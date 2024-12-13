A HeyGen oferece recursos robustos para criação de vídeos empresariais em conformidade, incluindo opções para segurança de nível empresarial e controles extensivos de branding. Serve como um Gerador de Vídeos de Treinamento em Gestão de Patrimônio eficaz, garantindo que todo o conteúdo esteja em conformidade com os padrões da indústria e mantenha uma aparência profissional.