Crie uma demonstração técnica de 1 minuto direcionada a desenvolvedores experientes, ilustrando como um gerador de vídeo VR com IA simplifica a criação de conteúdo complexo. O vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e moderno com sobreposições de interface mostrando o fluxo de trabalho, acompanhado por uma narração animada e informativa gerada por IA. Foque em demonstrar a eficiência de converter um roteiro detalhado em vídeo usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, destacando o papel da plataforma como uma ferramenta online acessível para prototipagem rápida.

