Desenvolva um vídeo promocional atraente de 1 minuto para agências de viagem, direcionado a potenciais clientes, apresentando um pacote de férias irresistível. O estilo visual deve ser aspiracional e em alta definição, com paisagens deslumbrantes e acomodações luxuosas, complementado por uma trilha sonora animada e aventureira. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar facilmente um roteiro de marketing bem elaborado em uma história visual dinâmica, destacando a facilidade de criar conteúdo profissional com um Criador de Vídeos de Viagem AI.

