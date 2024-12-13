Seu Criador de Vídeos em Equipe para Conteúdo Rápido e Colaborativo

Simplifique a criação de vídeos com Avatares de IA, permitindo que sua equipe produza vídeos de marketing de alta qualidade de forma eficiente e colaborativa.

Crie um vídeo técnico de 90 segundos para novos contratados, direcionado a profissionais de TI e equipes de integração, mostrando um processo eficiente de gerenciamento de fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma voz calma e informativa de IA, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Ilustre os benefícios da colaboração em equipe sem interrupções e dos processos de revisão e aprovação simplificados em um vídeo de 1 minuto voltado para gerentes de projeto e departamentos multifuncionais. Esta apresentação dinâmica e envolvente deve apresentar visuais modernos e uma narração clara gerada usando a capacidade de geração de voz da HeyGen, enfatizando fluxos de trabalho criativos eficientes.
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 45 segundos demonstrando um novo recurso de software através de gravações de tela, projetado para equipes de suporte interno e usuários de software. O vídeo deve ter um estilo visual direto e tutorial com música de fundo animada e utilizar a função de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para produzir rapidamente legendas precisas.
Mostre a excelência e o compromisso da sua marca com a produção de vídeos de alta qualidade em um vídeo de marketing atraente de 30 segundos para gerentes de marca e equipes de marketing. Esta peça polida e sofisticada deve utilizar o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar os visuais e focar na manutenção da consistência da marca usando um Kit de Marca predefinido.
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos em Equipe

Capacite sua equipe a criar vídeos profissionais de forma colaborativa e eficiente, desde o conceito inicial até a exportação final, garantindo consistência de marca em cada etapa.

Crie Seu Projeto
Inicie sua produção de vídeo escolhendo entre diversos "Modelos e cenas" ou gerando conteúdo a partir de um roteiro, capacitando sua equipe a dar início a qualquer iniciativa de vídeo de forma eficiente.
Adicione Visuais e Vozes
Enriqueça seu vídeo com poderosos "Avatares de IA" para representar sua marca e integre diversos meios da biblioteca compartilhada, simplificando a coleta de conteúdo para sua equipe.
Aplique Consistência de Marca
Garanta que cada vídeo esteja alinhado com a identidade da sua empresa utilizando "Controles de Branding (logo, cores)", permitindo que sua equipe mantenha uma aparência e sensação consistentes sem esforço.
Exporte e Compartilhe
Finalize a obra-prima da sua equipe personalizando "Redimensionamento de proporção e exportações" para várias plataformas, garantindo que seu vídeo de alta qualidade alcance perfeitamente seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Engajamento em Treinamento e Aprendizado

Melhore a eficácia do treinamento da equipe e a retenção de conhecimento criando vídeos dinâmicos e impulsionados por IA que cativam os aprendizes.

Perguntas Frequentes

Qual é a abordagem da HeyGen para a criação de vídeos com IA?

A HeyGen capacita os usuários a simplificar o processo de criação de vídeos aproveitando avatares de IA avançados e uma interface de edição baseada em texto poderosa. Esta abordagem inovadora permite transformar roteiros em vídeos profissionais de forma rápida e eficiente.

A HeyGen suporta projetos de vídeo colaborativos?

Sim, a HeyGen é projetada como um criador de vídeos em equipe robusto, oferecendo recursos que melhoram a colaboração e simplificam os fluxos de trabalho criativos. Ela fornece ferramentas para processos eficientes de revisão e aprovação e gerenciamento centralizado de arquivos, garantindo projetos de equipe sem interrupções.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para consistência de marca?

A HeyGen inclui funcionalidades abrangentes de Kit de Marca, permitindo que as equipes mantenham uma marca consistente em todo o conteúdo de marketing em vídeo. Você pode gerenciar seus arquivos criativos, utilizar uma biblioteca de conteúdo compartilhada e até aplicar marca d'água para um gerenciamento aprimorado de direitos digitais.

Como a HeyGen garante a alta qualidade de saída de vídeo?

A HeyGen atua como um editor de vídeo sofisticado, fornecendo uma rica biblioteca de conteúdo e vários modelos para garantir a produção de vídeos de alta qualidade. Você pode facilmente incorporar gravações de tela e exportar seus vídeos de marketing finais em formatos como MP4, prontos para qualquer plataforma.

