Criador de Montagem de Vídeo: Crie Histórias Deslumbrantes Facilmente

Crie vídeos de montagem envolventes com modelos e cenas intuitivas, tornando a narrativa simples e impactante para qualquer ocasião.

Crie um projeto de criador de montagem de vídeo de 45 segundos celebrando as memórias de viagem aventureiras de um amigo, direcionado aos seguidores dele nas redes sociais. Este vídeo deve evocar um estilo visual nostálgico e acolhedor, com cortes rápidos e música de fundo animada. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para rapidamente definir o clima e garantir transições suaves entre clipes diversos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um clipe conciso de 30 segundos com o Criador de Montagem de Vídeo AI para um pequeno negócio de e-commerce lançando uma nova linha de produtos ecológicos, voltada para consumidores conscientes ambientalmente. O estilo visual precisa ser moderno e elegante, apresentando imagens vibrantes dos produtos e uma narração profissional e informativa gerada pela capacidade de Geração de Narração do HeyGen, acompanhada por música de fundo animada e sutil.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial de 60 segundos de criador de montagem de vídeo online explicando um recurso de software complexo, projetado para novos usuários que buscam instruções claras. A apresentação visual deve ser limpa e fácil de seguir, com música de fundo instrumental e calma, aproveitando as Legendas do HeyGen para destacar etapas-chave e reforçar a compreensão, e utilizando seu suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para incorporar diversos ativos ilustrativos de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de montagem dinâmico de 20 segundos mostrando a energia de uma cidade à noite, destinado a fotógrafos urbanos e entusiastas de arte no Instagram Reels. O vídeo deve ter um estilo visual cinematográfico e de alto contraste, com música eletrônica dramática e pulsante. Use o redimensionamento de Proporção de Aspecto e exportações do HeyGen para otimizar a peça final para várias plataformas de mídia social e maximizar o impacto visual.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Montagem de Vídeo

Crie montagens de vídeo cativantes sem esforço. Combine seus clipes e fotos favoritos com música e efeitos para contar sua história de forma bonita.

1
Step 1
Carregue Sua Mídia
Comece carregando seus vídeos, imagens e clipes de áudio no editor intuitivo de arrastar e soltar.
2
Step 2
Organize e Edite Sua História
Use a linha do tempo intuitiva para sequenciar sua mídia, cortar seções indesejadas e ajustar sua duração para criar uma narrativa fluida.
3
Step 3
Adicione Elementos Criativos
Personalize sua montagem com música, transições, efeitos e sobreposições de texto para combinar com seu estilo e amplificar sua mensagem.
4
Step 4
Exporte Sua Montagem
Finalize seu vídeo e exporte-o em formatos de vídeo de alta qualidade, pronto para compartilhamento em redes sociais ou com amigos e família.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso com Montagens AI

.

Compile histórias de sucesso de clientes em vídeos de montagem envolventes com IA para construir confiança e demonstrar valor.

background image

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de IA do HeyGen podem aprimorar minhas criações de montagem de vídeo?

As ferramentas de IA do HeyGen simplificam o processo de criação de montagens de vídeo envolventes. Você pode aproveitar diversos modelos, incorporar transições e efeitos suaves, e adicionar narrações de IA para contar sua história com um fluxo narrativo envolvente.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar vídeos de montagem?

O HeyGen oferece extensas opções criativas para personalizar seus vídeos de montagem. Utilize nossa rica biblioteca de mídia, adicione texto e gráficos personalizáveis, e aplique vários filtros e efeitos sonoros para alcançar o seu estilo desejado e tornar seus vídeos verdadeiramente únicos.

O HeyGen é um criador de montagem de vídeo online adequado para iniciantes?

Sim, o HeyGen é um criador de montagem de vídeo online intuitivo, projetado para usuários de todos os níveis de habilidade. Seu editor de arrastar e soltar torna a edição de vídeo fácil e acessível, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de montagem com aparência profissional sem precisar de habilidades de design prévias.

Posso exportar vídeos de montagem de alta qualidade do HeyGen para compartilhamento em redes sociais?

Absolutamente. O HeyGen permite a exportação de vídeos de alta qualidade, garantindo que seus vídeos de montagem mantenham uma aparência profissional em todas as plataformas. Você pode facilmente ajustar as proporções para formatos de vídeo populares em redes sociais, facilitando o compartilhamento perfeito de suas criações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo