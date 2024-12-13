Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding para incorporar seu logotipo e cores preferidas, mantendo uma identidade de marca consistente em toda a sua produção de vídeo. Uma vez que seu vídeo esteja completo, você pode facilmente exportar e compartilhar online para conteúdo de redes sociais ou outras plataformas, garantindo que seus vídeos compartilháveis alcancem um público amplo.