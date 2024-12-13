Criador de Convites em Vídeo Gratuito: Desenhe Seu Convite Perfeito

Desenhe convites em vídeo únicos para casamentos, aniversários ou qualquer momento especial com nossa extensa coleção de Templates & scenes.

Crie um convite em vídeo personalizado de 30 segundos, projetado para casais noivos, capturando o romance e a elegância dos convites de casamento que estão por vir. O estilo visual deve ser suave e acolhedor, acompanhado por uma música romântica e suave, utilizando efetivamente a geração de Voiceover do HeyGen para adicionar um toque profundamente pessoal.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um convite em vídeo energético de 15 segundos, perfeito para pais organizando uma festa de aniversário infantil, com cores vibrantes, animações divertidas e música de fundo animada. Aproveite os extensos Templates & scenes do HeyGen para rapidamente definir o clima festivo para os convites de aniversário.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um convite em vídeo profissional de 45 segundos para pequenos empresários convidando clientes para um lançamento de produto, mantendo um estilo visual moderno e polido com música instrumental corporativa sutil. Melhore o convite usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para integrar visuais relevantes, tornando-o um criador de convites online atraente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um criador de convites em vídeo futurista de 20 segundos para indivíduos ou criativos antenados em tecnologia, apresentando transições dinâmicas e música eletrônica para anunciar uma exposição de arte única. Este vídeo inovador deve utilizar efetivamente o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para articular os detalhes do evento com um toque de vanguarda e ferramentas potentes de AI.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Convites em Vídeo

Crie convites em vídeo envolventes e personalizados sem esforço com nosso criador online intuitivo, trazendo suas celebrações à vida.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis projetados para várias ocasiões. Nossos 'Templates & scenes' oferecem um ponto de partida rápido e fácil para seus convites em vídeo personalizados.
2
Step 2
Adicione Seus Detalhes
Personalize seu convite adicionando detalhes do evento, datas e mensagens. Use o editor intuitivo de 'arrastar e soltar' para editar facilmente o texto e incorporar seu conteúdo único.
3
Step 3
Aprimore Seu Vídeo
Eleve seu convite com visuais e sons cativantes. Integre 'mídia de estoque' de nossa biblioteca abrangente ou faça upload do seu próprio para definir perfeitamente o clima do seu evento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu convite em vídeo esteja completo, 'Exporte' no formato de sua preferência e facilmente 'compartilhe nas redes sociais' ou via link direto, garantindo que seus convidados recebam um convite memorável.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Convites Personalizados Empolgantes

.

Inspire entusiasmo e encoraje a presença criando convites em vídeo personalizados que ressoam profundamente com seus convidados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como meu criador de convites em vídeo definitivo para qualquer evento?

O HeyGen oferece um poderoso criador de convites online, permitindo que você crie vídeos de convite impressionantes para ocasiões como convites de casamento ou aniversários. Aproveite os modelos de vídeo personalizáveis e as ferramentas potentes de AI para personalizar cada detalhe, garantindo que seu convite se destaque.

Quais opções de personalização estão disponíveis para convites em vídeo personalizados com o HeyGen?

O HeyGen permite uma personalização extensa para seus vídeos de convite. Você pode editar texto, incorporar sua própria mídia de estoque, utilizar nossa biblioteca de mídia e adicionar narrações profissionais, garantindo convites em vídeo verdadeiramente personalizados que combinam perfeitamente com o tema do seu evento.

O HeyGen utiliza ferramentas potentes de AI para simplificar a criação de vídeos de convite?

Sim, o HeyGen é um avançado criador de convites em vídeo com AI, projetado para uma criação sem esforço. Nossa plataforma intuitiva, com avatares de AI e capacidades de texto-para-vídeo, ajuda você a produzir rapidamente vídeos de convite de alta qualidade sem precisar de experiência extensa em edição.

Uma vez que meu vídeo de convite esteja pronto, como posso compartilhá-lo nas redes sociais usando o HeyGen?

O HeyGen torna simples compartilhar seu vídeo de convite concluído. Após finalizar seus convites em vídeo personalizados, você pode exportá-los em vários formatos de proporção adequados para compartilhamento direto em todas as principais plataformas de redes sociais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo