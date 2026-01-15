Interna kommunikationsvideor som varje medarbetare faktiskt tittar på
VD-uppdateringar, företagsmeddelanden, förändringskommunikation – skapa professionella videor som når hela din organisation på deras språk, utan att behöva samordna chefers kalendrar eller boka produktionsteam.
Problemet med intern kommunikation
Se hur interna team som ditt skalar kommunikationen och skapar samsyn med en innovativ text-till-AI-video-plattform.
Din arbetsstyrka är global, distribuerad och dränkt i e‑post. Viktiga meddelanden försvinner. Stormöten hålls klockan 3 på natten för hälften av dina anställda. Chefer har 15 minuter mellan möten – inte två dagar för videoinspelningar. Och när ni väl producerar video är den på ett språk, medan arbetsstyrkan talar dussintals. Resultatet: kritisk kommunikation går inte fram, förändringsinitiativ tappar fart och medarbetare känner sig frånkopplade från ledningen. Textmeddelanden räcker inte längre, men videoproduktion i den hastighet och skala som din organisation behöver känns omöjlig.
Lösningen från HeyGen
HeyGen förvandlar ditt interna kommunikationsteam till en videoproduktionsmotor. Skriv ditt budskap – eller låt AI hjälpa dig att formulera det – välj en AI-avatar eller klona din chef, och skapa professionella videor på några minuter. Inga schemakrockar. Inga produktionsförseningar. VD:n är bortrest? Deras digitala tvilling kan ändå leverera kvartalsuppdateringen. Global arbetsstyrka? Översätt till över 175 språk med röstkloning och läppsynk så att varje medarbetare hör budskapet på sitt språk. Skicka ut kommunikation i samma takt som din organisation rör sig.
Allt internkommunikationsteam behöver för att nå varje medarbetare
Exekutiva digitala tvillingar
Din vd kan inte spela in varje uppdatering. Klona dina chefer en gång och använd deras närvaro i obegränsat antal kommunikationer. Samma röst, autentisk leverans, inga schemakrockar. Ledarskapet förblir synligt även när de inte är tillgängliga.
• Skapa ledningsavatarer från korta inspelningar
• Behåll en autentisk röst och närvaro
• Uppdatera manus utan att spela in på nytt
Global lokaliserad arbetsstyrka
Ett budskap, på alla språk som dina anställda talar. AI-videoöversättning lokaliserar ledningskommunikation till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Din vd:s budskap låter som om det är på modersmål på spanska, mandarin, tyska, hindi – inte som dubbad video.
• Röstkloning bevarar chefens autenticitet
• Läppsynk matchar ansiktsrörelser
• Distribuera globalt från en och samma källvideo
Snabb produktionstid
Meddelanden kan inte vänta på produktionsscheman. Skapa interna videor på några minuter i stället för veckorna som traditionell produktion kräver. Brytande nyheter, brådskande uppdateringar, tidskänsliga ändringar – kommunicera direkt när tajmingen är avgörande.
• Skapa videor på några minuter
• Inga studiebokningar behövs
• Reagera på händelser i realtid
PowerPoint till video
Förvandla befintliga presentationer till engagerande videoinnehåll. Ladda upp din town hall-presentation eller all-hands-bilder så lägger HeyGen till avatarberättarröst, övergångar och en professionell finish. Ditt innehållsbibliotek blir ett videobibliotek utan att du behöver börja om från början.
• Importera befintliga presentationer
• Lägg automatiskt till avatarpresentatör
• Bevara struktur och budskap
Varumärkes- och budskapskonsekvens
Säkra godkända budskap, visuell identitet och terminologi med Brand Kit. Brand Glossary ser till att företagsnamn, produktnamn och ledningspersoners namn uttalas korrekt – varje gång, på alla språk.
• Centraliserade varumärkesresurser
• Uttalskontroller för nyckeltermer
• Enhetligt resultat i all kommunikation
Tillgänglig kommunikation
Nå alla medarbetare oavsett hur de tar del av innehållet. Automatgenererade undertexter, flera språkspår och nedladdningsbara format säkerställer att ditt budskap går fram, oavsett om medarbetarna tittar på dator, mobil eller offline.
• Automatgenererade undertexter
• Flera språkversioner
• Flexibla distributionsformat
Från budskap till global spridning i 3 steg
Formulera din kommunikation
Skriv ditt manus, ladda upp ett befintligt PM eller låt AI-manusgeneratorn hjälpa dig att formulera ditt budskap. Börja från talpunkter, presentationsanteckningar eller strategiska underlag – du behöver inte börja från noll.
Välj din presentatör
Välj en AI-avatar som representerar din organisation, eller använd din ledares digitala tvilling för en autentisk ledarnärvaro. Anpassa röst, ton och visuellt uttryck efter ditt varumärke och din typ av kommunikation.
Skapa och distribuera
Klicka på skapa. På några minuter har du en professionell intern video. Översätt till alla språk som din personal talar med ett klick. Distribuera via ditt intranät, Slack, e‑post eller interna videoplattform.
Byggt för alla behov inom intern kommunikation
Kommunikation för ledare
Håll ledningen synlig utan att överbelasta deras kalendrar. VD-uppdateringar, styrelsemeddelanden, strategisk inriktning –ledningsvideosom bevarar ett autentiskt närvarande intryck i all kommunikation.
Användningsområde: Leverera kvartalsvisa vd-uppdateringar till den globala arbetsstyrkan på 12 språk utan att boka in en enda inspelningssession.
Företagsmeddelanden
Senaste nytt, organisationsförändringar, policyuppdateringar – kommunicera direkt när tajmingen är avgörande. Ingen väntan på produktionsresurser eller ledningens kalendrar.
Användningsområde: Tillkännage ett förvärv eller stora företagsnyheter inom några timmar efter godkännande och nå alla medarbetare samtidigt.
Förändringsledning
Stora initiativ kräver tydlig, konsekvent kommunikation på alla nivåer och platser. Video förklarar ”varför” bättre än interna meddelanden, och lokalisering säkerställer att ingen lämnas utanför.
Användningsområde: Stöd den digitala transformationen med video som förklarar nya system, processer och förväntningar på varje medarbetares språk.
Town halls och all-hands-möten
Alla kan inte delta live. Skapa on demand-versioner av viktiga möten som medarbetare kan titta på när det passar dem – i deras tidszon, på deras språk.
Användningsfall: Förvandla kvartalsvisa all-hands-möten till en on demand-videoserie som är tillgänglig för alla skift, platser och språkgrupper.
Verifierad metod: Workday producerar internt innehåll på 10–15 språk per video och går från veckor till minuter för lokalisering.
Kultur och värderingar
Stärk organisationskulturen med video som känns personlig, inte corporate. Välkomsthälsningar, inslag om värderingar, uppmärksammanden – innehåll som skapar samhörighet i distribuerade team.
Användningsområde: skapa månatliga kulturspotlights med olika ledare och teammedlemmar utan att behöva samordna filminspelningar.
Kriskommunikation
När akuta situationer kräver omedelbar och tydlig kommunikation kan du inte vänta på produktion. Skapa krisvideor på några minuter, översätt direkt och distribuera i alla kanaler.
Användningsområde: Leverera kritiska säkerhets- eller driftuppdateringar till hela arbetsstyrkan inom några timmar efter att situationen har uppstått.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är interna kommunikationsvideor?
Interna kommunikationsvideor är videoinnehåll som skapas för medarbetare i stället för för extern marknadsföring. De omfattar ledningsuppdateringar, företagsmeddelanden, kommunikation vid förändringsarbete, stormöten, kulturinnehåll och kriskommunikation. HeyGen gör det möjligt för interna kommunikationsteam att skapa professionella videor i stor skala med hjälp av AI-avatarer och röstsyntes – utan produktionskostnaderna som traditionell video innebär.
Hur skapar jag ledningskommunikation utan att filma chefen?
Klona din chef en gång från en kort videoinspelning. Deras digitala tvilling kan sedan leverera obegränsad kommunikation – kvartalsuppdateringar, annonseringar, teammeddelanden – utan att det krävs mer inspelningstid. När manuset ändras uppdaterar du och skapar om videon. Chefen spelar in en gång; deras autentiska närvaro kan sedan skalas till all kommunikation.
Kan jag översätta interna videor för vår globala arbetsstyrka?
Ja – det här är en av HeyGens största styrkor för internkommunikation. Skapa din kommunikation på ett språk och använd sedan AI-videöversättning för att skapa versioner på valfritt av över 175 språk som stöds. Översättningen inkluderar röstkloning (så att chefer låter naturliga på varje språk) och läppsynk (så att munrörelserna stämmer). Workday tar fram innehåll på 10–15 språk per video med den här metoden.
Hur snabbt kan jag skapa interna kommunikationsvideor?
De flesta interna videor skapas på några minuter. Workday rapporterade att de gick från veckor till minuter för lokalisering. Den exakta tiden beror på videons längd och komplexitet, men skiftet från traditionella produktionstider (dagar till veckor) till leverans samma dag är typiskt. Brådskande kommunikation kan skapas och distribueras inom några timmar.
Kan jag göra våra town hall-presentationer till video?
Ja. Ladda upp dina PowerPoint-, Google Slides- eller PDF-presentationer så omvandlar HeyGen dem till video med avatarberättarröst. Din befintliga struktur och ditt innehåll bevaras samtidigt som videon får en professionell finish. Det här är särskilt användbart för att skapa on demand-versioner av livesändningar som medarbetare i olika tidszoner kan ta del av.
Hur behåller jag en konsekvent kommunikation i all min kommunikation?
HeyGens varumärkespaket samlar din visuella identitet – godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarval. Varumärkesordlistan styr uttalet av företagsnamn, chefers namn, produkttermer och organisatorisk terminologi. Oavsett om du skapar vd-uppdateringar eller teammeddelanden behåller varje video en konsekvent varumärkesprofil.
Är HeyGen tillräckligt säker för känslig intern kommunikation?
HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och följer GDPR. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För interna kommunikationsteam i större organisationer som hanterar känslig information erbjuder HeyGen dedikerade arbetsytor med SSO-integration och centraliserad åtkomsthantering. Vi tränar inte våra AI-modeller på ditt innehåll.
Kan jag distribuera videor via våra befintliga interna kanaler?
Ja. HeyGen exporterar standardiserade MP4-videofiler som fungerar med alla distributionskanaler – ditt intranät, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, e-post, interna videoplattformar eller digital skyltning. Du kan också bädda in videor direkt eller dela via länk. Formatet fungerar där dina medarbetare redan tar del av innehåll.
Hur hanterar jag olika tidszoner och arbetsscheman?
Ja. HeyGen erbjuder visningsspårning och engagemangsanalys så att du vet vilka prospekt som har tittat på dina videor, hur länge de tittade och när. Använd dessa intentdata för att prioritera uppföljningar – prospekt som ser hela din video är troligen mer intresserade än de som inte öppnar den. Integrationen med ditt CRM gör att dessa data kopplas direkt till dina affärsposter.
Kan flera personer i vårt kommunikationsteam använda HeyGen?
Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där kommunikationsansvariga, innehållsskapare och regionala ansvariga kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända chefavatarer, varumärkeselement och mallar är tillgängliga för alla. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter och säkerställa en enhetlig kommunikation.
Vilka typer av intern kommunikation kan jag skapa?
HeyGen stödjer i princip alla format för intern kommunikation: ledningsuppdateringar, företagsmeddelanden, förändringsledningsvideor, sammanfattningar från stormöten, onboardingmaterial, policysförklaringar, innehåll om kultur och värderingar, uppmärksamhets- och erkännandemeddelanden, kriskommunikation och mycket mer. Om du kan skriva budskapet kan HeyGen skapa videon – på vilket språk som helst.
Hur står det här sig jämfört med traditionell intern videoproduktion?
Traditionell intern videoproduktion kräver att chefer bokar tid, studiobokningar, inspelning och redigering – ofta minst 2–4 veckor för ett enda innehåll. Multiplicera det med alla språk du behöver nå. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på några minuter, med omedelbar översättning till valfritt språk. Interna kommunikationsteam rapporterar kraftigt ökad videoproduktion utan att behöva fler produktionsresurser eller anställda.
Kundberättelser
- Workday: lokalisering på några minuter
- World Economic Forum: översättning i realtid
- Miro: global innehållslokalisering
- Lattice: onboarding i stor skala
- trivago: Lokalisering
- Würth Group: 80 % lägre översättningskostnader
- Coursera: Videolokalisering
- Stratasys: global utbildningsutrullning
- Tomorrow.io: Personlig video
