Casos de Uso

As ferramentas de criação de vídeos em linha do tempo e editor de vídeo da HeyGen permitem que os usuários criem vídeos dinâmicos de linha do tempo com facilidade. Aproveitando modelos de vídeo e um gerador de vídeo impulsionado por IA, a HeyGen simplifica a criação de vídeos, oferecendo simplicidade de arrastar e soltar e flexibilidade de exportação.