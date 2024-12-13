Criador de Vídeos com Modelos: Crie Vídeos com Facilidade

Personalize modelos de vídeo prontos para uso com facilidade e melhore sua mensagem usando controles avançados de Branding para uma história visual única.

Crie um promo animado de 30 segundos para pequenos empresários, apresentando um novo serviço. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com gráficos vibrantes e uma trilha sonora animada, complementada por uma narração clara e entusiástica gerada com o recurso de geração de voz do HeyGen. Este vídeo visa envolver e impressionar potenciais clientes com uma abordagem concisa de narrativa visual.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marca elegante de 15 segundos usando um modelo de vídeo personalizável para profissionais de marketing anunciarem uma venda relâmpago em várias plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser moderno e altamente envolvente, aproveitando cores de marca brilhantes e uma trilha sonora contemporânea e impactante, com o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen garantindo o ajuste perfeito para cada plataforma.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos usando o gerador de vídeo AI do HeyGen para educadores e treinadores corporativos simplificarem um tópico complexo. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e claro, apresentando um avatar AI amigável entregando o roteiro, apoiado pela integração precisa de texto para vídeo a partir do roteiro para garantir precisão e engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma introdução de vídeo impactante de 10 segundos para criadores de conteúdo que desejam elevar a marca de seu canal no YouTube. O estilo visual deve ser polido e elegante, com revelações de logotipo dinâmicas e mídia de estoque vibrante da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, acompanhada por uma melodia de introdução cativante e legendas nítidas para rapidamente captar a atenção do espectador.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos com Modelos

Crie vídeos deslumbrantes a partir de modelos personalizáveis, adicionando seu toque único com facilidade e precisão para dar vida à sua visão.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Vídeo
Comece escolhendo entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados, perfeitos para várias plataformas e propósitos, para iniciar sua criação.
2
Step 2
Personalize Conteúdo e Recursos
Personalize o modelo selecionado trocando facilmente texto, imagens e clipes de vídeo, aproveitando a rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para opções diversificadas.
3
Step 3
Aplique Identidade de Marca
Garanta a consistência da marca aplicando seu logotipo e paletas de cores personalizadas usando o recurso de controles intuitivos de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua obra-prima exportando-a com o redimensionamento de proporção apropriado, pronta para compartilhamento perfeito em todos os seus canais de mídia social desejados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque histórias de sucesso de clientes

Produza vídeos convincentes de histórias de sucesso de clientes que constroem confiança e demonstram valor de forma eficaz com modelos fáceis de usar.

background image

Perguntas Frequentes

Como o criador de vídeos com modelos do HeyGen pode melhorar meus projetos criativos?

O HeyGen capacita os usuários a elevar seus projetos criativos através de uma vasta biblioteca de modelos de vídeo prontos para uso. Nosso criador de vídeos com modelos intuitivo permite personalização fácil, garantindo que sua narrativa visual se destaque com vídeos profissionais.

O gerador de vídeo AI do HeyGen pode ajudar a criar experiências únicas de narrativa visual?

Sim, o avançado gerador de vídeo AI do HeyGen é projetado para facilitar narrativas visuais envolventes. Você pode transformar roteiros em vídeos dinâmicos com avatares AI e narrações personalizadas, possibilitando narrativas verdadeiramente únicas e envolventes para qualquer propósito.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding em meus vídeos com o HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos para manter sua identidade profissional em todo o conteúdo de vídeo. Incorpore facilmente seu logotipo, personalize paletas de cores e selecione entre modelos de vídeo editáveis para alinhar com a estética da sua marca e criar vídeos personalizados.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos envolventes para marketing em mídias sociais?

O HeyGen é ideal para criar vídeos de marketing impactantes para mídias sociais, incluindo vídeos promocionais, Stories do Instagram e vídeos do TikTok. Utilize nossa biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção para rapidamente produzir conteúdo de alta qualidade e envolvente, adaptado para várias plataformas, impulsionando o reconhecimento e engajamento da marca.

