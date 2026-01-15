Byggd för alla behov inom produktmarknadsföring

Videor för produktlansering Publicera lanseringsinnehåll på lanseringsdagen. Produktlanseringsvideor som förklarar vad som är nytt, visar värdet och driver användning – skapade på timmar, inte månader. Användningsområde: Skapa ett komplett lanseringsvideopaket (annonsering, demo, FAQ) i tid till produktlanseringen i stället för flera veckor efteråt. Verifierat resultat: Attention Grabbing Media minskade produktionstiden från 3 dagar till några timmar samtidigt som de utökade till över 10 nya språk.

Funktionsnyheter Varje lansering förtjänar video. Skapa innehåll för funktionslanseringar som följer med produkten, bäddas in i versionsanteckningar, delas i sociala medier och distribueras till kunder. Användningsområde: Skapa funktionslanseringsvideor för varje sprintrelease så att kunderna hålls informerade om kontinuerliga förbättringar.

Säljmaterial för säljstöd Ge säljteamet aktuellt, engagerande innehåll. Produktdemonstrationer , förklaringar av användningsfall, konkurrenspositionering – innehåll som hjälper sälj att stänga affärer. Användningsfall: Bygg ett komplett videobibliotek för sales enablement som täcker alla produkter, personas och konkurrenssituationer. Verifierat resultat: Advantive uppnådde en 50 % minskning av tiden för innehållsskapande, och produktion av voice-over gick från dagar till 2–3 timmar.

Produktförklaringar Hjälp kunder att förstå vad din produkt gör och varför den är viktig. Förklarande videor för webbsida, onboarding och kundutbildning. Användningsområde: Skapa produktförklarande videor för varje kundsegment som tar upp deras specifika utmaningar och användningsfall.

Globala produktlanseringar Lansera på alla marknader samtidigt. Anpassa allt go-to-market-innehåll för internationella lanseringar utan separat produktion för varje region. Användningsfall: Översätt hela lanseringspaketet till 15 språk för en global produktlansering. Verifierat resultat: Workday minskade lokaliseringsarbetet från veckor till minuter och producerar innehåll på 10–15 språk per video.