Crie Reels do Instagram virais sem esforço com nosso criador de vídeos de reels sociais impulsionado por IA, utilizando modelos e cenas profissionais para aumentar seu engajamento.

Crie um vibrante vídeo social de 30 segundos destacando o lançamento de um novo produto, direcionado para pequenos empresários. Utilize os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para montar rapidamente visuais dinâmicos com cores brilhantes e envolventes e música de fundo animada, demonstrando como eles podem facilmente se tornar um "Criador de Reels do Instagram" mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional elegante de 45 segundos voltado para entusiastas de tecnologia, detalhando um tópico complexo usando um "Criador de Reels com IA". Este vídeo deve apresentar um "avatar de IA" profissional apresentando com uma "Geração de narração" clara e autoritária, complementada por gráficos minimalistas e uma trilha sonora calma e informativa para transmitir expertise e o poder das "ferramentas impulsionadas por IA".
Prompt de Exemplo 2
Imagine um envolvente vídeo narrativo de 60 segundos para gerentes de mídias sociais, contando a história de um lançamento de campanha bem-sucedido. Esta produção de "criador de reels" deve misturar depoimentos de clientes com imagens de apoio da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen, apresentando visuais quentes e convidativos e música de fundo inspiradora, garantindo que mensagens cruciais sejam acessíveis via "Legendas automáticas" para um apelo amplo em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um snippet motivacional inspirador de 15 segundos projetado para criadores de conteúdo DIY, usando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen. O vídeo incorporará animações de texto ousadas e esteticamente agradáveis e música de fundo animada e moderna, transformando instantaneamente um roteiro simples em uma criação impactante de "Criador de Reels do Instagram" que ressoa com um público amplo em busca de encorajamento rápido e positivo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Reels Sociais

Crie reels sociais cativantes sem esforço com nosso criador de vídeos impulsionado por IA, projetado para criação rápida e compartilhamento perfeito em todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de reels personalizáveis ou comece com uma tela em branco. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar torna a criação de conteúdo simples.
2
Step 2
Carregue Sua Mídia e Personalize
Adicione suas fotos e vídeos, depois personalize seu reel com sobreposições de texto, adesivos e filtros usando nosso poderoso editor de vídeo para combinar com sua marca.
3
Step 3
Aplique Ferramentas de IA e Áudio
Melhore seu reel com ferramentas impulsionadas por IA, como narrações de IA e legendas automáticas. Selecione músicas em alta da nossa extensa biblioteca de músicas livres de royalties.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Reel
Exporte seu reel social finalizado como um arquivo MP4 de alta resolução. Compartilhe facilmente sua obra-prima cativante no Instagram e em outras plataformas sociais com apenas alguns cliques.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Inspirador

Crie vídeos curtos envolventes e motivacionais para se conectar e inspirar seu público de forma eficaz nas mídias sociais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de Reels do Instagram envolventes?

A HeyGen simplifica a criação de Reels do Instagram cativantes com seu intuitivo Criador de Reels com IA. Utilize ferramentas impulsionadas por IA e um editor de arrastar e soltar fácil de usar para produzir vídeos de reels sociais profissionais que chamam a atenção sem esforço.

Posso personalizar meus vídeos de Reels com os modelos da HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen oferece uma seleção diversificada de modelos de reels personalizáveis, permitindo que você personalize seus vídeos de Reels com sobreposições de texto, música e vários elementos criativos. Adapte facilmente nossos modelos editáveis para corresponder ao seu estilo ou mensagem de marca única.

Quais opções de exportação a HeyGen oferece para meus Reels de mídia social?

A HeyGen permite que você exporte seus vídeos de Reels em formato MP4 de alta resolução, perfeitamente otimizados para o Instagram e outras plataformas de mídia social com a proporção padrão de 9:16. Isso facilita o compartilhamento do seu conteúdo envolvente em vários canais.

A HeyGen oferece recursos para melhorar o apelo visual dos meus Reels?

Sim, o poderoso editor de vídeo da HeyGen inclui um conjunto de recursos para melhorar seus Reels, como narrações de IA, legendas automáticas e vários filtros e efeitos. Com o Magic Studio da HeyGen, os criadores de conteúdo podem elevar sem esforço o apelo visual e o engajamento de seus vídeos.

