Skala upp kundvideoproduktionen utan att skala upp ditt team
Annonsmaterial, lokalisering, personliga kampanjer, UGC-innehåll – leverera mer video till fler kunder på fler språk utan att anställa fler redigerare. Gör videoproduktion från en flaskhals till en lönsam affär.
Byråns skalbarhetsproblem
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för text till AI-video.
Din innehållskalender tar aldrig paus. Produktlanseringar behöver video. Sociala kanaler kräver innehåll varje dag. Kampanjer behöver lokalt anpassat material för varje marknad. Men traditionell videoproduktion innebär att boka studios, samordna talanger, vänta i veckor på redigeringar – och spräcka budgeten på en enda inspelning. När innehållet väl är klart har ögonblicket passerat. Dina konkurrenter publicerar video varje dag medan du fortfarande är i förproduktion. Och att be ledningen ställa upp framför kameran? Lycka till med den schemaläggningsmardrömmen.
HeyGen-lösningen
HeyGen gör varje säljare till din toppresterare. Skapa en videomall och generera sedan tusentals personliga versioner – varje med prospektets namn, företag och specifika utmaningar – utan att spela in en enda extra video. Personlig säljbearbetning i automationsskala med engagemanget från 1:1-kontakt. Bygg bibliotek för sales enablement som hålls uppdaterade i takt med att produkterna utvecklas. Onboarda nya säljare med konsekvent budskap. Nå globala prospekt på deras språk. Ge hela ditt team verktygen för att sälja som dina bästa.
Allt byråer behöver för att skala upp kundarbetet
Snabb innehållsproduktion
Sluta byta timmar mot videor. Skapa professionellt kundinnehåll på några minuter – annonser, förklarande videor, innehåll för sociala medier och produktvideor. Ditt team kan fokusera på strategi och kundrelationer medan HeyGen hanterar produktionsvolymen.
• Skapa videor på minuter, inte dagar
• Hantera fler kunder per teammedlem
• Skala upp produktionen utan att öka personalstyrkan
Arbetsflöde för flera klienter
Hantera flera varumärken från en och samma plattform. Varje kund får sitt eget Brand Kit med godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarval. Växla mellan kundprojekt utan att blanda ihop material eller riskera varumärkesförväxling.
• Separata brandkit per kund
• Organiserad projektledning
• Tydlig åtskillnad mellan tillgångar
Kreativ testning i stor skala
Kunder vill ha variationer. Ge dem variationer. Skapa flera versioner av annonsmaterial för A/B-testning – olika ingångar, olika avatarer, olika budskap – utan separata produktioner för varje variant.
• Flera kreativa variationer direkt
• Testa mer, lär dig snabbare
• Inga omtagningar för variationer
Global lokalisering
Har dina kunder internationella expansionsplaner? Anpassa deras innehåll till 175+ språk med röstkloning och läppsynk. En enda originalvideo blir en global kampanj utan separata produktioner för varje marknad.
• Röstkloning bevarar varumärkets röst
• Läppsynk matchar ansiktsrörelser
• En produktion, obegränsade marknader
UGC-inspirerat innehåll
Autentiskt innehåll utan krångel med influencers. Skapa UGC-liknande videor som presterar i sociala kanaler – testimonials, produktreaktioner och avslappnat prat framför kameran – i stor skala och i tid.
• Många olika avataralternativ
• Äkta, avslappnad leverans
• Skala upp utan att samordna skapare
Personliga kampanjer
Gör en video till tusentals personliga versioner för kundkampanjer. Dynamiska variabler lägger in namn, företag och anpassade detaljer. Personlig video som skapar engagemang i den skala kunderna behöver.
• Dynamisk personalisering
• Batchgenerering
• Färdigt material för kampanjer
Från kundbrief till levererat innehåll i 3 steg
Ställ in klienten
Skapa ett varumärkespaket för varje kund med deras godkända tillgångar – färger, typsnitt, logotyper och röstguidelines. När allt är konfigurerat behåller varje video automatiskt varumärkeskonsekvensen.
Skapa i högt tempo
Skriv manus själv eller låt AI skapa dem från kundbriefar. Välj avatarer som matchar kundens varumärke. Skapa videor på några minuter. Behöver du variationer? Skapa flera versioner. Behöver du lokalisering? Översätt med ett klick.
Leverera och fakturera
Exportera i valfritt format – 16:9, 9:16, 1:1 – för alla plattformar. Leverera till kunder snabbare än de förväntat sig. Ta betalt för värdet du skapar, inte för timmarna du lägger ner.
Byggd för alla byråmodeller
Digitala marknadsföringsbyråer
Skala upp innehåll för sociala medier, annonsmaterial och kampanjvideor utan att skala upp ditt team. Leverera mer till varje kund, ta in fler kunder och förbättra dina marginaler.
Användningsområde: Skapa över 50 sociala videor per månad och kund i stället för de 5–10 du kunde producera tidigare.
Verifierat resultat: Vision Creative Labs hjälpte kunder att gå från 1–2 videor per år till 50–60 per dag med HeyGen.
Kreativa byråer
Skapa konceptvarianter, pitchvideor och kampanjinnehåll i samma takt som idéerna uppstår. Testa fler kreativa inriktningar utan produktionsbegränsningar som hämmar utforskandet.
Användningsområde: Skapa 20 kreativa varianter för kundgranskning på samma tid som det tidigare tog att producera 2.
Översättningsbyråer
Gör lokalisering från en kostnadspost till en intäktskälla. Översätt kunders videoinnehåll till 175+ språk med röstkloning och läppsynk – snabbare och billigare än traditionell dubbning.
Användningsområde: Lokalisera kundkampanjer till 15 språk på några timmar i stället för veckor.
Verifierat resultat: Attention Grabbing Media minskade produktionstiden från 3 dagar till några timmar samtidigt som de expanderade till över 10 nya språk.
Videoproduktionsbolag
Lägg till AI-driven produktion som en tjänst i ditt erbjudande. Ge kunderna snabbare leveranser, fler variationer och global lokalisering tillsammans med din traditionella produktionskapacitet.
Användningsområde: Erbjud paket för ”snabbt innehåll” för sociala medier och digitala kanaler, parallellt med premiumtjänster inom traditionell produktion.
Performance marketingbyråer
Kreativ testning kräver stor kreativ volym. Skapa annonsvarianter i stor skala så att du kan testa mer, lära dig snabbare och optimera kundkampanjer med data från faktisk prestanda.
Användningsfall: producera 100 annonsvarianter för kreativ testning över plattformar, målgrupper och budskap.
Verifierat resultat: Videoimagem skapade över 50 000 personliga videor för AB InBev med 3x högre engagemang.
Byråer för personalisering
Leverera personliga videokampanjer i stor skala. Dynamisk personalisering med namn, företag och anpassade detaljer – tusentals unika videor från en enda mall.
Användningsområde: Skapa personliga videokampanjer för kundernas ABM-program med tusentals målgrupper.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:
Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.
Har du frågor? Vi har svaren
Hur använder byråer HeyGen för att skala upp videoproduktionen?
Byråer använder HeyGen för att mångdubbla sin produktionskapacitet utan att anställa. I stället för att byta tid mot videor skapar team innehåll på några minuter – annonser, sociala videor, lokalisering, personliga kampanjer. Vision Creative Labs gick från att leverera 1–2 videor per kund och år till 50–60 per dag. Ekonomin i byråers videoproduktion förändras i grunden när produktionstiden går från dagar till minuter.
Kan jag hantera flera kundvarumärken i HeyGen?
Ja. HeyGen for Business stöder flera varumärkessatser, där varje sats har sina egna godkända tillgångar – färger, typsnitt, logotyper och avatarval. Växla mellan kundprojekt utan att blanda tillgångar. Varje kunds innehåll följer automatiskt deras varumärkesriktlinjer, vilket minskar tiden för kvalitetskontroll och eliminerar risken för varumärkesförväxling.
Hur hjälper HeyGen till med kreativa tester för kunder?
Skapa flera kreativa varianter direkt. Olika hooks, olika avatarer, olika budskap, olika format – utan separata produktioner för varje version. Byråer rapporterar att de kan testa 10–20 gånger fler kreativa koncept än med traditionell produktion, vilket ger kampanjer som presterar bättre och mer datadriven optimering.
Kan jag lokalisera kundinnehåll till flera språk?
Ja – detta är ett viktigt användningsområde för byråer. Skapa innehåll på huvudspråket och använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att skapa versioner på valfritt av över 175 språk som stöds. Översättningen inkluderar röstkloning och läppsynk. Attention Grabbing Media expanderade till över 10 nya språkområden samtidigt som produktionstiden minskade från 3 dagar till några timmar.
Hur skapar jag UGC-innehåll åt kunder?
Ja. Utöver prospektering driver HeyGen kompletta bibliotek för sales enablement. Skapa produktdemor, videor för konkurrenspositionering, guider för invändningshantering och sammanfattningar av kundcase. När produkter eller budskap ändras uppdaterar du manuset och skapar om videon – ditt bibliotek hålls aktuellt utan nya inspelningar. Team rapporterar betydligt snabbare innehållsuppdateringar jämfört med traditionell videoproduktion.
Kan jag erbjuda personliga videokampanjer till kunder?
Ja. HeyGen stöder dynamisk personalisering med variabelfält för namn, företag och egna detaljer. Skapa en mall och generera tusentals personliga versioner för ABM-kampanjer mot kunder, direktreklam eller säljutskick. Videoimagem skapade över 50 000 personliga videor för AB InBev och uppnådde tredubblad engagemangsgrad.
Hur fungerar prissättning och marginaler för byråer?
HeyGens kreditbaserade modell gör att du kan producera mer innehåll för lägre kostnad än traditionell produktion. De flesta byråer fakturerar kunder utifrån det värde som levereras (producerade videor, lanserade kampanjer, uppnådda resultat) snarare än nedlagd tid. Skillnaden mellan dina HeyGen-kostnader och vad du fakturerar kunden blir din vinstmarginal. Byråer rapporterar tydligt förbättrad lönsamhet jämfört med traditionella produktionsmodeller.
Hur snabbt kan jag leverera innehåll till kunder?
De flesta videor skapas på några minuter. Attention Grabbing Media berättade att de gick från produktionscykler på 3 dagar till bara några timmar. Skiftet från traditionella tidslinjer (veckor) till leverans samma dag förändrar relationen till kunderna – du blir byrån som levererar, inte den som ber om mer tid.
Kan hela mitt team använda HeyGen?
Ja. HeyGen erbjuder visningsspårning och engagemangsanalys så att du vet vilka prospekt som har tittat på dina videor, hur länge de tittade och när. Använd dessa intentdata för att prioritera uppföljningar – prospekt som ser hela din video är troligen mer intresserade än de som inte öppnar den. Integrationen med ditt CRM gör att dessa data kopplas direkt till dina affärsposter.
Vilka typer av kundinnehåll kan jag skapa?
HeyGen stöder i princip alla videoformat som byråer producerar: annonsmaterial, innehåll för sociala medier, produktvideor, explainer-videor, kundberättelser, UGC-liknande innehåll, personliga kampanjer, lokalanpassade versioner, utbildningsvideor och mer. Om dina kunder behöver videoinnehåll kan HeyGen skapa det snabbare än med traditionella metoder.
Hur står det här sig jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell videoproduktion kräver manus, storyboard, talang, utrustning, inspelning och redigering – dagar till veckor per projekt. HeyGen skapar jämförbar kvalitet på några minuter. För en byrå betyder det att kunna hantera 10–50 gånger fler uppdrag med samma team, ta in fler kunder och förbättra marginalerna. De byråer som lyckas i dag är de som har listat ut hur de ska skala upp. HeyGen är sättet de gör det på.
Är klientinnehåll säkert?
HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och följer GDPR. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För säljteam som hanterar känslig information om affärer eller konkurrensmaterial erbjuder HeyGen säkerhetsfunktioner för företag, inklusive SSO-integration och centraliserad åtkomsthantering. Vi tränar inte våra AI-modeller på ditt innehåll.
