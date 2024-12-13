Criador de Vídeos de Histórias para Criar Vídeos Envolventes com IA

Crie histórias cativantes para redes sociais usando nossos modelos e cenas intuitivos para visuais impressionantes.

Imagine criar um vídeo de 30 segundos contando a história de uma marca, voltado para jovens empreendedores, utilizando as capacidades do "stories video maker" da HeyGen. O estilo visual deve ser energético, com gráficos modernos e música de fundo animada, complementado por uma narração clara gerada por IA diretamente do seu roteiro usando o recurso 'Texto para vídeo a partir do roteiro'.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como pequenos empresários podem lançar um novo produto de forma eficaz? Crie um anúncio animado profissional de 45 segundos voltado para eles, empregando animações 3D limpas e visualmente atraentes e uma narração calma e autoritária feita por IA, entregue por um dos 'avatares de IA' personalizáveis da HeyGen para apresentar suas ofertas. Este prompt aproveita o aspecto "criador de vídeos por IA".
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo animado de 60 segundos para educadores, simplificando conceitos complexos, direcionado a estudantes e aprendizes de todas as idades. Adote um estilo de animação ilustrativo e lúdico com uma narração amigável e clara, garantindo acessibilidade e retenção com 'Legendas/legendas' geradas automaticamente. Isso destaca o "criador de vídeos animados" para conteúdo educacional.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo dinâmico de 15 segundos para redes sociais, focado na criação de conteúdo rápido e envolvente com máximo impacto. Este vídeo deve apresentar cortes rápidos, música de fundo em alta, animações de texto impactantes e uma narração concisa por IA, tudo construído de forma eficiente usando os diversos 'Modelos e cenas' da HeyGen e enfatizando "opções de personalização" para se adequar a qualquer marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Histórias

Transforme rapidamente ideias em vídeos de histórias envolventes com nosso criador de vídeos por IA intuitivo, perfeito para cativar seu público.

1
Step 1
Crie Sua História
Comece selecionando entre uma variedade de "modelos e cenas" profissionais para iniciar seu vídeo de histórias com um design pronto.
2
Step 2
Personalize Visuais e Áudio
Personalize seu vídeo adicionando elementos de nossa extensa "biblioteca de mídia/suporte de estoque", incorporando animações personalizadas e gerando narrações dinâmicas.
3
Step 3
Refine e Aperfeiçoe
Aperfeiçoe seu vídeo de histórias com precisão. Utilize o "Editor de Vídeo" intuitivo para ajustar o tempo, transições e elementos para uma experiência de visualização perfeita.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez aperfeiçoado, gere seu vídeo e "baixe vídeos" no formato MP4 ideal, depois compartilhe facilmente em suas plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes

Produza depoimentos de clientes e estudos de caso envolventes com vídeo por IA, construindo confiança e demonstrando valor.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo?

A HeyGen potencializa seus esforços criativos servindo como um criador de vídeos por IA intuitivo, permitindo que você traga histórias envolventes à vida usando avatares de IA e uma ampla gama de modelos personalizáveis. Esta plataforma simplifica o processo de geração de conteúdo de vídeo animado envolvente.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para transformar seus roteiros escritos em vídeos polidos automaticamente, completos com geração de narração de alta qualidade e legendas sincronizadas. Este processo eficiente torna a HeyGen um criador de vídeos indispensável para a criação de conteúdo simplificada.

Posso personalizar a aparência visual e a identidade dos meus vídeos criados com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo controles robustos de branding para incorporar seus logotipos e cores da marca, garantindo que seus vídeos se alinhem perfeitamente com sua identidade. O editor intuitivo de arrastar e soltar permite fácil personalização de modelos e cenas, tornando você o editor de vídeo definitivo.

Como a HeyGen apoia a criação e distribuição de vídeos para várias plataformas?

A HeyGen permite que você crie e baixe vídeos em vários formatos de proporção e no formato MP4 amplamente compatível, tornando-os altamente adequados para integração em redes sociais e diversas plataformas. Esta versatilidade garante que seus esforços de criação de vídeos alcancem seu público-alvo de forma eficaz em diversos canais.

