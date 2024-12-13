Imagine um vídeo inspirador de 30 segundos direcionado a empreendedores aspirantes e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual é moderno e limpo, apresentando cortes rápidos de indivíduos diversos lançando seus empreendimentos, complementados por uma trilha sonora animada e uma narração calorosa e amigável. Este vídeo deve destacar como os modelos personalizáveis da HeyGen e a robusta capacidade de "Modelos e cenas" os capacitam a se tornarem um "criador de vídeos com IA" para sua startup, trazendo a história de sua marca à vida sem esforço.

