Criador de Vídeos para Startups: Criação com IA para o Seu Negócio

Transforme seus roteiros em vídeos de marketing envolventes para mídias sociais e conteúdo explicativo, aproveitando a poderosa tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo inspirador de 30 segundos direcionado a empreendedores aspirantes e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual é moderno e limpo, apresentando cortes rápidos de indivíduos diversos lançando seus empreendimentos, complementados por uma trilha sonora animada e uma narração calorosa e amigável. Este vídeo deve destacar como os modelos personalizáveis da HeyGen e a robusta capacidade de "Modelos e cenas" os capacitam a se tornarem um "criador de vídeos com IA" para sua startup, trazendo a história de sua marca à vida sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos projetado para startups de tecnologia e empresas de SaaS que buscam simplificar suas ofertas de produtos. O estilo visual deve ser elegante e animado, com foco em visualização de dados clara e uma voz de IA nítida e articulada explicando recursos complexos. Utilize a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para demonstrar como "Vídeos explicativos" podem ser gerados facilmente a partir de conteúdo escrito, tornando conceitos avançados acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de marketing dinâmico de 60 segundos voltado para gerentes de marketing e estrategistas de mídias sociais. O estilo visual deve ser acelerado, moderno e envolvente, com cores vibrantes, música de fundo cativante e transições rápidas adequadas para várias plataformas. Mostre como os "Avatares de IA" da HeyGen e o "Redimensionamento e exportação de proporção" permitem rápida adaptação para diferentes "Vídeos de mídias sociais", maximizando alcance e impacto com conteúdo profissional, pronto para postagem.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo profissional de 30 segundos para profissionais ocupados e empreendedores solo que buscam uma solução de "criação de vídeo fácil" para comunicações empresariais. O estilo visual é direto e eficiente, apresentando gráficos limpos e uma narração calma e autoritária, transmitindo competência e confiabilidade. Enfatize como a extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen simplifica o processo de criação de apresentações polidas e conteúdo de "Criador de vídeos empresariais" sem a necessidade de habilidades avançadas de edição.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Startups

Crie rapidamente vídeos atraentes para sua startup usando ferramentas de IA intuitivas e recursos profissionais, projetados para ajudá-lo a se destacar.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie seu projeto de vídeo convertendo seu roteiro em um vídeo envolvente usando nosso poderoso recurso de texto para vídeo, tornando a criação de vídeos perfeita.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre nossos diversos avatares de IA profissionais, garantindo que sua mensagem seja transmitida de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Mantenha a consistência da marca utilizando nossos controles de branding para integrar seu logotipo, cores personalizadas e fontes diretamente no seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e depois exporte-o em várias proporções, otimizadas para diferentes plataformas para alcançar seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Desenvolva vídeos impactantes com IA destacando depoimentos de clientes para construir confiança e demonstrar o valor do produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para empresas?

A HeyGen é um criador de vídeos com IA intuitivo que simplifica a criação de vídeos. Com seus modelos personalizáveis e capacidades de texto para vídeo, você pode facilmente produzir vídeos online de alta qualidade para diversas necessidades empresariais.

Posso criar vídeos de marketing personalizados com avatares de IA usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de marketing envolventes com avatares de IA realistas. Nossa plataforma também inclui controles de branding, permitindo que você integre seu Kit de Marca de forma consistente em todo o seu conteúdo de criador de vídeos empresariais.

Que tipos de vídeos posso criar com a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen?

A poderosa funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen permite que você produza uma ampla gama de conteúdos, desde vídeos explicativos impactantes até comunicações internas eficientes. Você pode transformar roteiros em vídeos profissionais com legendas geradas automaticamente sem esforço.

A HeyGen é adequada para produzir rapidamente vídeos profissionais para mídias sociais?

Absolutamente. A HeyGen é um criador de vídeos para startups ideal, oferecendo ferramentas para produzir rapidamente vídeos profissionais para mídias sociais. Com recursos como redimensionamento de proporção e uma robusta biblioteca de mídia, você pode garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo