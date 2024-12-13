O criador definitivo de vídeos para anúncios no Twitter para criadores

Projete facilmente anúncios de vídeo atraentes para o Twitter com modelos e cenas profissionais para capturar a atenção e gerar resultados.

Produza um anúncio de 30 segundos para o Twitter, de alta energia, mostrando como proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital podem criar vídeos envolventes para redes sociais sem esforço. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes rápidos e animações vibrantes, complementado por uma narração motivacional e animada. Destaque a facilidade de começar com diversos Modelos e cenas e aperfeiçoar o áudio com a geração de Narração para entregar anúncios de vídeo atraentes no Twitter.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de lançamento de produto de 45 segundos, direcionado a startups de tecnologia e gerentes de produto. Esta apresentação profissional deve apresentar um avatar de AI explicando claramente as novas funcionalidades, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma criação de conteúdo perfeita. A estética visual deve ser elegante e minimalista, com um tom amigável e informativo, garantindo que cada detalhe seja transmitido de forma eficaz como uma poderosa Ferramenta de Vídeo AI.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de demonstração sofisticado de 60 segundos para agências de marketing e gerentes de marca, enfatizando o poder dos controles de personalização de marca na criação de Vídeos. A experiência visual deve ser polida e corporativa, apresentando elementos de marca consistentes em várias proporções, facilmente alcançados com redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto. Uma narração clara e autoritária, acompanhada de Legendas profissionais, garantirá que a mensagem de consistência e versatilidade da marca ressoe.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 30 segundos voltado para educadores e criadores de conteúdo, ilustrando como fazer vídeos envolventes. O estilo visual deve ser limpo e amigável, incorporando diversos elementos da biblioteca de Mídia/suporte de estoque para esclarecer conceitos complexos. Uma narração calma e convidativa, combinada com Legendas claras, aumentará a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores, posicionando a ferramenta como um criador de vídeos versátil.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios no Twitter

Crie anúncios de vídeo atraentes para o Twitter sem esforço com nossa Ferramenta de Vídeo AI, transformando roteiros em conteúdo visual envolvente projetado para impacto.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Comece colando seu roteiro para gerar automaticamente cenas e rascunhos iniciais de vídeo usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Incorpore visuais dinâmicos e selecione entre uma variedade de avatares de AI para apresentar sua mensagem com um toque humano.
3
Step 3
Ajuste para o Twitter
Otimize seu vídeo para a plataforma do Twitter selecionando a proporção de vídeo ideal para máximo engajamento e visibilidade.
4
Step 4
Exporte e Lance
Finalize seu anúncio, garantindo que a geração de Narração esteja perfeita, e exporte seu vídeo de alta qualidade para integração perfeita em suas campanhas de anúncios.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em anúncios de vídeo atraentes com AI para construir confiança e atrair novos leads no Twitter.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos criativos para campanhas de redes sociais?

O HeyGen serve como uma Ferramenta de Vídeo AI intuitiva e criador de vídeos, permitindo que os usuários criem vídeos envolventes a partir de roteiros usando uma ampla gama de modelos de vídeo. Isso simplifica o processo de criação de vídeos para conteúdo impactante em redes sociais.

O HeyGen é um criador eficaz de vídeos para anúncios no Twitter para campanhas de marketing?

Sim, o HeyGen é um poderoso criador de vídeos para anúncios no Twitter, projetado para impulsionar suas campanhas de anúncios no Twitter. Ele permite que você crie rapidamente anúncios de vídeo profissionais para o Twitter, completos com avatares de AI, geração de narração e opções flexíveis de proporção de vídeo.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para branding de vídeos?

O HeyGen oferece extensos controles de personalização de marca para garantir que seus vídeos reflitam a identidade da sua marca. Você pode facilmente adicionar texto ao vídeo, incorporar seu logotipo e cores, e aproveitar várias ferramentas de edição de vídeo para animações profissionais e vídeos envolventes.

Como o HeyGen utiliza AI para transformar roteiros em conteúdo de vídeo?

O HeyGen utiliza avatares de AI avançados e tecnologia de texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter conteúdo escrito em vídeo dinâmico. Isso inclui geração de narração com som natural, tornando a criação de vídeos complexos acessível e eficiente para qualquer usuário.

