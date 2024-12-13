Crie um vídeo tutorial de 1 minuto direcionado a desenvolvedores de software, mostrando uma integração complexa de uma nova API. O estilo visual deve apresentar gravações de tela de alta resolução do ambiente de codificação com anotações sutis, complementadas por uma geração de voz AI precisa e técnica para explicar cada etapa. Aproveite a geração de Voiceover da HeyGen para garantir clareza e profissionalismo, tornando conceitos complexos de "demonstração de software" facilmente compreensíveis.

