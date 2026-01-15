Leverera produktlanseringsvideor dag ett, inte dag trettio
Funktionslanseringar, produktdemonstrationer, säljstöd, konkurrenspositionering – skapa go-to-market-innehåll som lanseras tillsammans med produkten, uppdateras när produkten förändras och når varje marknad på deras eget språk.
- Uppdatera innehåll direkt när produkter ändras
Problemet med produktmarknadsföring
Glappet i innehåll för produktmarknadsföring
Din produkt skickas nästa vecka. Sälj behöver enablement-material. Marknad behöver lanseringsvideor. Support behöver dokumentation. Och du väntar fortfarande på att produktion ska bli klar med demon du bad om förra månaden. Traditionell video hänger inte med produktens tempo – när innehållet väl är klart har funktionen redan utvecklats vidare. Du tvingas ständigt välja mellan att leverera i tid utan video eller att leverera sent med föråldrat innehåll. Samtidigt lanserar dina globala team med material enbart på engelska eftersom lokalisering lägger på ytterligare en månad på tidslinjen. Produktmarknadsföring blir en flaskhals i stället för en accelerator.
HeyGen-lösningen
HeyGen förvandlar ditt produktmarknadsföringsteam till en innehållsmotor som rör sig i samma takt som produkten. Skriv ditt budskap – eller låt AI skapa det utifrån dina positioning-dokument – välj en AI-avatar och producera professionella produktvideor på några minuter. Lanseringsinnehåll blir klart på lanseringsdagen. Har en funktion ändrats i beta? Uppdatera manuset och skapa om. Global lansering? Översätt till 175+ språk med röstkloning och läppsynk. Bygg ett komplett go-to-market-innehållsbibliotek – lanseringar, demos, enablement, konkurrensmaterial – utan produktionsberoenden som saktar ner din roadmap.
Allt produktmarknadsteam behöver för att lansera snabbare
Helhetslösningar, arbetsflöden och insikter som minskar friktion i planering, genomförande och lansering så att team kan leverera snabbare med färre överlämningar.
Snabbstartsinnehåll
Publicera videoinnehåll samma dag som din produkt lanseras. Skapa produktlanseringar, funktionsdemor och lanseringsvideor på några minuter – inte de veckor som traditionell produktion kräver. Din go-to-market-tidslinje begränsas inte längre av videoproduktion.
• Skapa lanseringsvideor på några minuter
• Inga produktionsberoenden
• Leverera innehåll tillsammans med produkten
Omedelbara innehållsuppdateringar
Produkter utvecklas. Ditt innehåll ska göra det också. När funktioner ändras, priser uppdateras eller budskapet skiftar, uppdatera ditt manus och skapa om. Inga omskrivningar, ingen produktionssamordning – innehåll som håller jämna steg med din produkt.
• Uppdatera manus och återskapa
• Inga omtagningar behövs
• Alltid aktuell kommunikation
Bibliotek för säljstöd
Ge ditt säljteam det innehåll de behöver för att vinna. Produktdemonstrationer, djupgående genomgångar av funktioner, konkurrenspositionering, hantering av invändningar – ett komplett enablement-bibliotek som uppdateras lika snabbt som din produkt.
• Centraliserat innehållsbibliotek
• Enhetlig säljkommunikation
• Uppdatera vid produktförändringar
Global lanseringssupport
Lansera överallt, samtidigt. AI-videoöversättning lokaliserar ditt go-to-market-innehåll till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Din EMEA-lansering väntar inte på att din NA-lansering ska bli klar.
• Röstkloning bevarar varumärkets röst
• Läppsynk matchar ansiktsrörelser
• En källa, global distribution
Videor för funktionslanseringar
Varje funktion förtjänar en ordentlig introduktion. Skapa lanseringsvideor som förklarar vad som är nytt, varför det spelar roll och hur det används – levererade tillsammans med funktionssläppet, inbäddade i release notes och distribuerade i alla kanaler.
• Lanseringsvideor för varje release
• Bädda in i versionsanteckningar
• Multikanalsdistribution
Innehåll för konkurrenspositionering
Ge ditt team videoinnehåll som tydligt positionerar er mot konkurrenterna. Battle cards blir levande med videoförklaringar som säljteamet kan dela och kunderna lätt kan förstå.
• Jämförande konkurrensvideor
• Innehåll till sälj-battlecards
• Kundnära positionering
Från positioneringsdokument till lanseringsvideo i 3 steg
Börja med ditt budskap
Klistra in ditt positioning-dokument, funktionsunderlag eller lanseringsmeddelande. Eller låt AI-manusgeneratorn skapa ett videomanus utifrån din produktbeskrivning. Börja från det som produktmarknadsföringen redan tar fram.
Välj din presentatör
Välj en AI-avatar som representerar ditt varumärke, eller skapa en konsekvent produktambassadör för allt produktinnehåll. Anpassa röst och visuellt uttryck efter dina varumärkesriktlinjer.
Skapa och distribuera
Klicka på skapa. På några minuter har du en professionell produktvideo. Översätt för globala lanseringar med ett klick. Distribuera på webbsida, sociala medier, e-post, säljstödplattformar och i release notes.
Byggd för alla behov inom produktmarknadsföring
Videor för produktlansering
Publicera lanseringsinnehåll på lanseringsdagen. Produktlanseringsvideor som förklarar vad som är nytt, visar värdet och driver användning – skapade på timmar, inte månader.
Användningsområde: Skapa ett komplett lanseringsvideopaket (annonsering, demo, FAQ) i tid till produktlanseringen i stället för flera veckor efteråt.
Verifierat resultat: Attention Grabbing Media minskade produktionstiden från 3 dagar till några timmar samtidigt som de utökade till över 10 nya språk.
Funktionsnyheter
Varje lansering förtjänar video. Skapa innehåll för funktionslanseringar som följer med produkten, bäddas in i versionsanteckningar, delas i sociala medier och distribueras till kunder.
Användningsområde: Skapa funktionslanseringsvideor för varje sprintrelease så att kunderna hålls informerade om kontinuerliga förbättringar.
Säljmaterial för säljstöd
Ge säljteamet aktuellt, engagerande innehåll. Produktdemonstrationer, förklaringar av användningsfall, konkurrenspositionering – innehåll som hjälper sälj att stänga affärer.
Användningsfall: Bygg ett komplett videobibliotek för sales enablement som täcker alla produkter, personas och konkurrenssituationer.
Verifierat resultat: Advantive uppnådde en 50 % minskning av tiden för innehållsskapande, och produktion av voice-over gick från dagar till 2–3 timmar.
Produktförklaringar
Hjälp kunder att förstå vad din produkt gör och varför den är viktig. Förklarande videor för webbsida, onboarding och kundutbildning.
Användningsområde: Skapa produktförklarande videor för varje kundsegment som tar upp deras specifika utmaningar och användningsfall.
Globala produktlanseringar
Lansera på alla marknader samtidigt. Anpassa allt go-to-market-innehåll för internationella lanseringar utan separat produktion för varje region.
Användningsfall: Översätt hela lanseringspaketet till 15 språk för en global produktlansering.
Verifierat resultat: Workday minskade lokaliseringsarbetet från veckor till minuter och producerar innehåll på 10–15 språk per video.
Konkurrenspositionering
Vinn fler affärer med videoinnehåll som positionerar din produkt mot alternativen. Battle cards, jämförande innehåll och konkurrensbudskap som säljteamet faktiskt kan använda.
Användningsområde: Skapa videobattlecards för de 5 främsta konkurrenterna, uppdaterade varje kvartal i takt med att konkurrenslandskapet förändras.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är produktmarknadsföringsvideor?
Att skapa AI-video använder artificiell intelligens för att generera professionella marknadsföringsvideor utan traditionella produktionskrav. HeyGen kombinerar AI-avatarer, röstsyntes och automatiserad redigering för att göra om manus till färdigt videoinnehåll – utan behov av kameror, studios eller filmteam. Marknadsföringsteam kan skapa produktvideor, innehåll för sociala medier och annonsmaterial på några minuter i stället för veckor.
Hur skapar jag produktlanseringsvideor snabbt?
Skriv ditt lanseringsbudskap eller klistra in ditt positioneringsdokument. Välj en AI-avatar som presentatör, välj din visuella stil och skapa videon. De flesta lanseringsvideor blir klara på några minuter. När produkten ändras före lansering (det händer alltid), uppdaterar du manuset och genererar om. Inga omtagningar, ingen produktionssamordning – innehåll som är klart när produkten är klar.
Kan jag uppdatera videor när produkten ändras?
Ja – det här är en av HeyGens stora fördelar för produktmarknadsföring. När funktioner utvecklas, priser ändras eller budskapet justeras, uppdaterar du bara ditt manus och skapar om videon. Ditt innehåll hålls aktuellt med din produkt utan att kräva nya produktionsomgångar. Team rapporterar betydligt snabbare uppdateringscykler jämfört med traditionell video.
Hur skapar jag sales enablement-innehåll med HeyGen?
Bygg upp ditt bibliotek för säljenablement genom att skapa videor för varje produkt, persona, konkurrenssituation och säljsteg. Produktdemonstrationer, funktionsförklaringar, hantering av invändningar och konkurrenspositionering – allt utifrån manus som ditt produktmarknadsteam redan tar fram. När produkter eller budskap ändras kan du uppdatera och skapa om videorna för att hålla enablementmaterialet aktuellt.
Kan jag lokalisera produktinnehåll för globala lanseringar?
Ja. Skapa ditt produktinnehåll på ditt primära språk och använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att skapa versioner på valfritt av över 175 språk. Översättningen inkluderar röstkloning (din varumärkesröst låter naturlig på varje språk) och läppsynk. Lansera i EMEA, APAC och LATAM samtidigt i stället för efter varandra.
Hur snabbt kan jag skapa produktmarknadsföringsvideor?
De flesta produktvideor skapas på några minuter. Advantive rapporterade 50 % kortare tid för innehållsproduktion. Attention Grabbing Media gick från 3 dagar till några timmar för produktion. Skiftet från traditionella produktionstider (veckor till månader) till leverans samma dag innebär att ditt innehåll kan lanseras samtidigt som din produkt.
Kan jag skapa funktionslanseringsvideor för varje release?
Ja. HeyGen stöder dynamisk personalisering med variabelfält för namn, företag och anpassade detaljer. Skapa en mall och generera sedan tusentals personliga versioner för kontobaserad marknadsföring, säljutskick eller kampanjer för kundengagemang. Videoimagem skapade över 50 000 personliga videor för AB InBev med den här metoden.
Hur behåller jag varumärkeskonsekvens i allt produktinnehåll?
HeyGens Brand Kit samlar din visuella identitet – godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarval. Brand Glossary styr uttalet av produktnamn, funktionsnamn och teknisk vokabulär. Oavsett om du skapar lanseringsvideor, utbildningsmaterial eller innehåll för konkurrenspositionering behåller varje video en konsekvent varumärkesprofil.
Kan flera personer i mitt PMM-team skapa innehåll?
Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där produktmarknadsförare, enablement managers och innehållsskapare kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända varumärkeselement och mallar är tillgängliga för alla. Administratörskontroller säkerställer enhetlig kommunikation samtidigt som de gör det möjligt för ditt team att skapa i stor skala.
Vilka typer av produktmarknadsföringsinnehåll kan jag skapa?
HeyGen stöder i princip alla format för produktmarknadsföringsvideo: lanseringsmeddelanden, funktionsdemonstrationer, produktrundor, säljstöd, konkurrenspositionering, kundcase, användningsfallsvideor, integrationsguider, prisförklaringar och mer. Om ditt produktmarknadsföringsteam behöver videoinnehåll kan HeyGen skapa det i den takt som din roadmap kräver.
Hur står det här sig jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av produktvideor kräver manus, storyboard, samordning av talanger, inspelning och redigering – vanligtvis minst 4–8 veckor. Multiplicera det med alla språk du behöver för globala lanseringar. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på några minuter till timmar, med omedelbar översättning till valfritt språk. Produktmarknadsföringsteam berättar att de för första gången kan leverera lanseringsmaterial i tid, med möjlighet att uppdatera allt eftersom produkterna utvecklas.
Är mitt produktinnehåll säkert?
HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och GDPR-kompatibelt. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För produktmarknadsföringsteam som hanterar information inför lansering eller konkurrenskänsligt material erbjuder HeyGen säkerhetsfunktioner på företagsnivå, inklusive SSO-integration och centraliserad åtkomsthantering. Vi tränar inte våra AI-modeller på ditt innehåll.
