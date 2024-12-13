Produza um vídeo instrutivo conciso de 2 minutos demonstrando como treinadores de tênis podem aproveitar o editor de vídeo AI da HeyGen para uma análise detalhada de partidas. Este vídeo deve ser direcionado a treinadores de tênis e jogadores profissionais aspirantes, apresentando um estilo visual limpo com demonstrações na tela, telas divididas comparando filmagens brutas com análises aprimoradas e sobreposições sutis de dados. Utilize a geração de narração da HeyGen para uma narração clara e autoritária e garanta que legendas/captions estejam presentes para explicar técnicas complexas.

