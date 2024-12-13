Criador de Vídeo de Retrospectiva do Ano: Crie Sua Melhor Recapitulação

Crie uma apresentação de slides memorável do seu ano. Carregue rapidamente fotos e vídeos, depois melhore sua história com a geração de narração da HeyGen.

Crie um "vídeo de retrospectiva do ano" emocionante de 60 segundos, narrando seus marcos pessoais e momentos preciosos, projetado para compartilhar com família e amigos. Empregue um estilo visual nostálgico com uma montagem de suas fotos e vídeos, acompanhada por uma música instrumental inspiradora. Utilize o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para fazer o upload de suas mídias valiosas e melhore a narrativa com uma suave "Geração de narração" destacando os eventos principais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de revisão anual" nítido de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e líderes de equipe, destacando conquistas e crescimento em um estilo visual e auditivo profissional, mas energético. Este prompt de "criador de vídeo de recapitulação" deve apresentar transições dinâmicas entre pontos de dados e sucessos da equipe, com uma trilha sonora corporativa animada. Aproveite os "Templates e cenas" da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação polida e integre "Texto para vídeo a partir de roteiro" para explicações claras e concisas do progresso da sua empresa.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de recapitulação vibrante de 30 segundos, perfeito para criadores de conteúdo e entusiastas de redes sociais ansiosos para "compartilhar no Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube". Crie um modelo de vídeo moderno e visualmente envolvente, mostrando os destaques do seu ano com cortes rápidos e sobreposições gráficas modernas, energizado por áudio popular e livre de royalties. Otimize sua criação usando o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para se ajustar a várias plataformas e garanta acessibilidade com "Legendas/legendas integradas".
Prompt de Exemplo 3
Produza um tutorial inovador de 60 segundos "como fazer um vídeo de retrospectiva do ano" para usuários antenados em tecnologia, demonstrando usos criativos de IA. Adote um estilo visual lúdico e futurista com elementos animados e uma trilha sonora synth-pop peculiar. Mostre uma jornada pelo ano, apresentada por um "avatar de IA" que interage com texto e visuais na tela. Utilize os "Avatares de IA" da HeyGen para fornecer comentários envolventes e garanta uma narração distinta com efeitos especializados de "Geração de narração".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeo de Retrospectiva do Ano

Crie um vídeo de recapitulação anual cativante combinando facilmente seus momentos preciosos com música, texto e efeitos usando nosso editor intuitivo.

1
Step 1
Carregue Suas Mídias
Comece carregando suas fotos e clipes de vídeo preciosos do ano passado diretamente em seu projeto através do sistema de Suporte de biblioteca de mídia/estoque.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Inicie sua criação selecionando entre nossa ampla gama de Templates e cenas profissionalmente projetados para fornecer uma estrutura perfeita para sua retrospectiva do ano.
3
Step 3
Adicione Texto e Áudio
Personalize seu vídeo adicionando texto ou legendas significativas, utilizando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen. Melhore ainda mais o clima com música de fundo ou uma narração.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Uma vez finalizado, use o recurso de Redimensionamento de proporção e exportações para baixar seu vídeo de recapitulação anual no formato desejado. Compartilhe facilmente em plataformas como Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube para celebrar seu ano.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Conquistas e Marcos Empresariais

.

Apresente de forma eficaz o progresso anual da sua empresa e as principais conquistas com vídeos profissionais impulsionados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo de retrospectiva do ano envolvente?

A HeyGen simplifica a criação de um vídeo de revisão anual envolvente com seu editor de vídeo intuitivo. Você pode utilizar modelos de vídeo prontos e adicionar suas mídias para criar uma recapitulação memorável, permitindo expressão criativa com facilidade.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para um vídeo de recapitulação anual?

A HeyGen integra poderosos recursos de IA como avatares de IA e geração de narração para elevar seu vídeo de recapitulação anual. Isso permite transformar texto em vídeo a partir de um roteiro, adicionando um toque profissional e dinâmico à sua retrospectiva do ano.

Posso compartilhar facilmente meu vídeo de retrospectiva do ano da HeyGen nas redes sociais?

Absolutamente! A HeyGen permite que você compartilhe facilmente seu vídeo de retrospectiva do ano concluído em plataformas como Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Você também pode fazer upload de fotos e vídeos da sua biblioteca de mídia para personalizar sua montagem anual.

A HeyGen oferece opções para personalizar meu vídeo de revisão anual?

Sim, o editor de vídeo da HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de revisão anual. Você pode adicionar texto, aplicar efeitos e animações, e até mesmo utilizar controles de branding para garantir que seu vídeo de recapitulação reflita seu estilo único.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo