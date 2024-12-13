A maneira mais eficiente de criar um vídeo explicativo atraente com a HeyGen é começar com um roteiro de vídeo bem estruturado e aproveitar nossa funcionalidade de texto para vídeo. Escolha de uma rica biblioteca de mídia e cenas pré-construídas, depois personalize seu avatar AI e geração de narração para produzir vídeos explicativos de alta qualidade rapidamente.