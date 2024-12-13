Criador de Vídeos de Slideshow: Crie Histórias Envolventes com Fotos e Vídeos

Combine fotos e vídeos com música e efeitos de forma fácil, aprimorados pelos diversos modelos e cenas da HeyGen para qualquer ocasião.

Crie um vídeo emocionante de 45 segundos usando um criador de slideshows de fotos para celebrar um aniversário especial ou uma jornada pessoal significativa. Este vídeo deve ser direcionado a indivíduos que desejam compilar memórias preciosas para família e amigos, apresentando um estilo visual nostálgico com transições suaves e elegantes e música de fundo inspiradora. Aproveite os extensos modelos e cenas da HeyGen para rapidamente dar vida à sua história, garantindo uma homenagem bonita e personalizada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos para apresentar uma nova linha de produtos ou serviços, projetado para pequenos empresários que buscam uma solução envolvente de criador de slideshows. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e moderno, usando gráficos nítidos, música instrumental animada e texto claro e conciso. Utilize os avatares de AI da HeyGen para atuar como um porta-voz virtual e garantir uma apresentação perfeita em várias plataformas com redimensionamento de proporção e exportações.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia 'como fazer' informativo de 30 segundos ou uma peça educacional rápida, ideal para criadores de conteúdo e educadores que precisam de um criador de slideshows online para compartilhamento rápido de conhecimento. Adote um estilo visual limpo e minimalista com transições suaves e uma narração envolvente e explicativa. Melhore a acessibilidade e a compreensão do espectador incorporando legendas automáticas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo energético de 20 segundos para destacar eventos ou conquistas recentes, direcionado a influenciadores e organizadores de eventos que precisam de uma ferramenta de slideshows de AI. Este vídeo exige um estilo visual vibrante, cortes rápidos entre diversas fotos e clipes de vídeo curtos da sua biblioteca de mídia, e música de fundo de alta energia e tendência. Otimize seu conteúdo para várias plataformas sociais usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Slideshow Impressionantes

Transforme suas fotos e vídeos em slideshows cativantes de forma fácil com nosso editor online intuitivo.

1
Step 1
Carregue Seu Conteúdo
Comece carregando suas fotos e clipes de vídeo no editor. Você também pode aproveitar nossa extensa biblioteca de mídia para obter recursos adicionais e começar a construir seu slideshow.
2
Step 2
Escolha um Modelo e Aprimore
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais para dar ao seu slideshow um visual polido. Personalize ainda mais com música de fundo e transições dinâmicas para torná-lo verdadeiramente envolvente.
3
Step 3
Refine Seu Slideshow
Utilize nosso editor poderoso para cortar clipes, ajustar tempos para cada slide de foto e aperfeiçoar seu projeto. Otimize facilmente a proporção para qualquer plataforma de mídia social.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu slideshow estiver perfeito, exporte-o em alta definição. Baixe seu vídeo finalizado e compartilhe facilmente em todos os seus canais desejados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Narrativas em Vídeo Cativantes

.

Narre histórias impactantes compilando visuais em um vídeo coeso, aprimorado por AI para narrativas históricas ou pessoais envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar minhas criações de vídeos de slideshow?

O criador de vídeos de slideshow de AI da HeyGen capacita você a criar slideshows de fotos impressionantes com facilidade. Você pode aproveitar diversos modelos de vídeo, adicionar animações e efeitos dinâmicos, e até incorporar avatares de AI para realmente dar vida à sua visão criativa.

Posso personalizar o estilo visual e a marca dos meus slideshows com a HeyGen?

Com certeza, a HeyGen oferece amplas opções para personalizar seus vídeos de slideshow. Utilize nossos modelos, integre suas próprias fotos e vídeos, escolha fontes artísticas e aplique controles de marca como logotipos e paletas de cores específicas para garantir que cada criação reflita seu estilo único.

A HeyGen permite adicionar música e narrações aos meus slideshows?

Sim, a HeyGen integra perfeitamente opções para áudio impactante. Você pode facilmente adicionar música de fundo para melhorar o clima dos seus vídeos de slideshow e utilizar nosso recurso de geração de narração para contar sua história, tornando suas apresentações mais envolventes.

Quais opções de exportação a HeyGen oferece para meus vídeos de slideshow criativos?

A HeyGen permite que você baixe seus vídeos de slideshow finalizados em alta resolução, otimizados para várias plataformas. Ajuste facilmente a proporção para se adequar a canais populares de mídia social como YouTube, TikTok ou Instagram Reels, garantindo que seu conteúdo criativo fique perfeito em qualquer lugar.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo