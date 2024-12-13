Criador de Vídeo de Demonstração de Site: Crie Demonstrações de Produto Envolventes

Produza vídeos de demonstração de site cativantes com geração de narração perfeita e visuais dinâmicos.

Crie um vídeo tutorial de 1 minuto direcionado a desenvolvedores de software, mostrando uma integração complexa de uma nova API. O estilo visual deve apresentar gravações de tela de alta resolução do ambiente de codificação com anotações sutis, complementadas por uma geração de voz AI precisa e técnica para explicar cada etapa. Aproveite a geração de Voiceover da HeyGen para garantir clareza e profissionalismo, tornando conceitos complexos de "demonstração de software" facilmente compreensíveis.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração de produto interativa de 45 segundos projetada para profissionais de vendas, destacando a eficiência de um novo recurso de fluxo de trabalho. Este vídeo deve adotar um estilo dinâmico e visualmente atraente, utilizando transições animadas rápidas entre ações simuladas do usuário e música de fundo animada, aprimorando a experiência de "vídeos de demonstração de produto". Empregue efetivamente os Templates e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação profissional e incorpore "mídia de estoque" de sua biblioteca para um toque visual.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo detalhado de 2 minutos voltado para agentes de suporte ao cliente, elucidando o processo passo a passo de uso de um novo recurso de "gravador de tela". O vídeo requer uma abordagem visual instrutiva e calma, com sobreposições de texto claras na tela destacando cliques importantes, tudo narrado por um avatar AI amigável e informativo. Utilize os avatares AI da HeyGen e Texto-para-vídeo a partir do roteiro para fornecer uma narração consistente e gerar automaticamente "Legendas" precisas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um "criador de vídeo de demonstração de site" polido de 60 segundos para equipes de marketing, mostrando a eficácia de um novo painel de análise de "links de compartilhamento rastreáveis". A apresentação visual deve ser moderna e elegante, enfatizando visualizações de dados com animações gráficas suaves e uma narração AI nítida e profissional. Aproveite a geração de Voiceover da HeyGen para garantir qualidade de áudio consistente e seu redimensionamento de proporção e exportações para garantir visualização ideal em vários canais de marketing.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeo de Demonstração de Site

Crie facilmente vídeos de demonstração de site profissionais que mostram efetivamente seu produto, usando ferramentas AI poderosas e recursos de design intuitivos.

1
Step 1
Selecione um Template
Comece selecionando entre uma variedade de templates de vídeo pré-desenhados ou comece com uma tela em branco para enquadrar perfeitamente sua demonstração de site.
2
Step 2
Crie uma Narração Envolvente
Gere uma narração envolvente para sua demonstração usando geração de narração AI avançada. Basta digitar seu roteiro, e uma voz AI dará vida aos recursos do seu site.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aprimore sua demonstração incorporando visuais relevantes e aplicando sua personalização de marca. Garanta que seu vídeo reflita a identidade da sua marca com logotipos e cores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de demonstração de alta qualidade exportando-o nos formatos de vídeo desejados. Compartilhe sua demonstração de site profissional com seu público de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Integração e Treinamento de Produtos

Utilize vídeos tutoriais com tecnologia AI para aumentar o engajamento e a retenção na integração de produtos ou sites.

Perguntas Frequentes

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar vídeos de demonstração de produto?

A HeyGen oferece um editor de vídeo poderoso combinado com um gravador de tela, permitindo capturar imagens de alta qualidade para vídeos de demonstração de produto envolventes. Você pode aprimorá-los com geração de narração AI e aproveitar vários recursos de edição de vídeo para um produto final polido.

Quais opções de personalização estão disponíveis para garantir que meus vídeos da HeyGen estejam alinhados com minha marca?

A HeyGen fornece controles abrangentes de personalização de marca, permitindo integrar seu logotipo e cores da marca perfeitamente em seus vídeos. Você também pode utilizar diversos templates de vídeo e remover facilmente fundos de vídeo para criar uma aparência distinta e profissional que reforça a identidade da sua marca.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para compartilhar e analisar o desempenho de vídeos?

A HeyGen facilita a distribuição eficiente através de links de compartilhamento rastreáveis, proporcionando controle sobre como seu conteúdo é disseminado. Você pode obter insights valiosos sobre o engajamento do espectador e a eficácia do vídeo por meio de Análises Avançadas integradas, ajudando a otimizar sua estratégia de conteúdo.

A HeyGen pode me ajudar a tornar os vídeos acessíveis a diversos públicos?

Sim, a HeyGen suporta acessibilidade global para seu conteúdo de vídeo por meio de seu gerador de legendas integrado e traduções AI robustas. Você também pode exportar formatos de vídeo compatíveis com várias plataformas, garantindo amplo engajamento e compreensão do público.

