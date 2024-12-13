Crie vídeos impressionantes com o nosso Criador de Vídeos em Linha do Tempo

Crie vídeos de linha do tempo cativantes sem esforço, utilizando modelos personalizáveis e avatares de IA para um toque profissional.

535/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Neste vídeo de 60 segundos, explore a proeza técnica do gerador de vídeos com IA da HeyGen, ideal para entusiastas da tecnologia e editores de vídeo que buscam precisão e eficiência. O vídeo demonstrará a integração perfeita do salvamento automático na nuvem e a flexibilidade de exportação, garantindo que seus projetos estejam seguros e facilmente compartilháveis. Com um estilo visual moderno e elegante e uma narração profissional, este vídeo é feito sob medida para aqueles que valorizam a tecnologia de ponta na criação de vídeos.
Prompt 2
Mergulhe em uma jornada de 30 segundos com a ferramenta de criação de vídeos da HeyGen, desenvolvida para educadores e treinadores que precisam transmitir informações de forma eficaz. Este vídeo utilizará o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, transformando conteúdo escrito em apresentações visuais cativantes. O estilo visual limpo e informativo, aliado a legendas claras, o torna perfeito para conteúdos educacionais que precisam ser acessíveis e impactantes.
Prompt 3
Experimente o potencial criativo dos modelos de vídeo da HeyGen em um vídeo de 45 segundos projetado para profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas. Este vídeo destacará a facilidade de criar vídeos de linha do tempo com a biblioteca de mídia e suporte de estoque da HeyGen, oferecendo uma rica variedade de visuais para realçar a mensagem da sua marca. Com um estilo visual vibrante e energético, acompanhado por uma trilha sonora cativante, este vídeo é perfeito para aqueles que procuram causar uma impressão marcante em seu público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Usar o Criador de Vídeos de Atualização de Horários

Crie vídeos de linha do tempo envolventes com facilidade usando nossa ferramenta intuitiva de criação de vídeos.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Linha do Tempo
Comece abrindo o criador de vídeos em linha do tempo. Utilize a simplicidade do recurso de arrastar e soltar para organizar suas mídias na linha do tempo multifaixas, garantindo um processo de criação de vídeo contínuo.
2
Step 2
Escolha um Modelo de Vídeo
Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis para dar ao seu vídeo um aspecto profissional. Esses modelos são projetados para realçar seu conteúdo e fazer seus vídeos de linha do tempo se destacarem.
3
Step 3
Adicionar melhorias impulsionadas por IA
Incorpore recursos de gerador de vídeo com inteligência artificial para aprimorar automaticamente seu vídeo com narrações, legendas e mais. Este passo garante que seu vídeo seja refinado e envolvente.
4
Step 4
Exportar e Compartilhar
Assim que seu vídeo estiver completo, aproveite a flexibilidade de exportação para salvar seu vídeo em vários formatos. Compartilhe facilmente sua criação nas plataformas de mídia social diretamente da ferramenta.

Casos de Uso

As ferramentas de criação de vídeos em linha do tempo e editor de vídeo da HeyGen permitem que os usuários criem vídeos dinâmicos de linha do tempo com facilidade. Aproveitando modelos de vídeo e um gerador de vídeo impulsionado por IA, a HeyGen simplifica a criação de vídeos, oferecendo simplicidade de arrastar e soltar e flexibilidade de exportação.

Inspire com Vídeos Motivacionais

.

Craft motivational timeline videos that uplift and inspire audiences using HeyGen's intuitive video creation tools.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos em linha do tempo?

A HeyGen oferece um criador de vídeos em linha do tempo fácil de usar com simplicidade de arrastar e soltar, permitindo que os usuários organizem clipes e mídias sem esforço. Sua funcionalidade de linha do tempo multi-trilhas proporciona uma experiência de edição contínua, tornando a criação de vídeos intuitiva e eficiente.

O que faz o editor de vídeo da HeyGen se destacar para usuários técnicos?

O editor de vídeo da HeyGen vem equipado com recursos avançados como geração de vídeo impulsionada por IA e auto-salvamento na nuvem, garantindo um processo de edição suave e confiável. A plataforma suporta flexibilidade de exportação, atendendo a diversas necessidades técnicas.

Posso personalizar modelos de vídeo no HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos personalizáveis, permitindo que os usuários adaptem seus vídeos a temas específicos e necessidades de marca. Essa funcionalidade aumenta a criatividade enquanto mantém a qualidade profissional.

O HeyGen oferece suporte para compartilhamento dos meus vídeos nas redes sociais?

Com certeza, o HeyGen facilita o compartilhamento em mídias sociais, permitindo que os usuários distribuam rapidamente seus vídeos de linha do tempo em várias plataformas. Esse recurso garante que seu conteúdo alcance um público mais amplo de maneira eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo