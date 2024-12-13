Sim, a plataforma de criação de vídeos com tecnologia de IA do HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos de cibersegurança envolventes. Basta inserir seu roteiro para geração de texto para vídeo e adicionar geração de narração profissional com um gerador de voz de IA, permitindo a produção rápida de conteúdo de alta qualidade que educa sobre tópicos cruciais como segurança digital.