Leverera produktlanseringsvideor dag ett, inte dag trettio

Funktionslanseringar, produktdemonstrationer, säljstöd, konkurrenspositionering – skapa go-to-market-innehåll som lanseras tillsammans med produkten, uppdateras när produkten förändras och når varje marknad på deras eget språk.

  • Inget kreditkort behövs
  • Uppdatera innehåll direkt när produkter ändras
Börja skapa gratis
136 933 856Skapade videor
111 527 849Skapade avatarer
18 863 400Översatta videor
Workday
coursera
miro
hubspot
Bosch
Intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
Bosch
Intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
Bosch
Intel
komatsu
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Problemet med produktmarknadsföring

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för text till AI-video.

Kom igång gratis
Utan HeyGen

Glappet i innehåll för produktmarknadsföring

Glappet i innehåll för produktmarknadsföring

Din produkt skickas nästa vecka. Sälj behöver enablement-material. Marknad behöver lanseringsvideor. Support behöver dokumentation. Och du väntar fortfarande på att produktion ska bli klar med demon du bad om förra månaden. Traditionell video hänger inte med produktens tempo – när innehållet väl är klart har funktionen redan utvecklats vidare. Du tvingas ständigt välja mellan att leverera i tid utan video eller att leverera sent med föråldrat innehåll. Samtidigt lanserar dina globala team med material enbart på engelska eftersom lokalisering lägger på ytterligare en månad på tidslinjen. Produktmarknadsföring blir en flaskhals i stället för en accelerator.

Med HeyGen

HeyGen-lösningen

HeyGen-lösningen

HeyGen förvandlar ditt produktmarknadsföringsteam till en innehållsmotor som rör sig i samma takt som produkten. Skriv ditt budskap – eller låt AI skapa det utifrån dina positioning-dokument – välj en AI-avatar och producera professionella produktvideor på några minuter. Lanseringsinnehåll blir klart på lanseringsdagen. Har en funktion ändrats i beta? Uppdatera manuset och skapa om. Global lansering? Översätt till 175+ språk med röstkloning och läppsynk. Bygg ett komplett go-to-market-innehållsbibliotek – lanseringar, demos, enablement, konkurrensmaterial – utan produktionsberoenden som saktar ner din roadmap.

Allt produktmarknadsteam behöver för att lansera snabbare

Helhetslösningar, arbetsflöden och insikter som minskar friktion i planering, genomförande och lansering så att team kan leverera snabbare med färre överlämningar.

Kom igång gratis

Snabbstartsinnehåll

Publicera videoinnehåll samma dag som din produkt lanseras. Skapa produktlanseringar, funktionsdemor och lanseringsvideor på några minuter – inte de veckor som traditionell produktion kräver. Din go-to-market-tidslinje begränsas inte längre av videoproduktion.

• Skapa lanseringsvideor på några minuter

• Inga produktionsberoenden

• Leverera innehåll tillsammans med produkten

Kom igång gratis →
An interface showing a woman in a video frame next to text promoting easy video content creation with a custom voice.

Omedelbara innehållsuppdateringar

Produkter utvecklas. Ditt innehåll ska göra det också. När funktioner ändras, priser uppdateras eller budskapet skiftar, uppdatera ditt manus och skapa om. Inga omskrivningar, ingen produktionssamordning – innehåll som håller jämna steg med din produkt.

• Uppdatera manus och återskapa

• Inga omtagningar behövs

• Alltid aktuell kommunikation

Kom igång gratis →
Video sharing dialog box with options like 'Copy link' highlighted, over a video of a man speaking.

Bibliotek för säljstöd

Ge ditt säljteam det innehåll de behöver för att vinna. Produktdemonstrationer, djupgående genomgångar av funktioner, konkurrenspositionering, hantering av invändningar – ett komplett enablement-bibliotek som uppdateras lika snabbt som din produkt.

• Centraliserat innehållsbibliotek

• Enhetlig säljkommunikation

• Uppdatera vid produktförändringar

Kom igång gratis →
Software interface displaying a "Weekly Report" with a video of a woman, "Team Performance" details, and editing options, surrounded by curved presentation slides.

Global lanseringssupport

Lansera överallt, samtidigt. AI-videoöversättning lokaliserar ditt go-to-market-innehåll till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Din EMEA-lansering väntar inte på att din NA-lansering ska bli klar.

• Röstkloning bevarar varumärkets röst

• Läppsynk matchar ansiktsrörelser

• En källa, global distribution

Kom igång gratis →
Video localization menu with flagged languages (English highlighted) flanked by example videos in Spanish and Chinese.

Videor för funktionslanseringar

Varje funktion förtjänar en ordentlig introduktion. Skapa lanseringsvideor som förklarar vad som är nytt, varför det spelar roll och hur det används – levererade tillsammans med funktionssläppet, inbäddade i release notes och distribuerade i alla kanaler.

• Lanseringsvideor för varje release

• Bädda in i versionsanteckningar

• Multikanalsdistribution

Kom igång gratis →
Brand kit panel with font samples and color swatches overlays presentation slides featuring recruitment data, a woman's headshot, and "Sales Achievement".

Innehåll för konkurrenspositionering

Ge ditt team videoinnehåll som tydligt positionerar er mot konkurrenterna. Battle cards blir levande med videoförklaringar som säljteamet kan dela och kunderna lätt kan förstå.

• Jämförande konkurrensvideor

• Innehåll till sälj-battlecards

• Kundnära positionering

Kom igång gratis →
Screen recording of a Q4 market expansion results presentation showing a bar chart, key metrics, and a play button.

Från positioneringsdokument till lanseringsvideo i 3 steg

Kom igång gratis
Steg 1

Börja med ditt budskap

Klistra in ditt positioning-dokument, funktionsunderlag eller lanseringsmeddelande. Eller låt AI-manusgeneratorn skapa ett videomanus utifrån din produktbeskrivning. Börja från det som produktmarknadsföringen redan tar fram.

Kom igång gratis
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Steg 2

Välj din presentatör

Välj en AI-avatar som representerar ditt varumärke, eller skapa en konsekvent produktambassadör för allt produktinnehåll. Anpassa röst och visuellt uttryck efter dina varumärkesriktlinjer.

Kom igång gratis
A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Steg 3

Skapa och distribuera

Klicka på skapa. På några minuter har du en professionell produktvideo. Översätt för globala lanseringar med ett klick. Distribuera på webbsida, sociala medier, e-post, säljstödplattformar och i release notes.

Kom igång gratis
A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Byggd för alla behov inom produktmarknadsföring

Kom igång gratis
Videor för produktlansering

Videor för produktlansering

Publicera lanseringsinnehåll på lanseringsdagen. Produktlanseringsvideor som förklarar vad som är nytt, visar värdet och driver användning – skapade på timmar, inte månader.

Användningsområde: Skapa ett komplett lanseringsvideopaket (annonsering, demo, FAQ) i tid till produktlanseringen i stället för flera veckor efteråt.

Verifierat resultat: Attention Grabbing Media minskade produktionstiden från 3 dagar till några timmar samtidigt som de utökade till över 10 nya språk.

Funktionsnyheter

Funktionsnyheter

Varje lansering förtjänar video. Skapa innehåll för funktionslanseringar som följer med produkten, bäddas in i versionsanteckningar, delas i sociala medier och distribueras till kunder.

Användningsområde: Skapa funktionslanseringsvideor för varje sprintrelease så att kunderna hålls informerade om kontinuerliga förbättringar.

Säljmaterial för säljstöd

Säljmaterial för säljstöd

Ge säljteamet aktuellt, engagerande innehåll. Produktdemonstrationer, förklaringar av användningsfall, konkurrenspositionering – innehåll som hjälper sälj att stänga affärer.

Användningsfall: Bygg ett komplett videobibliotek för sales enablement som täcker alla produkter, personas och konkurrenssituationer.

Verifierat resultat: Advantive uppnådde en 50 % minskning av tiden för innehållsskapande, och produktion av voice-over gick från dagar till 2–3 timmar.

Produktförklaringar

Produktförklaringar

Hjälp kunder att förstå vad din produkt gör och varför den är viktig. Förklarande videor för webbsida, onboarding och kundutbildning.

Användningsområde: Skapa produktförklarande videor för varje kundsegment som tar upp deras specifika utmaningar och användningsfall.

Globala produktlanseringar

Globala produktlanseringar

Lansera på alla marknader samtidigt. Anpassa allt go-to-market-innehåll för internationella lanseringar utan separat produktion för varje region.

Användningsfall: Översätt hela lanseringspaketet till 15 språk för en global produktlansering.

Verifierat resultat: Workday minskade lokaliseringsarbetet från veckor till minuter och producerar innehåll på 10–15 språk per video.

Konkurrenspositionering

Konkurrenspositionering

Vinn fler affärer med videoinnehåll som positionerar din produkt mot alternativen. Battle cards, jämförande innehåll och konkurrensbudskap som säljteamet faktiskt kan använda.

Användningsområde: Skapa videobattlecards för de 5 främsta konkurrenterna, uppdaterade varje kvartal i takt med att konkurrenslandskapet förändras.

G24.81,000+ reviews

Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning

Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:

10×ökning i videoproduktionstakt
5Xökning i videoskapande
40 % ökning av videotittande
5Xavkastning på annonsutgifter
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer för lärandematerial
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Har du frågor? Vi har svaren

Vad är produktmarknadsföringsvideor?

Att skapa AI-video använder artificiell intelligens för att generera professionella marknadsföringsvideor utan traditionella produktionskrav. HeyGen kombinerar AI-avatarer, röstsyntes och automatiserad redigering för att göra om manus till färdigt videoinnehåll – utan behov av kameror, studios eller filmteam. Marknadsföringsteam kan skapa produktvideor, innehåll för sociala medier och annonsmaterial på några minuter i stället för veckor.

Hur skapar jag produktlanseringsvideor snabbt?

Skriv ditt lanseringsbudskap eller klistra in ditt positioneringsdokument. Välj en AI-avatar som presentatör, välj din visuella stil och skapa videon. De flesta lanseringsvideor blir klara på några minuter. När produkten ändras före lansering (det händer alltid), uppdaterar du manuset och genererar om. Inga omtagningar, ingen produktionssamordning – innehåll som är klart när produkten är klar.

Kan jag uppdatera videor när produkten ändras?

Ja – det här är en av HeyGens stora fördelar för produktmarknadsföring. När funktioner utvecklas, priser ändras eller budskapet justeras, uppdaterar du bara ditt manus och skapar om videon. Ditt innehåll hålls aktuellt med din produkt utan att kräva nya produktionsomgångar. Team rapporterar betydligt snabbare uppdateringscykler jämfört med traditionell video.

Hur skapar jag sales enablement-innehåll med HeyGen?

Bygg upp ditt bibliotek för säljenablement genom att skapa videor för varje produkt, persona, konkurrenssituation och säljsteg. Produktdemonstrationer, funktionsförklaringar, hantering av invändningar och konkurrenspositionering – allt utifrån manus som ditt produktmarknadsteam redan tar fram. När produkter eller budskap ändras kan du uppdatera och skapa om videorna för att hålla enablementmaterialet aktuellt.

Kan jag lokalisera produktinnehåll för globala lanseringar?

Ja. Skapa ditt produktinnehåll på ditt primära språk och använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att skapa versioner på valfritt av över 175 språk. Översättningen inkluderar röstkloning (din varumärkesröst låter naturlig på varje språk) och läppsynk. Lansera i EMEA, APAC och LATAM samtidigt i stället för efter varandra.

Hur snabbt kan jag skapa produktmarknadsföringsvideor?

De flesta produktvideor skapas på några minuter. Advantive rapporterade 50 % kortare tid för innehållsproduktion. Attention Grabbing Media gick från 3 dagar till några timmar för produktion. Skiftet från traditionella produktionstider (veckor till månader) till leverans samma dag innebär att ditt innehåll kan lanseras samtidigt som din produkt.

Kan jag skapa funktionslanseringsvideor för varje release?

Ja. HeyGen stöder dynamisk personalisering med variabelfält för namn, företag och anpassade detaljer. Skapa en mall och generera sedan tusentals personliga versioner för kontobaserad marknadsföring, säljutskick eller kampanjer för kundengagemang. Videoimagem skapade över 50 000 personliga videor för AB InBev med den här metoden.

Hur behåller jag varumärkeskonsekvens i allt produktinnehåll?

HeyGens Brand Kit samlar din visuella identitet – godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarval. Brand Glossary styr uttalet av produktnamn, funktionsnamn och teknisk vokabulär. Oavsett om du skapar lanseringsvideor, utbildningsmaterial eller innehåll för konkurrenspositionering behåller varje video en konsekvent varumärkesprofil.

Kan flera personer i mitt PMM-team skapa innehåll?

Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där produktmarknadsförare, enablement managers och innehållsskapare kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända varumärkeselement och mallar är tillgängliga för alla. Administratörskontroller säkerställer enhetlig kommunikation samtidigt som de gör det möjligt för ditt team att skapa i stor skala.

Vilka typer av produktmarknadsföringsinnehåll kan jag skapa?

HeyGen stöder i princip alla format för produktmarknadsföringsvideo: lanseringsmeddelanden, funktionsdemonstrationer, produktrundor, säljstöd, konkurrenspositionering, kundcase, användningsfallsvideor, integrationsguider, prisförklaringar och mer. Om ditt produktmarknadsföringsteam behöver videoinnehåll kan HeyGen skapa det i den takt som din roadmap kräver.

Hur står det här sig jämfört med traditionell videoproduktion?

Traditionell produktion av produktvideor kräver manus, storyboard, samordning av talanger, inspelning och redigering – vanligtvis minst 4–8 veckor. Multiplicera det med alla språk du behöver för globala lanseringar. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på några minuter till timmar, med omedelbar översättning till valfritt språk. Produktmarknadsföringsteam berättar att de för första gången kan leverera lanseringsmaterial i tid, med möjlighet att uppdatera allt eftersom produkterna utvecklas.

Är mitt produktinnehåll säkert?

HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och GDPR-kompatibelt. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För produktmarknadsföringsteam som hanterar information inför lansering eller konkurrenskänsligt material erbjuder HeyGen säkerhetsfunktioner på företagsnivå, inklusive SSO-integration och centraliserad åtkomsthantering. Vi tränar inte våra AI-modeller på ditt innehåll.

Utforska fler lösningar

Use Cases

Tools

Kundberättelser

Börja skapa produktmarknadsföringsvideor redan idag

Sluta välja mellan att lansera i tid och att lansera med video. Skapa professionellt produktinnehåll på några minuter, uppdatera när produkterna ändras och lansera globalt utan fördröjningar i lokaliseringen. Anslut dig till produktmarknadsföringsteam på HubSpot, Miro och andra stora företag som har ökat sin go-to-market-hastighet.

Kom igång gratis
  • Inget kreditkort behövs
  • Uppdatera innehåll direkt
  • Avsluta när som helst
CTA background