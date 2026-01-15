Byggt för alla behov inom intern kommunikation

Kommunikation för ledare Håll ledningen synlig utan att överbelasta deras kalendrar. VD-uppdateringar, styrelsemeddelanden, strategisk inriktning – ledningsvideo som bevarar ett autentiskt närvarande intryck i all kommunikation. Användningsområde: Leverera kvartalsvisa vd-uppdateringar till den globala arbetsstyrkan på 12 språk utan att boka in en enda inspelningssession.

Företagsmeddelanden Senaste nytt, organisationsförändringar, policyuppdateringar – kommunicera direkt när tajmingen är avgörande. Ingen väntan på produktionsresurser eller ledningens kalendrar. Användningsområde: Tillkännage ett förvärv eller stora företagsnyheter inom några timmar efter godkännande och nå alla medarbetare samtidigt.

Förändringsledning Stora initiativ kräver tydlig, konsekvent kommunikation på alla nivåer och platser. Video förklarar ”varför” bättre än interna meddelanden, och lokalisering säkerställer att ingen lämnas utanför. Användningsområde: Stöd den digitala transformationen med video som förklarar nya system, processer och förväntningar på varje medarbetares språk.

Town halls och all-hands-möten Alla kan inte delta live. Skapa on demand-versioner av viktiga möten som medarbetare kan titta på när det passar dem – i deras tidszon, på deras språk. Användningsfall: Förvandla kvartalsvisa all-hands-möten till en on demand-videoserie som är tillgänglig för alla skift, platser och språkgrupper. Verifierad metod: Workday producerar internt innehåll på 10–15 språk per video och går från veckor till minuter för lokalisering.

Kultur och värderingar Stärk organisationskulturen med video som känns personlig, inte corporate. Välkomsthälsningar, inslag om värderingar, uppmärksammanden – innehåll som skapar samhörighet i distribuerade team. Användningsområde: skapa månatliga kulturspotlights med olika ledare och teammedlemmar utan att behöva samordna filminspelningar.