med en uppmaning att boka en virtuell visning.”
Steg 2: Lägg till viktiga punkter
Vill du ha ett mer träffsäkert manus som följer din tonalitet? Lägg till några snabba punktlistor om vad du vill lyfta fram.
Exempel:
- Produkt-/tjänstenamn
- Viktig värdeproposition eller funktion
- Uppmaning till handling
Exempelprompt:
"Ta med de här punkterna: 123 Bayview Drive är en nyrenoverad bostad med 4 sovrum och 3 badrum, havsutsikt och ett kök för hemmakockar. Perfekt för distansarbetare som flyttar till kusten. CTA: Boka en privat visning redan i dag."
Steg 3: Be om rätt format
Berätta för AI:n hur du kommer att leverera videon. Det hjälper till att forma ton och stil.
Exempel:
- Ett muntligt manus framfört av grundaren
- Kommer att distribueras på Instagram Reels
- En avslappnad, mänsklig ton
Exempelprompt:
”Skriv detta som ett muntligt manus som levereras av min AI-avatar för Instagram Reels. Håll det vänligt, tydligt och engagerande.”
Steg 4: Granska och justera
Klistra in manus i HeyGen, förhandsgranska det med din avatar och lyssna. Låter det som du? Om inte, justera det med uppföljande prompts som:
- Gör den mer samtalsvänlig
- Lägg till en krok som fångar uppmärksamheten under de första 3 sekunderna
- Gör om det här till en kortare version på 30 sekunder för sociala medier
- Ta med en snabb statistik om området
- Testa tre varianter av den avslutande CTA:n
Fördjupa dig i manusarbete
→ Så skriver du vinnande videomanus med AI: en modern marknadsförares guide (e-bok)
Steg 4: Välj rätt AI-avatar
Din talesperson sätter tonen. Välj en färdig Public Avatar, skapa en Custom Avatar som passar ditt varumärke, eller skapa din digitala tvilling på några minuter med HeyGens Hyper Realistic Avatar-funktion för en extra personlig känsla!
HeyGen erbjuder flera alternativ för att skapa Custom Avatars. Klicka på länkarna nedan för att fördjupa dig i detaljerna.
Typ av avatar
Du behöver
Du får
Bäst för
2–5 minuters träningsvideo
Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo
Hyperrealistisk digital tvilling
10–15 foton
Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk
Realistisk digital tvilling
Textprompt
Helt AI-genererat utseende, rörelser, röst och läppsynk
Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar
Avatar IV (ny!)
1 foto
Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att genereras.
<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik
Best practice: skapa den perfekta anpassade avataren
Redo att skapa en professionell, naturtrogen avatar med oändliga anpassningsmöjligheter? Utforska resurserna nedan för tips, best practices och en snabb översikt över vad du behöver för att komma igång.
När du skapar en Custom Avatar, kom ihåg: kvalitet in = kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.
Allt som finns med i din träningsvideo för Hyper Realistic Avatar – från gester till ansiktsuttryck och röstläge – kommer att återspeglas i slutresultatet.
Typ av avatar
Du behöver
Best practice
2–5 minuters träningsvideo
10–15 foton
Skapa avatar
Textprompt
Om du är ny på att skriva prompts kan du ta en titt på våra bästa metoder för prompts
Avatar IV (ny!)
1 foto
1 foto som bara visar motivet, med bra belysning och hög upplösning
Proffstips
Använd HeyGens Generating Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Vill du fördjupa dig mer?
→ Steg-för-steg-guide för att skapa hyperrealistiska avatarer
Best practices: skapa anpassade AI-röster av hög kvalitet
HeyGen har ett stort bibliotek med AI-genererade standardröster på över 175 språk, dialekter och känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något helt eget. Nedan ser du tre sätt att skapa egna anpassade röster.
Anpassad rösttyp
Skapandemetod
Resultat
Bäst för
Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar
eller
Realistisk röstklon baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.
En röstklon som låter precis som du
Textprompt som anger attribut (ålder, accent, kön, ton, tonhöjd, känsla)
Fullt AI-genererad röst baserad på en prompt.
En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster
Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistisk röstklon tränad på din riktiga röst och dina intonationer. Finjusteringskontroller varierar mellan tjänster. Ett bra alternativ för en digital tvilling, men kräver oftast en extra kostnad.
En röstklon som låter precis som du
För bästa röstkvalitet ska du börja med bra källjud. Så här får du en riktigt bra inspelning:
• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen
• Spela in i en tyst, störningsfri miljö
• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslomässigt uttryck
• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)
Vill du fördjupa dig mer?
→ Ultimat guide till hyperrealistisk anpassad röstkloning
Best practice: så skriver du bättre prompts
Prompting är metoden att noggrant formulera och iterera textinstruktioner (kallade prompts) som används för att styra AI-verktyg att skapa innehåll från grunden, till exempel bilder, rörelse eller ljud.
Prompting är en kraftfull färdighet för alla som skapar med AI. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa effektfulla videor där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att testa dig fram och förbättra steg för steg.
Funktion
Funktion
Använd det till
Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel
Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck
Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)
Skapa anpassade röster
Bästa arbetssätt för promptar
Var specifik
Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.
Börja med strukturen
Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.
Inkludera sammanhang och avsikt
Låt AI:n veta syftet: är det för en produktdemo, en annons i sociala medier eller en guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.
Använd beskrivande språk
Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).
Iterera och förbättra
Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge betydligt bättre resultat i alla medietyper!
Best practice för prompts kan variera lite beroende på vad du skapar
Utforska resurserna nedan för att fördjupa dig i varje typ och få ut så mycket som möjligt av dina prompts!
Steg 5: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio
Nu när ditt manus och din avatar är klara är det dags att väcka ditt budskap till liv i HeyGens AI Studio-redigerare, där du enkelt kan anpassa, förbättra och finslipa varje del av din video – ingen redigeringsvana krävs!
- Designa dina scener på några minuter med Brand Kit eller mallarna som du skapade i steg 1.
- Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med animationer.
- Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-roll-video, helt royaltyfri.
- Använd Premium Scene Transitions för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck.
- Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
- Översätt dina videor för att nå globala elever, kollegor och målgrupper
Proffstips
Skapa och A/B-testa flera versioner av dina videor för att förbättra prestanda, driva resultat och öka konverteringar.
Redo att redigera som ett proffs?
→ HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom HeyGens redigeringsfunktioner
Best practice: justera uttal, känslor och intonation
Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera voiceovers för en naturlig, träffsäker återgivning som känns verklighetstrogen.
Funktion
Funktion
Använd det till
Lägg in pauser och justera uttalet för specifika ord direkt i manuspanelen
Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt vilken avatar som helst leverera det med sin egen röst
Forma känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck
Utöka omfånget för din anpassade röst genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation
Vill du se det i praktiken?
Strategier för att skala upp din påverkan
Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper, hjälper de här avancerade bästa metoderna och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.
Nå en global publik med översättning
Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.
Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).
Användare med Enterprise- och Team-planer kan också redigera översatta manus direkt med hjälp av vår Proofread-funktion.
Behöver du inspiration? Kolla in hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader.
Stöd förändringsledning med flexibel, uppdateringsbar content
Förändring är konstant och ditt utbildningsmaterial måste hänga med. Oavsett om du uppdaterar en hel kursmodul eller bara en enskild utbildningsvideo kan traditionell innehållsproduktion med nya inspelningar och redigering göra även en liten ändring till ett stort arbete.
Med HeyGen tar det minuter, inte dagar, att uppdatera videor. Byt ut manus, redigera text, ändra visuellt innehåll och skapa nya versioner med bara några få klick. Inga fler flaskhalsar. Bara snabb, flexibel video som hjälper dina deltagare att anpassa sig lika snabbt som din organisation rör sig. Läs mer om hur du kan använda HeyGen för förändringsledning.
Personalisera i stor skala
Lägg till en personlig touch i dina e-postkampanjer, din säljkommunikation eller kundsupport med personliga videor. Genom att använda dynamiska element, som tittarens namn eller information anpassad efter deras intressen, kan du skapa en unik och mer engagerande upplevelse för varje person.
Interaktiv avatar
Oavsett om det gäller försäljning, kundsupport eller utbildning, Interactive Avatars förvandlar envägsvideor till dynamiska, tvåvägskonversationer. Det är ett effektivt sätt att öka engagemanget, skapa mer personliga upplevelser och driva handling.
Behöver du inspiration? Se hur getitAI ökar e‑handelsförsäljningen med live, personliga shoppingupplevelser.
Användningsområde 1: utbildningskurser
Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper, hjälper de här avancerade bästa metoderna och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.
Kundberättelser och exempel
Happy Cats onlineutbildare skalade kursproduktionen med avatarer
Kung Fu Kendra minskade tiden för videoproduktion och nådde en global publik
HeyGen Academy: följ med-kurs i AI Studio på video
Perfekt för
Lärare, konsulter, coacher, hälso- och wellnessproffs, produktutbildning
Best practice
Dela upp innehållet i lättsmälta delar
Håll varje lektion kort och fokuserad, helst 3 till 7 minuter, så att det blir lättare för din målgrupp att följa, återkomma till och komma ihåg innehållet.
Gör ditt manus tydligt och samtalstonat
Undervisa inte bara –skapa kontakt. Använd vardagligt språk, förenkla tekniska termer och väck idéer till liv med berättelser eller exempel från verkligheten.
Var medveten i ditt val av visuellt innehåll
Använd avatarpresentatörer tillsammans med skärminspelningar, demovideor eller kompletterande grafik för att göra ditt innehåll mer dynamiskt och lättare att förstå.
Lägg till lätt interaktivitet
Uppmuntra engagemang med snabba kunskapskontroller, reflektionsprompter eller enkla övningar. Även ett quiz med en enda fråga kan öka hur mycket som fastnar.
Uppdatera enkelt när du växer
Använd HeyGen för att uppdatera och fräscha upp innehåll baserat på feedback eller produktuppdateringar, utan att behöva spela in allting på nytt från början.
Viktigaste funktionerna
- Animationer: lägg till animerad text eller visuella element för att lyfta fram viktiga steg, förstärka inlärningen och hålla tittarna engagerade.
- Mallar: effektivisera skapandet och håll allt enhetligt. Glöm inte att du kan anpassa HeyGens standardmallar med ditt varumärkes färger!
- Generate Looks: använd textprompter för att anpassa din avatarinstruktörs klädsel, miljö eller pose efter ämnet eller målgruppen
Proffstips
Om din instruktionsvideo behöver extra visuellt material som skärminspelningar, se till att det stämmer överens med ditt manus. Börja med att skriva manuset, använd sedan förhandsgranskningsknappen för att spela upp ljudet medan du spelar in skärmen i synk med berättarrösten för bästa tajming.
Redo att gå djupare?
→ Fördjupa dig med vår praktiska guide för L&D-proffs e-bok
→ Besök vår steg-för-steg-guide för att skapa engagerande utbildningskurser
Användningsfall 2: videoannonser
Kundberättelser och exempel
Ask The Agent byggde förtroende och ökade inflödet av nya kundleads
AI-video hjälpte Crystal Ninja att lansera detaljhandel, e-handel, utbildning och evenemang
Författaren Jason Felts marknadsförde sin bok med avatarvideor
Perfekt för
marknadsföring av varumärken, företag eller tjänster
Best practice
- Håll videor korta. Sikta på under 60 sekunder för att behålla uppmärksamheten och öka chansen att din målgrupp tittar klart.
- Börja med värdet. Dela ditt viktigaste budskap eller din främsta fördel direkt. Vänta inte till slutet med att berätta vad mottagaren får ut av det.
- Anpassa ditt budskap efter ditt mål.Justera videons stil, längd och uppmaning till handling utifrån var den ska visas, oavsett om det är en Instagram Reel, en webbsidas landningssida eller ett kundmejl.
- Tänk mobil först. De flesta kommer att titta i sina mobiler, så håll bildutsnittet tajt, tempot högt och det visuella lätt att följa.
- Få dina klipp att sticka ut. Använd enkla textanimationer, produktbilder eller kundexempel för att undvika att din video känns platt eller statisk.
- Testa och förbättra över tidProva olika versioner av din hook, ditt budskap eller din CTA för att se vad som ger flest klick, samtal eller köp – och gör sedan mer av det som fungerar.
Viktigaste funktionerna
- Produktplacering: lägg till fysiska produkter i dina videor med ett klick.
- Skapa utseenden: gör din avatar mer dynamisk genom att ändra pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Proffstips
Här är en beprövad manusstruktur från sociala medier-producenten George ”GG” Gossland på Favoured:
- Hook – Något visuellt märkligt eller oväntat.
- Problem – Vilka utmaningar står din tittare inför?
- Lösning – Hur minskar produkten eller tjänsten de här utmaningarna?
- USP:er – alltså ”unique selling point”. Visa de funktioner som sticker ut!
- CTA – Ge alltid tittarna något att göra härnäst.
Redo att ta nästa steg?
→ Titta på en steg-för-steg-guide för att skapa videoreklam
→ Fördjupa dig i HeyGens e-bok ”5 sätt att förbättra dina videoannonser och deras resultat”
Användningsfall 3: video för sociala influencers
Kundberättelser och exempel
2 Hur kampsportsinstruktören Kung Fu Kendra utökade räckvidden för sina kurser med flerspråkig marknadsföring i sociala medier
Så ökade Reply.io sin vd:s närvaro på TikTok med hans HeyGen-avatar
Favoured skalar upp UGC-innehåll 6 gånger med HeyGen för att öka både volym och kvalitet
Perfekt för
Företag som är beroende av socialt bevis, inklusive: produktbaserade företag (hudvård, inredning etc.), tjänstebaserade företag (fastigheter, coacher, konsulter) samt nischade eller passionsdrivna företag (husdjursvarumärken, miljömedvetna företag).
Best practice
- Fånga tittarnas intresse direkt.Sikta på att väcka uppmärksamhet under de första 1–2 sekunderna med rörelse, tydlig text eller en visuellt stark bild.
- Designa för tyst autouppspelning. Använd textning, textöverlägg och visuell berättelse eftersom många tittar utan ljud.
- Håll det kort. Mindre är mer. Satsa på under 15–30 sekunder på TikTok, Instagram Reels eller YouTube Shorts. Justera hastigheten på ditt manus med hjälp av avancerade röstinställningar.
- Anpassa det för flödet. Använd vertikalt (9:16) eller kvadratiskt format beroende på plattform. Undvik liggande format om du inte publicerar på YouTube.
- Börja med ”aha-upplevelsen”.Lyft fram förändringen, nyttan eller den känslomässiga vinsten tidigt, inte bara produktens funktioner.
- Få det att se naturligt ut.Använd plattformstrender, snabbare klippning i creator-stil eller UGC-avatarer för att smälta in i flödet.
Viktigaste funktionerna
- UGC-avatarer: bläddra bland hundratals AI-genererade stockavatarer med en autentisk content creator-känsla.
- Textning: se till att ditt budskap går fram, även när ljudet är avstängt.
Proffstips
Här är en effektiv innehållsstruktur som används av ledande kreatörer på TikTok, Reels och Shorts:
- Scrollstoppande visuellt innehåll: inled med fet text, rörelse eller en oväntad visuell effekt som stoppar scrollandet
- Relaterbart ögonblick: spegla en verklig utmaning eller en ”det där har jag också varit med om”-situation för att skapa en omedelbar kontakt
- Förändring eller resultat: visa värdet av din produkt i praktiken
- Skaparens perspektiv: använd voiceover eller text på skärmen för att berätta med en personlig, autentisk ton
- Enkel CTA: gör nästa steg tydligt (”Prova det här”, ”titta mer” eller ”besök webbsidan”).
Redo att fördjupa dig ännu mer?
→ Titta på en steg-för-steg-guide för att skapa sociala influencer-videor
→ Fördjupa dig i HeyGens e-bok 5 sätt att förbättra dina videoannonser och deras resultat