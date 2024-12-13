Um vídeo promocional de 30 segundos, de alta energia, projetado para criadores de conteúdo de Valorant, mostrando como os destaques impulsionados por IA do HeyGen podem ser rapidamente transformados em conteúdo envolvente. O estilo visual deve ser acelerado, com cortes dinâmicos e texto na tela enfatizando jogadas-chave, complementado por uma trilha sonora eletrônica e animada no estilo de jogos. A narrativa explicará como é fácil gerar e aprimorar esses clipes para compartilhamento nas redes sociais usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, tornando-o ideal para o Criador de Vídeos de Destaques de Valorant.

